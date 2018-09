To je človek, ki je pred dnevi osupnil svet

Eliud Kipchoge je v nedeljo v Berlinu za kar 78 sekund popravil svetovni rekord v maratonu, ko je v cilj pritekel v času dveh ur, minute in 39 sekund, ob tem pa po mnenju številnih poskrbel za enega od največjih podvigov v zgodovini atletike in športa na sploh. Kdo je ta 33-letni Kenijec, ki ga mnogi označujejo za najboljšega tekača moderne dobe.

Pojdite na bližnji atletski štadion in poskusite štiristometrski krog preteči v 69,2 sekunde. Če vam bo uspelo, zagotovo niste najslabši tekač v vaši ulici. Če boste v tem tempu pretekli dva kroga, lahko s precej veliko verjetnostjo trdimo, da ste celo najboljši.

Zdaj pa si poskusite predstavljati, da bi v takšnem ritmu odtekli 104 krogov in pol, pa vam bo jasno, kako velik podvig je uspel Eliudu Kipchogeju, ki je v nedeljo le potrdil to, kar o njem trdijo številni strokovnjaki. Da je zagotovo najboljši tekač moderne dobe, če ne celo vseh časov.

Takole je po prihodu v cilj z nasmeškom poziral ob neverjetnem rekordu, ki mu je uspel. Foto: Reuters

Besede so bile odveč, vse je povedal njegov tek

"Ne vem, kaj naj rečem," je v nedeljo ob prihodu v cilj povedal skromni 33-letni tekač. No, saj mu niti ni bilo treba preveč govoriti. Vse in vsem je povedal s sijajno tekaško predstavo, ob kateri so se tisoči ob stezi in milijoni ob televizijskih zaslonih držali za glavo.

Prvi kilometer je pretekel v neverjetnem času dveh minut in 43 sekund. Deseti kilometer je prečkal v času 29 minut in sekunde. Pri 15. kilometru sta odpadla dva narekovalca tempa, ki bi mu morala pomagati.

Malce čez polovico maratona, ki jo je pretekel v času ure, minute in šestih sekund, je bil že sam. Pri 25. kilometru se je namreč umaknil še tretji, zadnji narekovalec tempa, ki so za dolgoprogaše še kako pomembni. Očitno za Kipchogeja ne tako zelo.

Drugo polovico tokratnega berlinskega maratona je namreč pretekel še hitreje kot prvo, v uri in 34 sekundah, in v cilj pritekel v času dveh ur, minute in 39 sekund.

Drugega najboljšega, rojaka Amosa Kipruta, je za seboj pustil za skoraj pet minut (2;06:23) in za kar 78 sekund popravil svetovni rekord še enega rojaka Dennisa Kimetta iz leta 2014.

Ob tem pa poskrbel, da se je v nedeljo po dolgem času povsod po svetu za nekaj časa govorilo o atletiki, katere ugled je v zadnjem desetletju oziroma dveh močno upadel.

Prihod v cilj nedeljskega berlinskega maratona, v katerem je vse prehitel za skoraj pet minut. Foto: Getty Images

Tekaški, a precej drugačen Usain Bolt, ki je poskrbel za izjemen niz

Številni so ga označili kar za tekaškega Usaina Bolta, a če je bil sloviti zdaj že nekdanji jamajški šprinter glasen in je povsod skrbel za šov, za 166 centimetrov visokega in vsega 58 kilogramov težkega Kenijca, čigar telo brez kančka maščobe je kot ustvarjeno za tek na dolge proge, velja povsem obratno. Je miren in vedno premisli, kaj bo povedal.

Primerjava s svetovnim rekorderjem na 100 in 200 metrov ga je doletela predvsem zaradi neverjetne dominance, ki jo uprizarja na asfaltnih cestah povsod po svetu.

Tokratni berlinski maraton je bil že njegov deveti v nizu vseh, na katerih je zmagal, in deseti zmagoviti od enajstih, na katerih je nastopil. Le enkrat, pred petimi leti v Berlinu, je v cilj prišel kot drugi. Zmagovalec, takrat je bil to še en Kenijec Wilson Kipsang, pa se je moral za zmago pošteno potruditi. Takrat je namreč poskrbel za nov svetovni rekord (2;03:23).

