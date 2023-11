Po zgodovinski zmagi še galantna gesta slovenske šampionke #video

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se je po včerajšnji zgodovinski zmagi nad Hannah Rankin v Manchestru, po kateri je osvojila šampionska pasova supervelterske kategorije po nadvse prestižnih verzijah WBC in WBO, izkazala še z lepo in izjemno vljudno gesto. Tako Slovenka kot Škotinja sta pokazali, da tudi v tem športu še obstajata spoštovanje in vljudnost.

Ema Kozin z zgodovinskim plenom iz Manchestra, šampionskima pasovoma organizacij WBC in WBO. Foto: ŠC Gepard Če so nas v zadnjih letih razni zvezdniki borilnih veščin, med katerimi prednjačijo tipi, kot so Conor McGregor, pa Tyson Fury in v zadnjem času celo neka youtuberja, zloglasna brata Logan in Jake Paul, navadili, da so borilni športi bolj ali manj vulgarni spektakel, poln izzivanja, provokacij in profanosti, sta nas včeraj Ema Kozin in Hannah Rankin spomnili, da so profesionalne borbe, še najbolj pa boks, v prvi vrsti šport.

V tem med tekmeci vlada tudi veliko spoštovanje in prav to sta odlični borki v Manchestru tudi pokazali v praksi. Že njun dvoboj je bil lep dokaz tega, v priprave nanj sta vložili ogromno truda, časa, znoja in krvi, v ringu pa nato prikazali trdo in izenačeno borbo, v kateri so odločale malenkosti. Prav te so na koncu tudi pokazale na zmagovalko, 24-letno skromno matematičarko iz Šmartnega ob Savi.

Lepa gesta

Kozinova je slavila zgodovinsko zmago, zdaj je svetovna prvakinja supervelterske kategorije in ima v lasti dva izjemno prestižna pasova organizacij WBC in WBO. Veličastna zmaga ji je na stežaj odprla vrata v vrh ženskega boksa, a je tudi po življenjskem športnem uspehu ostala trdno na tleh, vljudna in obzirna kot vselej. Po dvoboju je potrkala na vrata slačilnice svoje devet let starejše tekmice, se odšla pozanimat, kako je z Rankinovo, in ji čestitat ter se ji zahvalit za imenitno borbo.

Čeprav je bilo v slačilnici 33-letne Škotinje razumljivo nadvse turobno, je tudi Hannah Rankin obiskovalko sprejela vljudno in ji graciozno čestitala za zasluženo zmago. Nobene drame, nobenih zamer, nobenih vulgarnosti in pritoževanja ter groženj prek medijev, Rankinova je le namignila, da bi si želela povratni dvoboj. Obe borki sta se izkazali za pravi šampionki.

"Ne bomo spali na lovorikah!"

Ema Kozin in njena ekipa s priznanim britanskim menedžerjem in promotorjem Frankom Warrenom. Foto: ŠC Gepard "Še kar ne dojemam, kaj nam je z ekipo uspelo. Naše trdo delo zadnjih štirih, petih mesecev (in tudi celih 14 let moje kariere) je bilo poplačano na najboljši mogoči način. Rudi mi je pred borbo rekel, da je to moja noč. In res je bila. Za vedno bo 18. november 2023 dan, ko sem dosegla svoje sanje. Ampak brez skrbi, mi se ne ustavljamo tukaj in ne bomo spali na lovorikah!" je prek družbenih omrežij sporočila slovenska šampionka, ki ima zdaj v poklicnem boksu na računu 24 zmag, en poraz in en neodločen izid.

Do uspeha kariere so ji pomagali menedžer in prvi trener Rudolf Pavlin, pa trener Redžo Ljutić in Gregor Debeljak, ki se je ekipi pridružil letos. Dvoboj za prestižna naslova je v Manchestru organizirala družba Queensberry Promotions priznanega britanskega boksarskega promotorja Franka Warrena. V taboru Eme Kozin zdaj upajo, da je bil to le začetek daljšega in še plodnejšega sodelovanja z uveljavljeno organizacijo, ki je imela in ima pod svojim okriljem tudi svetovne prvake, kot so Naseem Hamed, Frank Bruno, Tyson Fury, Josh Warrington, Joe Calzaghe, Nigel Benn, Billy Joe Saunders, Steve Collins, Chris Eubank, Amir Khan, Ricky Hatton …