Športno leto 2018 se počasi, a zanesljivo končuje. Postreglo je številne mejnike in rekorde, tako da ljubiteljem športa ni bilo dolgčas. Pisala se je zgodovina, zmagovalcem in rekorderjem se je ploskalo tako močno, kot že dolgo ne. Med rekorderji so se znašli tudi Slovenci. Denimo košarkar Luka Dončić, katerega zbirka rekordov je bogatejša iz meseca v mesec.

Rekord je v športu zelo pogost izraz. Predstavlja najboljši dosežek v določeni disciplini, športu, statistični prvini. Ločimo več rekordov, od državnih do svetovnih, in še kakšnega. Je eden izmed osrednjih motivacijskih dejavnikov, ki ženejo športnike na poti do uresničitve načrta. Da postavljajo nove mejnike, da izboljšujejo in nadgrajujejo rezultate. Da se podpisujejo pod dosežke, ki jih ni dosegel še nihče pred njimi in postanejo rekorderji. Tudi to je čar športa.

Čeprav ne prinaša vedno neposredno medalj, čeprav so morda oči slave uperjene v druge tekmece, zlasti tiste, vajene osvajanja trofej po manj rekordnih nastopih, so lovci na rekorde vedno cenjeni. In atraktivni. Pišejo zgodovino, jo sooblikujejo in skrbijo, da se v srcih navijačev kopiči ogromen ponos. Ni ga leta, ko ne bi bilo poplav rekordov. Tudi iztekajoče leto 2018 ni izjema.

Eliud Kipchoge je atletsko leto 2018 zaznamoval z novim svetovnim rekordom v maratonu. Foto: Reuters

Novih mejnikov in rekordnih dosežkov je bilo toliko, da smo izluščili le nekatere. Tiste, pod katere so se podpisali znanci, največji športni junaki leta. Med njimi imata posebno mesto tudi čudežna najstnika slovenskega športa, košarkar Luka Dončić in športna plezalka Janja Garnbret.

Maratonci častijo novega junaka

Kevin Mayer je postal letos tudi svetovni dvoranski prvak v sedmeroboju. Foto: Reuters Nekateri športniki dajo veliko na rekord, spet druge zanimata le končna uvrstitev. Športa, pri katerih ne manjka vsakoletnih časovnih izboljšav, sta zagotovo atletika in plavanje.

Kraljica športov je v letu 2018 pridobila kar nekaj novih rekordov, najbolj pa izstopa tisti, ki ga je jeseni v Berlinu postavil Kenijec Eliud Kipchoge. V maratonu je s časom 2:01:39 popravil svetovni rekord in se še približal mikavni meji dveh ur. Njegov rojak Abraham Kiptum je letos odtekel svetovni rekord v polmaratonu (58:18), nova rekordna znamka pa je tudi pri deseteroboju. V lasti jo ima Francoz Kevin Mayer (9.126 točk).

Pri dekletih so letos padli štirje svetovni rekordi. V teku na 3.000 metrov z zaprekami se je v zgodovino vpisala Kenijka Beatrice Chepkoech (8:44.32), hitra hoja je dočakala dva najboljša izida do zdaj. Na 20 kilometrov ga je postavila Rusinja Elena Lašmanova, a je za zdaj uradno potrjen le kot evropski rekord, na 50 kilometrov pa Kitajka Liang Rui. Seznam letošnjih rekordov končuje Etiopijka Netsanet Gudeta (polmaraton).

Čarobnih sedem plavalnih rekordov

Adam Peaty je poleti na Škotskem priplaval do novega svetovnega rekorda. Foto: Reuters Svetovni rekordi niso padali le na atletskih tekmovališčih, ampak tudi v bazenih. V olimpijskih, ki se ponašajo z dolžino 50 metrov, so predstavniki močnejšega spola popravili tri dosežke. Rus Kliment Kolesnikov je lastnik novega svetovnega rekorda na 50 metrov hrbtno (24,00 sekunde), Britanec Adam Peaty se je izkazal na 100 m prsno (57,10) - oba sta priplavala do rekorda na evropskem prvenstvu v Glasgowu -, nov rekord je letos postavil tudi Ukrajinec Andrij Govorov na 50 metrov delfin (22,27).

Pri dekletih so se v plavalnih almanahih, kjer so zbrani najboljši rezultati do zdaj, dopisali rekordi v štirih disciplinah. Ženska avstralska štafeta na štirikrat 100 metrov prosto (3:30.05) ga je postavila v ekipni konkurenci, Američanka Katie Ledecky (1.500 metrov prosto - 15:20:48), njena rojakinja Kathleen Baker (100 m hrbtno - 58.00) in Kitajka Liu Xiang (50 metrov hrbtno - 26.98) pa v posamični.