VSI MARATONI ELIUDA KIPCHOGEJA Maraton Čas Uvrstitev Datum Hamburg 2;05:30 1. 21. april 2013 Berlin 2;04:05 2. 29. september 2013 Rotterdam 2;05:00 1. 13. april 2014 Chicago 2;04:11 1. 12. oktober 2014 London 2;04:42 1. 26. april 2015 Berlin 2;04:00 1. 27. september 2015 London 2;03:05 1. 24. april 2016 olimpijske igre 2;08:44 1. 21. avgust 2016 Berlin 2;03:32 1. 24. september 2017 London 2;04:17 1. 22. april 2018 Berlin 2;01:39 1. 16. september 2018

Samo disciplinirani ljudje so zares svobodni

Kipchoge bo novembra dopolnil 34 let, zato ga čaka še kar nekaj pretečenih kilometrov na najbolj pomembnih maratonih, na katerih bo verjetno le še utrdil svoj primat, a je po mnenju številnih najboljši tekač moderne dobe že danes. Toda za to, kar je postal, je garal vrsto let.

V Riu de Janeiru je pred dvema letoma postal olimpijski prvak. Foto: Getty Images

"Samo disciplinirani ljudje so v življenju zares svobodni. Tisti, ki to niso, so sužnji svojih navad in razvad," je eden izmed njegovih citatov, po katerih je znan. V obdobju premorov med treningi namreč rad prebira filozofske knjige in besede svetovnih mislecev pridno zapisuje v beležko, ki jo ima vedno ob sebi. Vanje si namreč že vrsto let zapisuje opravljene treninge. Na tisoče in tisoče kilometrov je zbranih v 15 skrbno urejenih beležkah. Po eno ima za vsako leto, ki ga je preživel na tekaškem popotovanju po svetu.

Na to pot ga je pred 16 leti popeljal Patrick Sang. Srebrni z olimpijskih iger leta 1992 v Barceloni v teku na 3.000 metrov z zaprekami, ki se je po koncu tekmovalne poti vrnil domov v Kapsisiywo. V majhno vasico v Keniji, kjer je kot najmlajši od treh otrok brez očeta odraščal tudi Kipchoge, se je Sang vrnil, da bi mladim dajal znanje, ki ga je pridobil. Najbolj je bil njegovega znanja vesel takrat 16-letni Kipchoge.

Mentor, ki mu je spremenil življenje

V družbi Patricka Sanga (in nogometnega trenerja Mauricia Pochettina). Foto: Getty Images "Prihajal je k meni in me prosil za načrte treningov. Vsaka dva tedna sem mu napisal novega, tako je trajalo mesece," se je v leto 2001 zazrl Sang, ki je takrat nadobudnemu tekaču podaril tudi prvo uro, ob kateri je veliko lažje treniral, in seveda hitro ugotovil, koga je dobil v roke.

Tako se je torej začelo sodelovanje, ki je poskrbelo za tekača, ki je 42 kilometrov in 195 metrov dolgo maratonsko pot pretekel najhitreje od vseh do zdaj.

"Če ga ne bi srečal, bi bilo moje življenje drugačno," o svojem mentorju, ki ga je v cilju pričakal tudi v nedeljo v Berlinu, pravi novi svetovni rekorder, ki si je pot med atletske zvezde začel utirati na stezi.

Kot najstnik je šokiral svet, po razočaranju pa presedlal na maraton

Leta 2003 je nase najprej sicer opozoril z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v krosu, že poleti istega leta pa je o njem slišal ves svet.

Pri vsega 18 letih je na svetovnem prvenstvu v Parizu v teku na 5.000 metrov premagal maroškega zvezdnika Hichama El Guerrouja in postal svetovni prvak.

Potem je nanizal še nekaj medalj z največjih tekmovanj. V isti disciplini je bil bronast na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah in srebrn leta 2008 v Pekingu, vmes je leta 2007 postal še svetovni podprvak.

Takole je v Parizu leta 2003 prišel v cilj pred Hichamom El Guerruoujem in Keneniso Bekelejem. Foto: Getty Images

Leta 2012 je doživel enega od redkih slabih dni na svoji atletski poti in na izbirni tekmi kenijske reprezentance za olimpijske igre v Londonu končal šele na sedmem mestu, kar je pomenilo, da na dogodek leta ni odpotoval. Razočaranje je bilo veliko, frustracije pa je zdravil tako, da se je preusmeril v maraton. Seveda je bil to zadetek v polno.

Že leto pozneje je s časom 2;05:30 zmagal na svojem prvem mitingu v Hamburgu. Istega leta je doživel že omenjeni prvi in edini poraz v Berlinu in leto pozneje v Rotterdamu začel niz, ki traja še danes, v njem pa je tudi olimpijski naslov iz Ria de Janeira izpred dveh let.

Takole je lani v Monzi skušal teči pod dvema urama in bil le malo prepočasen. Foto: Getty Images

Zdaj je še svetovni rekorder in po mnenju mnogih tudi edini, ki je sposoben maraton nekoč teči pod dvema urama.

Lani v Monzi je za tem podvigom zaostal za manj kot pol minute. V posebnem Nikovem izzivu je po stezi znanega italijanskega dirkališča v cilj pritekel v času dveh ur in 25 sekund, a ta čas ne šteje.

