Senzacija: deskarka izmaknila zlato avstrijski zvezdnici, Vonnova na robu solz

Presenetljiva zmagovalka superveleslalomske preizkušnje 23. zimskih olimpijskih iger je češka deskarka Ester Ledecka. S srebrom se je morala v Jeongseonu zadovoljiti avstrijska povratnica in branilka naslova iz Sočija Anna Veith, z bronom pa Tina Weirather iz Liechtensteina. Ena izmed glavnih favoritinj Lindsey Vonn je po napaki ostala brez odličja (6.), slovenski predstavnici Maruša Ferk in Tina Robnik nista bili v ospredju.

Potem ko je stotinka sekunde odločila o dvoboju med favoritinjama današnje tekme, Švicarko Laro Gut in Tino Weirather iz Liechtensteina, in je Avstrijce s šampionsko vrnitvijo na vrh razveselila branilka superveleslalomskega olimpijskega odličja iz Sočija Anna Veith, je za popoln šok poskrbela Čehinja Ester Ledecka. S štartno številko 26 je, ko so se Veithova, Weiratherjeva in Gutova že veselile osvojenih odličij, v cilju videla zeleno. Čehinja je prevzela vodstvo s stotinko sekunde.

Svetovna prvakinja v deskanju: "Kako se je to zgodilo?"

Čehinja v cilju ni mogla verjeti svojim očem. Foto: Reuters Uspeh 22-letne Ledecke je še toliko bolj osupljiv, če povemo, da je njen glavni šport trenutno deskanje na snegu. V tem je svetovna prvakinja in tudi prva favoritinja olimpijskega veleslaloma. V cilju superveleslaloma tudi sama ni mogla verjeti uspehu. "Res ne morem verjeti. Ko sem prišla v cilj, sem najprej mislila, da gre za napako na uri in da bodo morda še spremenili čas ali pa da sem morda izpustila katera od vrat in bila zato tako hitra. Seveda sem sanjala o tem, da bom na igrah nastopila v obeh športih, in že s tem sem si za letos izpolnila želje. A zdaj je drugače, po tem uspehu me čaka še pomembna deskarska tekma," je po tekmi priznala simpatična zmagovalka.

Ledecka v svetovnem pokalu alpskih smučark še nikoli ni bila na stopničkah. Njena najboljša uvrstitev je sedmo mesto z decembrskega smuka v Lake Louisu v Kanadi, do zdaj pa je navduševala predvsem s tem, da je uspešno združevala kar dva športa. Z uspehom v alpskem smučanju je kar naenkrat postala kandidatka za to, da edina na igrah v Južni Koreji osvoji kolajni v dveh različnih športih.

Vonnova z napako ostala praznih rok

Za manjše razočaranje v ameriškem taboru je poskrbela Lindsey Vonn, ki je v Južno Korejo prišla po kolajno, a bo morala nanjo počakati do smukaške tekme, na kateri bo izrazita favoritinja za zmago. Z večjo napako v zadnjem zavoju je takoj izpadla iz boja za odličja. "To je smučanje, to je življenje. Zadovoljna sem s tem, kako sem napadla progo. Dala sem vse od sebe in potegnila kratko," se je moral z zaostankom 38 stotink zadovoljiti s šestim mestom.

Američanka Lindsey Vonn je na superveleslalomu ostala brez odličja. Foto: Reuters

Slovenki brez vidnejših uvrstitev

Slovenki po pričakovanjih nista dosegli vidnih uvrstitev. Maruša Ferk je bila z zaostankom 2,07 sekunde 25., Tina Robnik pa je ob debiju na igrah zaostala 3,34 sekunde in bila 34. "Poskušala sem vse. Vem, kje imam rezerve. Predvsem v spodnjem delu nisem dobro odpeljala zavojev, vzela sem jih preveč slalomsko, morala bi bolj spustiti smuči. Vseeno je bil to eden mojih boljših nastopov v sezoni in res škoda za napake. Želela sem si biti vsaj deset mest boljša. Zdaj moram ostati zbrana, saj me čakata še smuk in kombinacija," je po tekmi povedala 29-letna Ferkova.