Hirscher zmagoval kot za stavo, nato mu jo je zagodla narava

Marcel Hirscher je v zadnjih sedmih sezonah najboljši alpski smučar na svetu. Foto: Reuters Kako pa je bilo na snegu? Bela karavana, ki v zadnjih dneh po zaslugi Ilke Štuhec in Žana Kranjca močno osrečuje tudi slovenska srca, se je v začetku leta ustavila v Južni Koreji, kjer se je potegovala za odličja olimpijskega leska.

Eden izmed zvezdnikov največjega tekmovanja, kar si ga je moč zamisliti v zimskih športih, je bil tudi Avstrijec Marcel Hirscher. Neuničljivi slovenski severni sosed je osvojil veliki kristalni globus že sedemkrat zapored. Sedemkrat zapored je osvojil največje število točk v svetovnem pokalu. Tako je bilo tudi v sezoni 2017/18, odlično mu kaže tudi v tej.

V prejšnji sezoni je dobil kar 13 tekem za svetovni pokal in s tem izenačil rekord Šveda Ingemarja Stenmarka in Avstrijca Hermanna Maierja. Nasmihala se mu je prvovrstna priložnost, da poskoči še stopničko dlje in s 14 zmagami postane samostojni rekorder, a mu je načrte prekrižala narava. Na finalu svetovnega pokala v Aareju je zaradi slabega vremena odpadel zadnji slalom, tako da je Hirscher ostal brez možnosti.

Tina Maze ima v lasti rekord glede števila osvojenih točk na tekmo v sezoni med alpskimi smučarkami, njena rojakinja Ilka Štuhec pa se je po hudi poškodbi vrnila na tekmovališča v veličastnem slogu. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj se lahko v svetovnem pokalu pohvali s 63 zmagami za svetovni pokal in je na večni lestvici vedno bližje Stenmarku (86). Poskrbel je tudi za največji zaslužek v eni sezoni pri fantih. V sezoni 2017/18 je na njegov račun od nagrad za dosežke na tekmah kapnilo 669.681 švicarskih frankov. Bil je tako suveren, da je na tekmo v povprečju osvojil kar 81 točk. S tem je postavil nov rekord. Pri dekletih si ga že pet let lasti nekdanja slovenska junakinja belih strmin Tina Maze (69 točk na tekmo).

Mikaela zmaguje kot za stavo

Mikaela Shiffrin je v odlični formi tudi v tej sezoni. Foto: Sportida Kako pa je v svetu alpskih smučark? Američanka Lindsey Vonn, ki nima sreče z zdravjem, za zdaj ostaja pri 82 zmagah za svetovni pokal. Če bi bila zdrava, bi vneto naskakovala Stenmarkov podvig (86), tako pa so njene misli v tem delu sezone usmerjene k drugim ciljem.

Njena rojakinja Mikaela Shiffrin ostaja neprekosljiva vladarica, zlasti v slalomu in veleslalomu. V prejšnji sezoni je prejela kar 702.774 švicarskih frankov. To je absolutno največji zaslužek do zdaj, večji tudi od finančnega kolača, s katerim se je obogatil trud Hirscherja.

V sezoni 2017/18 je zmagala 12-krat, na najvišji stopnički na zmagovalnem odru pa se je v tej sezoni znašla že sedemkrat, tako da bo v letu 2019 napadala tudi rekord Švicarke Vreni Schneider, ki je v preteklosti zmagala kar 14-krat v eni sezoni. Po slabi tretjini vseh tekem (13 od predvidenih 38) ima Shiffrinova že 889 točk. Če bi nadaljevala v podobnem slogu, bi lahko ogrozila absolutni rekord, ki je v lasti Tine Maze (2.414 točk), a bo imela v hitrejših disciplinah, če se jih bo udeleževala, kar nekaj zahtevnih tekmic. Med njimi izstopa zlasti Ilka Štuhec.

Dragić postavil nov slovenski mejnik v ligi NBA

Goran Dragić se je zapisal v zgodovino kot prvi Slovenec, ki je zaigral na košarkarski tekmi zvezdnikov v ligi NBA. Foto: Getty Images Nasmejana Mariborčanka je poskrbela za popolno vrnitev. Po enoletnem premoru zaradi hude poškodbe je dokazala, da še zdaleč ni izgubila občutka za hitro šviganje med vratci. Po strmih progah smuča z neverjetno lahkoto in eleganco, podobno je v prejšnji sezoni na parketu v ligi NBA navduševal Goran Dragić.

Kapetan zlate slovenske reprezentance, ki je lani postala evropska prvakinja (2017), je v začetku leta 2018 poskrbel za še en mejnik slovenske košarke. Postal je prvi Slovenec, ki je zaigral na zvezdniškem druženju tekme All-star.

