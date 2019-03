Ema Kozin po dvojnem dvojčku: Nisem muha enodnevnica

Slovenska boksarska senzacija Ema Kozin se ne ustavlja, v soboto je v Ludwigsburgu v Nemčiji po točkah premagala finsko nasprotnico Sanno Turunen in osvojila še pas svetovne prvakinje supersrednje kategorije po različici WBF. Tega ima tudi iz nižje kategorije, srednje, ob tem pa še pasova organizacije Wiba v obeh omenjenih težnostnih kategorijah. "To je moj dvojni dvojček," se smeji 20-letni Ljubljančanki.

V soboto zvečer je Ema Kozin prišla do svoje 16. profesionalne zmage, ko je po soglasni sodniški odločitvi premagala žilavo finsko nasprotnico Sanno Turunen. "Tekma je bila naporna, zdi pa se mi, da ni bila moja najboljša," je danes na sprejemu v Komendi razlagala slovenska šampionka.

"Čutila sem njene udarce, ampak ni bilo nevarnosti za 'nokavt'"

"Bila pa je vsekakor dobra osnova, učna ura za naprej, videla sem, kje moram napredovati. Finka je bila zahtevna tekmica, močna, imela je težke roke. Čutila sem njene udarce, ampak ni bilo nevarnosti za 'nokavt'. Bilo je ogromno priložnosti, ki bi jih lahko bolje izkoristila, ampak to je zdaj mimo. S tekmo sem zadovoljna, pokazal sem tisto, kar sem v tistem trenutku lahko. Dala sem sto odstotkov, ničesar si ne očitam," je še dodala.

"Pričakovali smo, da bo Finka zelo močna, vedeli smo, da je zrela boksarka z veliko izkušnjami. Borba morda na pogled ni bila ravno estetska, ampak zame šteje zmaga," pa je povedal Emin trener Rudolf Pavlin, a priznal, da veliko več o Turunenovi niso vedeli. Tudi Kozinova je šla v dvoboj malo na slepo, a tega je že vajena.

Na Instagramu opazila, da Finka veliko trenira "Videla sem en posnetek in še ta je bil dolg dobro minuto, morda dve. Videla sem, da je močna. Malo sem jo preverila še na Instagramu in videla, da veliko trenira, da torej fizično moč ima. Kako pa boksa, v resnici nismo vedeli. Pričakovali smo, da bo malo natančneje preverila mene, saj je imela na voljo več gradiva na internetu, zato sem nekako sumila, da bi lahko posnemala Hernandezovo, na začetku je njeno taktiko tudi zares ubrala. Še zmeraj pa je boksala nekoliko drugače in to mi je bolj ustrezalo. Napadala je v začetku vsake runde, ampak sem ji z udarci v telo vzela moč. Svojih udarcev ni več mogla povezovati. Ko je ona proti koncu rund padala, sem se jaz dvigovala in boksala vse lepše," je prvakinja povzela sobotni dvoboj. View this post on Instagram Päivän treenit : alkuun juoksua 30min, sitten säkkiä ja päälle 3 kierrosta kuntopiiriä josta tässä muutama otos #treeniä #nyrkkeily #soijaapukkaa #hyvässäseurassa #boxing #boxinglife #training #proboxing #prosannaturunen A post shared by Sanna Turunen (@prosannaturunen) on Jul 12, 2018 at 11:14am PDT

"Želje so eno, resničnost pa nekaj povsem drugega"

S 23 let starejšo Turunenovo bi se morala spopasti že pred dvema mesecema v Denverju v ZDA, pa se je zapletlo z vizumi. Nemčija je bilo nadomestno prizorišče, ki ga je njen nemški promotor hrvaških korenin Mirko Skoko našel hitro. Ema Kozin je pač ime, ki v svetovnem ženskem boksu postaja vse pomembnejše. Na lestvicah srednje (do 72,5 kg) in supersrednje (do 76,2 kg) kategorije je Kozinova tik pod vrhom, so pa kriteriji za razvrstitev, pri lestvicah portala boxrec.com, na primer, včasih zelo nenavadni.

