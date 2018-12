Dončićevi vrstniki, ki trkajo na članska vrata

Do katerega leta je športnik upravičen do oznake mladi up? Je mejnik polnoletnost po slovensko (18 let), je to polnoletnost v mednarodnem merilu (21 let), je to nadpovprečno športno dokazovanje v mladinskih vrstah? Težko je reči. Za potrebe tega članka smo se osredotočili zgolj na športnike, ki uspešno trkajo na članska vrata, in tokrat slovenska športna dragulja Luko Dončića in Janjo Garnbret kljub rosnim 19 letom izjemoma pustili ob strani.

Nekdanji smučar, danes uspešen nogometaš Jaka Bijol, bo težko pozabil leto 2018. Preselil se je v moskovski klub CSKA in postal član slovenske nogometne reprezentance. Z 19 leti je njen najmlajši člen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jaka Bijol, nogometaš

Jaka Bijol je z 19 leti najmlajši član slovenske nogometne reprezentance. Nekdanji smučar, ki se med drugim lahko pohvali tudi z naslovom državnega veleslalomskega prvaka v konkurenci starejših dečkov, je letos spisal zgodbo o meteorskem vzponu. Še lansko pomlad je v dresu velenjskega Rudarja brcal žogo v prvi slovenski ligi, nato pa se je poleti nenadoma preselil v sloviti moskovski klub z več kot stoletno tradicijo CSKA, kjer je postal član standardne enajsterice. Oktobra je dočakal tudi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco in debitiral na tekmi proti Norveški. Postavni mladenič iz Vuzenice ima svetlo prihodnost, napoveduje tudi njegov nekdanji trener Marijan Pušnik, ki predvideva, da bo fant manekenskega videza že čez dve ali tri leta prestopil še v večji klub.

Tudi Tadej Pogačar ne bo kar tako pozabil leta, ki se izteka. Med drugim je v tem letu postal zmagovalec večetapne kolesarske dirke Tour de l'Avenir, ki velja za mini Tour za mlade kolesarje. Najpomembnejšo domačo dirko, dirko Po Sloveniji, je končal kot najboljši mladi kolesar (bela majica), v skupni razvrstitvi pa je zasedel visoko 4. mesto. Foto: Vid Ponikvar

Tadej Pogačar, kolesar

Tudi za kolesarjem Tadejem Pogačarjem je izjemno leto. Zaznamovali so ga športni dosežki, ki jih je okusil prvič. Prvič (in to kot prvi Slovenec) je zmagal v generalni razvrstitvi večetapne kolesarske dirke Tour de l'Avenir (Dirka prihodnosti, znana tudi kot Tour za mlade), ki se je udeležujejo amaterski in polprofesionalni kolesarji in je dober pokazatelj perspektivnosti v svetu kolesarstva.

Prvič je 20-letnik iz Komende zmagal tudi na Dirki miru in bil prvič na visokem 4. mestu v generalni razvrstitvi dirke Po Sloveniji, kjer se je meril s kolesarji, kot so Primož Roglič, Matej Mohorič, Rigoberto Uran, Rafal Majka in drugi. Oblekel je tudi belo majico, ki pripada najboljšemu mlademu kolesarju.

Nad Pogačarjevimi predstavami je navdušen tudi Martin Hvastija, selektor reprezentance do 23 let, ki je v pogovoru za Sportal izjavil, da v slovenskem kolesarstvu "takega fanta še nismo imeli. Če se nam je Primož Roglič 'zgodil', preskočil je vse mlajše kategorije, je Tadej produkt slovenske kolesarske šole od 11. leta. Odličen je v vožnji na klanec, če je potrebno, pa tudi v kronometru. Lahko smo zelo ponosni".

Pogačar, za kolesarske prijatelje Čriček, se za prihodnji dve sezoni seli v ekipo svetovne serije UAE Emirates. "Pričakujem predvsem to, da se bom v novi ekipi zelo veliko naučil, napredoval. Motivacije mi ne manjka," je v pogovoru za Sportal povedal študent menedžemnta v športu, ki se je večino kariere v ljubljanskem Rogu (zdaj Gusto Xaurum). Društvo športnih novinarjev Slovenije ga je izbralo za izstopajočo mlado športno osebnost leta.

Tudi Kaja Juvan si bo leto 2018 zapomnila po izjemnih športnih dosežkih. S 17 leti je postala dvakratna zmagovalka olimpijskih iger mladih, na svetovni teniški lestvici pa je trenutno na 178. mestu. Foto: Vid Ponikvar

Kaja Juvan, teniška igralka

V kategoriji obetavna športna osebnost bi športni novinarji Slovenije na prestol zlahka postavili tudi Kajo Juvan, teniško igralko, ki je na olimpijskih igrah mladih v Argentini osvojila kar dve zlati medalji. Najprej je slavila v konkurenci ženskih dvojic, nato je bila najboljša še v igri posameznic. Tudi pogled na svetovno teniško lestvico WTA je spodbuden. Leto je začela na mestih okrog 500., sezono, v kateri je zmagala na treh turnirjih, pa končala na 178. mestu. Juvanova, ki je 25. novembra dopolnila 18 let, šport uspešno kombinira s šolskimi obveznostmi. Dijakinjo 4. letnika bežigrajske gimnazije prihodnjo pomlad čaka matura, po tem koraku bo ves čas rezerviran zgolj za tenis. Športni novinarji Slovenije so jo izbrali za tretjo najuspešnejšo slovensko športnico tega leta.