Pol leta pozneje se mu je na drugi strani velike luže pridružil nekdanji reprezentančni cimer Luka Dončić. Najstnik iz Ljubljane je tako prepričljiv, da postavlja nove mejnike iz tedna v teden. Ko je z madridskim Realom postal evropski prvak, je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) zaključnega turnirja. Kot najmlajši košarkar do zdaj, ki ga je kdaj koli doletela ta čast.

Pozneje je postal tudi najmlajši MVP španskega prvenstva. Dončić je v eni sezoni osvojil kar štiri evroligaške posamične lovorike. To je v zgodovini uspelo le še Grku Dimitrisu Diamantidisu (2011).

Dončić že popravil Durantov rekord

Ko je Dončić v Evropi porušil kar nekaj mejnikov, se je odpravil v ZDA. V deželi, ki obožuje preglede statističnih analiz in primerjav, mu gre na roko podatek, da se je odpravil v ligo NBA še kot najstnik. S tem se ni moglo pohvaliti veliko ameriških zvezdnikov.

Luka Dončić lahko postane najmlajši košarkar, ki je v ligi NBA prišel do trojnega dvojčka. Na voljo ima še 17 dni. Foto: Getty Images

Dončić si je z mojstrovinami odprl vrata do različnih rekordov. V različnih statističnih rubrikah je med vodilnimi. Tako je postavil nov rekord lige NBA, saj je kot prvi najstnik dosegel dvomestno število točk na več kot 17 uvodnih tekmah. S tem je popravil prejšnji dosežek Kevina Duranta iz leta 2007.

Še vedno kandidira za podvig, ki bi v ZDA močno odmeval, saj lahko postane najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom v bogati zgodovini lige NBA. Počasi mu zmanjkuje dni, na voljo ima le še dobra dva tedna. Če bi dosegel triple-double pred 10. januarjem 2019, bi namreč popravil rekord Markella Fultza (Philadelphia), ki je 12. aprila 2018, takrat je bil star 19 let in 317 dni, proti Milwaukeeju prispeval 13 točk, 10 skokov in 10 asistenc.

Francoska rapsodija Rogliča in krstni naslov Janje Garnbret

Primož Roglič je na francoski pentlji zaostal le za tremi kolesarji. Foto: Vid Ponikvar Dončić je bil letos izbran za najboljšega slovenskega športnika leta, drugo mesto pa je osvojil Primož Roglič, še en slovenski športni fenomen, saj se je iz smučarskega skakalca ''čez noč'' prelevil v svetovno priznanega kolesarja.

Letos je na francoski pentlji podiral mejnike in v skupnem seštevku osvojil izvrstno četrto mesto. S tem je seveda postavil slovenski rekord, pred njim sta za najboljši skupni dosežek na Touru z devetim mestom poskrbela Tadej Valjavec (2009) in Janez Brajkovič (2012). Kolesarski svet je navdušil zlasti z zmago na zahtevni 19. etapi.

Mejnike je podirala tudi najboljša slovenska športnica leta Janja Garnbret. Je z naskokom najbolj vsestranska športna plezalka na svetu.

Janja Garnbret je postala prva svetovna prvakinja v kombinaciji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Letos je v Innsbrucku postala svetovna prvakinja v balvanih in svetovna podprvakinja v težavnostnem plezanju, nato pa še lastnica prvega naslova svetovne prvakinje v kombinaciji, novi disciplini, ki združuje vse tri plezalne discipline. Garnbretova se pripravlja na krstni olimpijski nastop. Dočakala naj bi ga leta 2020 v Tokiu.

Rekordi iz Južne Koreje odmevali po svetu ...

Marit Björgen je na zimskih olimpijskih igrah osvojila kar 15 medalj! Foto: Reuters V Aziji je bilo letos že zelo slovesno, zlasti na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, na katerih ni manjkalo novih mejnikov. Ameriška deskarka na snegu Chloe Kim je tako postala najmlajša olimpijska zmagovalka do zdaj. Ko je prejela zlato medaljo, je bila stara 17 let in 296 dni. Pri fantih je bil njen rojak Red Gerard še ''hitrejši'', saj je postal olimpijski prvak pri 17 letih in 227 dneh.

Zdaj že nekdanja norveška smučarska tekačica Marit Björgen je osvojila že 15. olimpijsko medaljo in se vpisala v zgodovino zimskih olimpijskih iger kot športnica z največjim številom odličij, njen rojak Aksel Lund Svindal je postal najstarejši olimpijski prvak v alpskem smučanju (35 let in 51 dni). Bil je najhitrejši v smuku.