Ljubljančanki bi pri svetovnih lestvicah zagotovo pomagali naslovi bolj prestižnih organizacij, tega se zaveda tudi sama. Ambicij ji ne manjka, zaradi nedavnih težav pri dogovorih za dvoboje – pred privolitvijo Turunenove je spopad z Emo zavrnilo 14 boksark – pa ostaja skromna: "Imam seveda določene želje, predvsem pogledujem proti tem štirim najpomembnejšim boksarskim organizacijam (WBA, WBO, WBC in IBF, op. p.), tudi nekaj bork, s katerimi bi se rada spopadla, obstaja, ampak se zavedam, da so želje eno, resničnost pa nekaj povsem drugega. Nočem preveč pričakovati in si nekaj preveč želeti, saj je potem lahko tudi razočaranje toliko večje."

Objavil/a Rudolf Pavlin dne Sobota, 23. marec 2019

Tekmice videle, da ni muha enodnevnica

S podrobnostmi se ne ukvarja. "Pomembno je le, da grem spet v ring in da tekmujem. Moj trenerski štab in menedžer so me pripeljali do točke, na kateri sem, in jim popolnoma zaupam, da me bodo dobro vodili tudi naprej. Prepričana sem, da me čaka še lepa prihodnost, jaz lahko zdaj le treniram in to je to," pravi.

Nasprotnice ne stojijo v vrsti, Emina profesionalna statistika z le enim manjšim madežem – remijem proti Mehičanki Irais Hernandez – je sporočilo svetu, ki pa postaja manjša težava. Kot že rečeno, dogovori za dvoboje postajajo zahtevni. "Mislim, da se moje morebitne tekmice počasi zavedajo, da so ogrožene. Videle so, da nisem muha enodnevnica. Da imam pred seboj še kar nekaj let boksa in da lahko še močno napredujem," razmišlja Kozinova, ki se po 17 profesionalnih dvobojih tudi že dobro pozna.

Ema Kozin in njen štab. Foto: Simon Kavčič

Dobra šola

Zaveda se, kakšne so njene sposobnosti, kakšne omejitve, tudi sobotni spopad pa je bil zanjo predvsem dobra šola. "Tehniko lahko še močno izboljšam, veliko moram postoriti še pri fizični moči, da pridobim še tisti pravi 'nokavt'. Pa tudi, da začutim, kdaj dobim 'nokavt' udarec, ne da se mi to posveti šele po treh sekundah," je v smehu naštevala svoje pomanjkljivosti in dodala: "Na dvoboju s Turunenovo se je potrdilo, da bi lahko runde začenjala bolj odločno, bolj agresivno."

Kot svojo najtežjo bitko do zdaj navaja prvi spopad s Hernandezovo septembra lani v Zagrebu, svoj edini profesionalni dvoboj, ki ga ni dobila. "Hernandezova mi je povzročala največ težav, sploh prvič v Zagrebu. Agresivno je štartala, bila je prodorna, tisto pa je bil moj prvi dvoboj v supersrednji kategoriji in v tej pa imam še velike rezerve, kar zadeva moč, čeprav se mi zdi, da sem hitrejša od večine tekmic. V fizični moči lahko še veliko napredujem."

Spektakel v Stožicah?

Emino ekipo Valores Proboxing Team zdaj čaka naporno delo. Dogovoriti se morajo za nov dvoboj, glasno pa napovedujejo napada na enega od velikih šampionskih pasov. Spet je oživela ideja o domači tekmi, pogovori z zainteresiranimi tujci pa so že stekli, pravi Pavlin, ki pa nam s kakšnimi konkretnimi informacijami za zdaj še ni mogel postreči: "Dogovarjamo se, da bi po poletju v Sloveniji organizirali ogromen dogodek. Verjetno v Stožicah, kjer se bo Ema najverjetneje borila za najpomembnejše pasove, WBC in IBF. To bi bil eden od presežkov v slovenskem boksu, dogodek, ki si ga Ema zasluži."

