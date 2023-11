Ema Kozin do veličastne zmage!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Kozin vs Hannah Rankin

Slovenska boksarka Ema Kozin je v Manchestru po desetih rundah premagala Škotinjo Hannah Rankin in osvojila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po verzijah WBC in WBO.

24-letna matematičarka iz Šmartnega ob Savi je prišla do svoje 24. poklicne zmage in je zdaj lastnica šampionskih pasov dveh prestižnih boksarskih organizacij WBC in WBO.

Ema Kozin upsets Hannah Rankin with a close split decision victory in Manchester.



96-94, 98-92 & 94-96



🎥 @boxingontnt #BallDogboe



pic.twitter.com/ov54BeZzPO — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) November 18, 2023

Ema Kozin je zmagala po večinski sodniški odločitvi, s 33-letno Škotinjo Hannah Rankin pa sta se srdito borili vseh deset rund.

Sodnik ob ringu Frank Michael Maass je zmago prisodil Škotinji s 94:96, medtem ko sta Kieran McCann (96:94) in Marco Moscadelli (98:92) ocenila, da je bila boljša slovenska šampionka.

Ema Kozin je že v ring prišla z odločnim, celo grozečim izrazom na obrazu in ob zvokih težko metalne glasbe. Popolnoma je bila osredotočena na dvoboj kariere in škotsko nasprotnico. Ta pa se je izkazala za izjemno čvrsto borko. Vse od prve runde je bila Kozinova nekoliko agresivnejša, Rankinova pa se je branila z udarci v telo in poskušala z občasnim aperkatom.

Trda in izenačena bitka se je nadaljevala vseh deset dvominutnih rund, Škotinja je imela nekaj težav s privajanjem na slog Slovenke, ki je bila sploh prva levičarka, s katero se je spopadla Otočanka, a je bila Slovenka ves čas za odtenek bolj napadalna, kar so na koncu sodniki tudi nagradili.

Rankinova, ki si je samozavestno želela združiti vse najpomembnejše naslove v supervelterski kategoriji, je doživela sedmi poraz v karieri (ima 13 zmag), Ema Kozin pa je s 24 zmago poskrbela za enega najsvetlejših trenutkov slovenskega boksa.