Japonski mladostni veteran Noriaki Kasai je nastopil že na osmih zaporednih zimskih olimpijskih igrah, pri 46 letih vztraja med svetovno karavano tudi v tej sezoni, njegova želja po nastopanju pa sega vsaj do leta 2026!

Poljak Kamil Stoch je s 30 leti postal najstarejši olimpijski prvak v smučarskih skokih, pa tudi skupni dobitnik velikega kristalnega globusa v svetovnem pokalu. Stoch je bil v prejšnji sezoni tako prepričljiv, da je zmagal na vseh štirih tekmah za novoletno turnejo in s tem ponovil rekordni dosežek Nemca Svena Hannawalda iz sezone 2001/02.

Ester Ledecka je napravila podvig, kakršnega ni pred njo storila še nobena športnica na svetu. Foto: Reuters

Za nenavaden, a toliko bolj spoštovanja vreden podvig, novi športni mejnik, je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah poskrbela Ester Ledecka. Čehinja je postala najprej olimpijska zmagovalka v deskanju na snegu (veleslalom), nato pa je šokirala svetovno javnost še s smučkami in postavila najhitrejši čas v superveleslalomu!

... nato pa še na zelenicah v Rusiji

Cristiano Ronaldo je postal najstarejši strelec hat-tricka v zgodovini SP. Foto: Reuters Tako je bilo v Južni Koreji. Drugi največji športni dogodek leta, svetovno prvenstvo v nogometu, je potekal v Rusiji. Tudi tam ni manjkalo novih mejnikov in rekordov. Izbrali smo jih nekaj.

Portugalec Cristiano Ronaldo se je vpisal med strelce tudi na četrtem zaporednem SP in s tem izenačil mejnik Nemca Uweja Sellerja, Brazilca Peleja in še enega Nemca Miroslava Kloseja. Portugalec je postal najstarejši strelec hat-tricka na največjem nogometnem turnirju. Ko je trikrat zatresel mrežo Španije, je bil star 33 let in 130 dni.

Islandija je postala nova najmanjša udeleženka SP. Ima le okrog 335 tisoč prebivalcev, prejšnji rekorder, karibska državica Trinidad in Tobago, ki je leta 2006 vzela rekordni primat Sloveniji, pa jih ima 1,3 milijona.

Izkušeni vratar iz Egipta Essam El-Hadary je novi svetovni rekorder. Foto: Reuters

Rezervni vratar Egipta Essam El-Hadary je branil za faraone pri 45 letih in 161 dneh ter postal najstarejši aktivni udeleženec svetovnega prvenstva do zdaj. Prejšnji rekord je presegel za več kot dve leti.

Hrvat Mario Mandžukić je postal prvi nogometaš, ki je v finalu SP dosegel avtogol. Pozneje je zatresel tudi francosko mrežo, a je poskrbel le za končni rezultat 2:4, po katerem je v Moskvi sledilo veliko slavje galskih petelinov. V finalu se je med strelce vpisal tudi najstnik Kylian Mbappe in postal najmlajši strelec v sklepni tekmi SP po 60 letih in nepozabni predstavi Brazilca Peleja, ki je s 17 leti zadel dvakrat proti Švedski in leta 1958 pomagal Selecau do tako želenega prvega svetovnega naslova (5:2).

Sanjsko leto za teniške "veterane"

Roger Federer je v finalu OP Avstralije v petih nizih odpravil Hrvata Marina Čilića. Foto: Guliver/Getty Images Rekordi so padali tudi v tenisu. Švicar Roger Federer je osvojil OP Avstralije in poskrbel za že 20. zmago na turnirju za grand slam. S tem je še izboljšal svoj rekord. Njegov dosežek zasledujeta Rafael Nadal, ki je po rekordni 11. pariški kroni število osvojenih grand slamov povečal na 17, Novak Đoković, zmagovalec zadnjih dveh največjih turnirjev, a tudi pet let mlajši od Federerja, pa ima po novem v lasti 14 lovorik.

Pri dekletih novopečena mamica Serena Williams poskuša izenačiti rekord v osvojenih turnirjih za grand slam, ki si ga s 24 lovorikami lasti legendarna Avstralka Margaret Court. Mlajša izmed sester Williams jih ima 23 ...

Športno leto 2018 je tako postreglo s številnimi mejniki in rekordi. Zaradi pestrosti se že vnaprej opravičujemo vsem šampionom, ki bi si zaslužili omembo, a je bilo dogodkov preprosto preveč, da bi jih lahko zajeli v kolikor toliko omejeno poročilo. Vsem iz srca čestitamo za dosežke, hkrati pa držimo pesti, da z rekordi in lovi na nove mejnike ne bodo skoparili tudi v letu 2019! Srečno.