V bazenu športnega plezanja je toliko adutov, da je težko navesti zgolj enega. Tokrat smo se odločili za 18-letno Radovljičanko Vito Lukan, ki je letos postala svetovna mladinska prvakinja v težavnostnem plezanju, na olimpijskih igrah mladih v Argentini pa je v kombinaciji osvojila srebro. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vita Lukan, športna plezalka

Tudi letošnja sezona Vite Lukan je tako kot sezona Juvanove povezana z mladinskimi olimpijskimi igrami. Radovljičanka je tam osvojila srebrno odličje v novi disciplini, kombinaciji, v Buenos Airesu pa je dočakala tudi polnoletnost.

Še pred 18. rojstnim dnem je dosegla še nekaj izjemnih rezultatov. Avgusta je v Moskvi postala svetovna mladinska prvakinja v težavnosti (njen ekipni in reprezentančni kolega Luka Potočar je v kadetski konkurenci postal mladinski svetovni podprvak v težavnosti, mladinka Urška Repušič in kadetinja Lučka Rakovec pa sta srebro osvojili v balvanskem plezanju.) in bila tretja na balvanih. Še prej se je okitila z naslovom evropske mladinske prvakinje v kombinaciji.

Tudi Vito prihodnje leto čaka matura. Da ta ne bi smela bistveno posegati v športne rezultate, je letos dokazala Janja Garnbret, ki je kljub temu, da je prvi del (balvanske) sezone izpustila zaradi učnih obveznosti, kraljevala v nadaljevanju leta.

Tudi smučarski skakalec Žak Mogel bo leto 2018 ohranil v lepem spominu. Z odličnimi predstavami v celinskem pokalu je Sloveniji priskakal dodatno kvoto v prvi periodi zimske sezone. Foto: Ana Kovač

Žak Mogel, smučarski skakalec

17-letni smučarski skakalec Žak Mogel je nase opozoril že v poletnem obdobju. Z odličnimi poletnimi nastopi v celinskem pokalu, ko je v skupnem seštevku končal na drugem mestu, je namreč Sloveniji za prvo periodo priskakal dodatno kvoto, kar pomeni, da smo na tekmah svetovnega pokala lahko spremljali po sedem slovenskih orlov.

Najstnika iz majhne vasice Letuš v občini Braslovče, ki bo marca prihodnje leto praznoval 18 let, je v skoke zaneslo zaradi očetove ljubezni do skokov. Dijak tretjega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju je bil na tekmah svetovnega pokala najmlajši skakalec. Za zdaj je bil najboljši 20. (Ruka)

Odbojkar Rok Možič šteje komaj 16 let, a je že pomemben člen članske vrste Odbojkarskega kluba Maribor. Foto: Aleš Oblak

Rok Možič, odbojkar

Odbojkar Rok Možič je kljub rosnim 16 letom že standardni igralec članske vrste Odbojkarskega kluba Maribor, uspešen pa je tudi v odbojki na mivki. Že zdaj se lahko pohvali z naslovi državnega prvaka v kategorijah do 17, 19 in 21 let. Aktualni selektor slovenske odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač ga označuje za odbojkarski biser (nekateri ga primerjajo celo z Luko Dončićem, a v odbojkarskem svetu), zato dejstvo, da ga je pred letošnjim svetovnim prvenstvom povabil tudi na reprezentančne priprave ne čudi.

195 centimetrov visoki mladenič, otrok uspešnih odbojkarjev Mojce in Petra Možiča, je tudi vzoren dijak športnega oddelka II. Gimnazije v Mariboru.

Eva Alina Hočevar je zgovoren dokaz pregovora, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Njen oče je nekdaj zelo uspešni kanuist Simon Hočevar, 16-letnica pa rtudi sama osvaja medalje kot po tekočem traku. Samo z letošnjih največjih mladinskih tekmovanj se je vrnila s sedmimi odličji, osvojila pa je tudi naslov svetovne mladinske prvakinje v kajaku na divjih vodah. Foto: Nina Jelenc

Eva Alina Hočevar, kajakašica in kanuistka

Tudi 16-letna Eva Alina Hočevar je še en dokaz, da drži pregovor, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Hči nekdanjega vrhunskega kanuista Simona Hočevarja in vnukinja Toneta Hočevarja, prav tako kanuista, je na letošnjem svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v kajaku na divjih vodah, na evropskem mladinskem prvenstvu pa je zasedla drugo stopničko zmagovalnega odra.

