Slovenska šampionka v Stožicah za najpomembnejši pas v karieri

"Zelo veseli smo, da smo dobili možnost, da se Ema pri svojih 20 letih bori za naslov svetovne prvakinje WBC. To je kar zgodovinski dosežek, sploh zato, ker bo dvoboj doma v Stožicah. To ne bo velik dogodek le za nas, pač pa za vso Slovenijo," je ob objavi dogodka povedal trener Eme Kozin Rudolf Pavlin, oba pa še čakata, da WBC (World Boxing Council) potrdi ime nasprotnice.

Čakajo na Nemko

Pas prvakinje supersrednje kategorije v WBC je prost, njegova zadnja lastnica, Američanka Franchon Crews Dezurn, ga je izgubila, ker ga ni branila, in čeprav Kozinova še ne ve, s kom se bo pomerila zanj, je jasno, da bo njena tekmica kakovostna. Najbolj do zdaj. "WBC nam je sicer nekaj nakazal. To željo izražamo že dve leti, in sicer da bi bila tekmica Nikki Adler, nekdanja prvakinja WBC," pravi Pavlin.

32-letna Nemka Adlerjeva (16 zmag, dva poraza) je torej želja tabora Eme Kozin, ampak "želje so eno, realnost pa pogosto nekaj drugega", se zaveda Pavlin: "Adlerjeva se nas je v preteklosti že izogibala, ampak ni edina. Navedla je tako ceno, da ni bilo dvoma. To je način izogibanja, način, da rečeš ne, ne da bi dejansko izgovoril ne. Trenutno se naš menedžer Mirko Skoko pogaja. Bomo videli. V Ljubljano si želimo pripeljati atraktivno tekmovalko, z boksarskimi kompetencami, ki bi bila Emi enakovredna. Upamo, da bo Adlerjeva potrdila."

V Hali Tivoli postala najmlajša svetovna prvakinja

Ema Kozin je pred domačimi navijači že boksala, oktobra 2017 je v Hali Tivoli po točkah premagala Kenijko Florence Muthoni in postala najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini profesionalnega boksa. Takrat je v srednji kategoriji osvojila šampionska pasova WBC International in WBF World, nekoliko manj pomembni različici pasov v prestižnih organizacijah. WBC je ob organizacijah IBF, WBA in WBO ena od velikih štirih.

Slovenska šampionka priznava, da jo ponoven nastop pred domačim občinstvom navdaja z mešanimi občutki: "Tista zmaga v Tivoliju pomeni še toliko več, ker zmagaš pred svojimi. Če bo tudi v Stožicah podobno vzdušje, me bo to dvignilo in dodatno motiviralo, bom pa na neki način vseeno poskušala malo odmisliti, da so v občinstvu Slovenci, domači, da ne bi imela prevelike treme."

Bodo tekmice stale v vrsti ali se bodo poskrile?

S pasom WBC lažje do dvobojev? "Lahko je tudi dvorezen meč. Lahko me dvigne in bodo tekmice stale v vrsti za spopad z menoj, lahko pa je tudi obratno in se bodo vse poskrile." Foto: Simon Kavčič Kozinova ima po 17 poklicnih dvobojih na računu 16 zmag (8 nokavtov) in en neodločen izid, šest mesecev pred naslednjim dvobojem trenira po ustaljenem programu in vzdržuje formo: "Trenutno sem osredotočena le na svoj napredek. Konkretno na dvoboj se bom usmerila, ko bom izvedela, kdo je moja nasprotnica, in bomo sestavljali taktiko. Za zdaj je najpomembnejši moj napredek. Tako v moči kot tehniki."

S tako pomembnim naslovom bo verjetno tudi kasneje lažje dobila pomembne nasprotnice, ki so se ji v zadnjem času izogibale. "Mogoče, to je lahko tudi dvorezen meč. Lahko me dvigne in bodo tekmice stale v vrsti za spopad z menoj, lahko pa je tudi obratno in se bodo vse poskrile," je previdna študentka finančne matematike.

"Tudi Shieldsovi in Hammerjevi bo prej ali slej zmanjkalo manevrskega prostora"

Že ta konec tedna se bosta v ZDA spopadli Američanka Claressa Shields in Nemka kazahstanskih korenin Christina Hammer. Dvoboj je zanimiv tudi za Kozinovo, ki si spopada z omenjenima želi, odkar je prestopila med profesionalne boksarke. "To sta največji imeni v srednji kategoriji, z velikim zanimanjem bom spremljala njun dvoboj. Favoritinje nimam, vem, da imata obe ogromne možnosti za zmago. Me pa res zanima, kako se bo razpletlo," pravi. "Emi cena ves čas raste, tudi Shieldsovi in Hammerjevi bo prej ali slej zmanjkalo manevrskega prostora in se bosta morali spopasti z Emo. Mi bomo pripravljeni," pa dodaja Pavlin.

V Stožicah ponoviti spektakla Dejana Zavca Ljubljanske Stožice so v preteklosti že gostile boksarska spektakla. Dvorano je dvakrat, v letih 2010 in 2011, napolnil Dejan Zavec, ki je proti Poljaku Rafalu Jackiewiczu in Američanu Delgadu ubranil naslov svetovnega prvaka velterske kategorije organizacije IBF. Z nasveti zdaj pomaga tudi taboru Eme Kozin. "Zadnjih 14 dni smo ves čas v stiku. Ponudil nam je 110-odstotno podporo," pravi Pavlin. Dejan Zavec je v letih 2010 in 2011 dvakrat napolnil Stožice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida 6. oktobra pa v Stožicah ne bo le boksarski večer, pač pa praznik slovenskega borilnega športa, še poudarja Pavlin: "Poudarek bo seveda na boksu, s tem da bomo na gali imeli 12 dvobojev, od tega bodo štirje v mešanih borilnih veščinah. Izpeljali ga bomo po zgledu svetovnih promotorskih hiš. Ne bo pa to le borilni dogodek, načrtujemo, da bo tudi rock dogodek, pripeljali bomo znane slovenske skupine, program bo pester." Napolniti dvorano ni mačji kašelj, a so pogumni Glavni dogodek večera bo borba Eme Kozin, priložnost pa želijo ponuditi tudi preostalim slovenskim profesionalnim boksarjem. "Poskušali bomo 'zlobirati' vse, Tanjo Ovsenik, Harisa Aksalića, Andreja Bakovića, Aljaž Venko pa je že potrdil sodelovanje. Mislim, da bo to lep večer slovenskih borilnih veščin," še pravi Pavlin, ob tem pa priznava, da bo organizacija stoženske gale tudi velik finančni zalogaj in zato tudi tveganje: "Napolniti dvorano ni mačji kašelj, a poudarjam, da če se nekdo bori za naslov svetovnega prvaka WBC, si to zasluži. Pa ne le ta, ki se bori, pač pa tudi javnost, ki lahko v živo vidi boks na najvišji ravni. Mislim, da bi Stožice morali napolniti, tako kot je to pred leti storil Dejan Zavec. Smo pogumni."

Preberite še: