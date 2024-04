Novi premiki pri slovenski šampionki: prelomnica, ki odpira nova vrata

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je te dni podpisala dveletno pogodbo z novim menedžerjem iz Anglije. Na še višjo raven ji bo poskušal pomagati priti Noel Callan s svojo ekipo Block One Sports, v kateri je po novem tudi nekdanja škotska profesionalka Hannah Rankin, borka, ki jo je Kozinova 18. novembra lani premagala v Manchestru in osvojila naslova svetovne prvakinje po verzijah WBC in WBO.

"Nikoli ne veš, kam te bo popeljala ta boksarska igra, mislim pa, da je nastopil čas, da se tudi uradno lotim menedžerske strani tega športa," je na družbenih omrežjih zapisala 33-letna Rankinova in s tem potrdila konec aktivne boksarske kariere. Končala jo je po dveh bolečih porazih, po Kozinovi je namreč pred dnevi izgubila še proti Naomi Mannes. Škotinja se je zdaj pridružila prav ekipi družbe Block One Sports in bo skrbela za digitalno prisotnost nekdanje tekmice Kozinove.

"To je za nas prelomnica, zelo smo veseli tega sodelovanja"

"Z velikim veseljem naznanjam, da bo ekipa Rankin ob Block One Sports skrbela tudi za superveltersko šampionko Emo Kozin," je še sporočila Rankinova. Sodelovanja z ekipo Noela Callana se je razveselil tudi Rudolf Pavlin, Emin trener in do zdaj tudi menedžer. "Noel je zaupanja vreden človek, ki je za nas že veliko naredil, moj vpliv pa je v tem svetu nekoliko omejen. To je za nas prelomnica, zelo smo veseli tega sodelovanja, ki nam odpira nova vrata," nam je povedal Pavlin, ki bo zdaj ostal koordinator, bolj strokovni poslovni in menedžerski del pa bo prepustil angleški ekipi.

In Callanova ekipa je že v akciji, še letos mora Kozinovi organizirati dvoboj, v katerem bo Slovenka branila naslov svetovne prvakinje. To je zahteva organizacije WBC, ki je naši šampionki tudi že ponudila nasprotnico. To je prva izzivalka, Norvežanka Cecilia Braekhus. A ta dvoboj naj ne bi posebej dišal britanskim promotorjem, zato v tem trenutku ni še nič potrjenega – ne datum Eminega naslednjega dvoboja ne njena nasprotnica. Takšnih razmer so v taboru Ljubljančanke že dodobra vajeni, pravi Pavlin: "Ema zdaj že trenira mesec in pol, na polno pa se bo začela pripravljati, ko izvemo ime tekmice. Sicer pa nam je vseeno, pomerila se bo s komerkoli in to kjerkoli."

Kot morebiten datum Eminega 27. profesionalnega dvoboja (ima 24 zmag, 12 z nokavtom, en neodločen izid in en poraz) se omenja 20. junij, v vsakem primeru pa bo Kozinova prav kmalu odšla tudi na daljše priprave v Anglijo, nam je še povedal Pavlin.