Dijakinja bežigrajske gimnazije je v letošnji sezoni na največjih mladinskih tekmovanjih osvojila kar sedem medalj. Napoved, da bo v prihodnosti med tistimi, ki krojijo rezultatski vrh tega športa, zagotovo ni pretiravanje.

Z dokazovanjem v članski vrsti je zgodaj začel tudi košarkar Gregor Glas, branilec košarkarske ekipe Sixt Primorska, ki je pri 17 letih debitiral v slovenski članski reprezentanci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Gregor Glas, košarkar

Tudi med košarkarji najdemo mlade upe. Med bolj izstopajočimi je prav gotovo ime Gregor Glas. 17-letnik iz Krškega je igralec košarkarske ekipe Sixt Primorska in novopečeni član slovenske košarkarske reprezentance. Svoj reprezentančni debi je doživel na septembrski prijateljski tekmi s Hrvaško, kjer mu je selektor Rado Trifunović za dokazovanje namenil 14 minut. V tem času je Glas, ki je najmlajši košarkar, ki je debitiral v slovenski članski reprezentanci, dosegel deset točk, od tega tri trojke.

Tako kot številni mladi košarkarji se tudi sam zgleduje po dve leti starejšem Luki Dončiću in še izkušenejšem Goranu Dragiću.

Kristjan Horžen si z odločnimi koraki utiva svoj prostor na rokometnem poligonu. Leto 2018 si bo zapomnil kot leto, v katerem je oblekel dres Celja Pivovarne Laško, z mladinsko reprezentanco pa osvojil naslov evropskih mladinskih prvakov. Foto: Celje PL

Kristjan Horžen, rokometaš

Tudi v rokometu je bazen mladih upov precej globok. Navsezadnje so slovenski rokometaši na letošnjem evropskem mladinskem prvenstvu v Celju osvojili zlato medaljo. Eden izmed bolj opaznih v mladinskih vrstah je nedvomno 19-letni Kristjan Horžen. Mladenič, ki velja za enega od bolj nadarjenih rokometašev na mestu krožnega napadalca, se je poleti iz Trima Trebnje preselil v vrste Celja Pivovarne Laško, kjer se dokazuje z imenitno igro. Odlikuje ga predvsem obramba, v njegovem pravočasnem in jeklenem objemu je končal že marsikateri drag in prekaljen zvezdnik.

17-letna Mariborčanka Katja Fain ... Foto: Vid Ponikvar

Katja Fain in Neža Klančar, plavalki

17-letna Mariborčanka Katja Fain, hči nekdanje vrhunske plavalke Metke Sparavec, je eno od najvidnejših imen mladega vala slovenskega plavanja. Državna rekorderka na 400 m prosto je v začetku decembra že nastopila na svojem prvem večjem članskem tekmovanju. Na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Hangzhouju na Kitajskem je članica mariborskega Branika na 800 m prosto osvojila 11. mesto, izboljšala pa je tudi 13 let star rekord Sare Isaković na 200 m prosto.

Z rekordom Isakovićeve je povezana tudi zgodba Neže Klančar. 18-letna plavalka je na olimpijskih igrah mladih osvojila dve odličji. Bron na 50 metrov prosto in na 100 metrov prosto, kjer je celo prekosila rekord, ki ga je pred desetimi leti postavila njena vzornica Sara Isaković, edina slovenska plavalka, ki se lahko pohvali z olimpijskim odličjem. Klančarjeva je bila bronasta tudi na Sredozemskih igrah v Tarragoni (100 m prosto).

... in leto dni starejša Neža Klančar sta prihodnost slovenskega plavanja Foto: Instagram

Članica ljubljanske Olimpije je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih tako kot Fainova nabirala predvsem izkušnje. Na 50 m prosto je izboljšala osebni rekord in med skoraj 100 plavalkami osvojila 25. mesto.

Tudi Klančarjevo, 18-letno dijakinjo gimnazije v Mostah, letos čaka matura. Normo za poletno svetovno prvenstvo je že izpolnila.

20-letna Ema Kozin z boksarskim vzdevkom Princesa je najmlajša svetovna prvakinja v dveh težavnostnih kategorijah. Boksarsko združenje WBU jo je razglasilo za najboljšo in najbolj obetavno mlado boksarko na svetu. Foto: Simon Kavčič

Ema Kozin, boksarka

Pregled mladih športnih upov Slovenije končujemo z 20-letno Emo Kozin, najboljšo slovensko boksarko vseh časov. Dekle analitičnega uma in jeklenih pesti, ki šport uspešno združuje s študijem analitične matematike, je najmlajša svetovna prvakinja v dveh težnostnih kategorijah. Boksarsko združenje WBU jo je razglasilo za najboljšo in najbolj obetavno mlado boksarko na svetu. V zadnjih 13 mesecih je "Princesa", kot ji pravijo, osvojila pet naslovov svetovne prvakinje in enega medcelinske prvakinje po različici WBC.