V boju z mejnikom, ki se zdi čez mejo človeških zmogljivosti, mu je namreč pomagalo 30 vrhunskih narekovalcev tempa, ki so se izmenjavali med seboj in mu bili v pomoč od prvega do zadnjega metra.

RAZVOJ SVETOVNEGA REKORDA V TEM TISOČLETJU Čas Atlet Država Datum Maraton 2;05:38 Khalid Khannouchi ZDA 14. april 2002 London 2;04:55 Paul Tergat Kenija 28. september 2003 Berlin 2;04:26 Haile Gebrselassie Etiopija 30. september 2007 Berlin 2;03:59 Haile Gebrselassie Etiopija 28. september 2008 Berlin 2;03:38 Patrick Makau Kenija 25. september 2011 Berlin 2;03:23 Wilson Kipsang Kenija 29. september 2013 Berlin 2;02:57 Dennis Kimetto Kenija 28. september 2014 Berlin 2;01:39 Eliud Kipchoge Kenija 16. september 2018 Berlin

Kje so njegove meje?

Kje se bo ustavil, ne ve nihče. Lahko teče še hitreje? Zdi se, da se bolj kot on s tem vprašanjem ukvarjajo drugi.

"Želim si le osebnega rekorda. Če bo padel še svetovni rekord, toliko bolje, a jemal ga bom kot osebni rekord," je v intervjuju za New York Times ležerno povedal v dneh pred letošnjim maratonom v Berlinu, kjer so številni strokovnjaki napovedovali svetovni rekord. Podobno verjetno velja tudi za tako opevani maratonski tek pod dvema urama.

Bolj kot s tem vprašanjem se Kipchoge ukvarja z drugimi. Kako bo še naprej užival življenje, ki je za večino preostalih navadnih smrtnikov zelo asketsko.

Vstaja namreč vsak dan ob petih zjutraj in je razpet med Eldoretom, kjer živi, in centrom za trening na nadmorski višini 2.400 metrov, kjer trenira.

Tudi med atletskimi navdušenci je zelo priljubljen. Foto: Getty Images

Uživa življenje in mirno spi

Vede se nič kaj zvezdniško. Čeprav ga preostali tekači naslavljajo z besedo šef, se ne počuti drugačnega in, če je treba, kljub vsemu denarju, ki ga je do zdaj zaslužil, včasih poprime tudi za umazana dela.

Verjetno zdaj, ko je slaven kot še nikoli do zdaj, ni več daleč trenutek, ko bo luč zagledala kakšna fotografija svetovnega rekorderja, ki na kolenih riba toaletne prostore … Tudi to naj bi namreč v trening centru ponižno počel.

"Ko tečem, se počutim dobro. Nikoli ne treniram na polno, najboljše puščam za nastope na tekmah. Tja hočem priti s čisto glavo in teči sproščeno. Tek je užitek. Življenje je užitek. Spim mirno in uživam življenje," še pravi Kipchoge.

Njegov začetek zgodbe je podoben številnim, ki so jih pred njim spisali njegovi rojaki. Tudi on je na poti v šolo pretekel na stotine kilometrov. Tudi on je odraščal v revščini.

Ob tako dobrih rezultatih se seveda pojavljajo sumi, a ni jih malo, ki bi dali roko v ogenj, da je "čist". Foto: Getty Images

Pojavljajo se vprašanja o dopingu, ampak ...

Ob tako dobrih rezultatih in podvigih, ki mu uspevajo, se seveda pričakovano poraja še eno vprašanje. Bo tudi njega doletel podoben konec, kot so ga dočakali številni kenijski tekači? Ga bodo nekoč obesili na sramotilni steber dopinških prekrškarjev?

"V očeh ljudeh, ki se spoznajo in razumejo na šport, ni niti najmanjšega dvoma o tem, da je čist. Da so njegovi rezultati pošteni in da govorimo o enem od najbolj poštenih športnikov," je o njem povedal direktor enega od največjih maratonov na svetu, londonskega, Dave Bedford.

"Ljudem okoli sebe vedno govorim, da je treba garati. Če delaš in slediš ciljem, jih boš lahko dosegel. Če boš ubral bližnjico, ti to prav tako morda uspe, a v tem primeru nikoli ne boš svoboden, saj boš goljufal," pa je o dopingu povedal Kipchoge, ki je že večkrat dejal, da želi s svojo zgodbo vplivati na milijone ali pa milijarde, če je le mogoče.

Ker gre za atleta, za katerega bi roko v ogenj dal marsikdo, ob tem pa ni nad njega in nad njegovega trenerja padla niti najmanjša senca dvoma o tem, da je do rekordov in zmag prišel le s trdim delom in talentom, je malo takšnih, ki mu ne verjamejo …