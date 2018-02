Dekle z več talenti bo v Pjongčangu edina v takšni vlogi

Deskarka/smučarka Ester Ledecka

22-letna češka deskarka in alpska smučarka Ester Ledecka bo v Pjongčangu nastopila v deskanju in alpskem smučanju. Foto: Sportida

"Moj glavni cilj te sezone je bila uvrstitev na olimpijske igre v obeh disciplinah. Zdaj, ko mi je to uspelo, bo vse preostalo samo še bonus," je bila v ciljni ravnini proge Jasa na Rogli, kjer so sredi meseca izvedli dva paralelna veleslaloma, češka deskarka in alpska smučarka Ester Ledecka dokaj zadržana v razkrivanju svojih olimpijskih pričakovanj.

Beseda olimpijske igre je namreč v njeni ekipi nezaželena, če ne kar prepovedana, saj menda sproža preveč evforije. Vsak, ki jo izgovori, mora v skupni sklad vplačati deset evrov kazni.

Ester Ledecka je aktualna svetovna prvakinja v olimpijski deskarski disciplini paralelni veleslalom in podprvakinja v paralelnem slalomu. Foto: Getty Images

Aktualna svetovna prvakinja in podprvakinja



Ester Ledecka je aktualna svetovna prvakinja v olimpijski deskarski disciplini paralelni veleslalom in podprvakinja v paralelnem slalomu (Sierra Nevada 2017). Kot prva v zgodovini se je istega leta udeležila tudi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. V St. Moritzu v Švici je nastopila v smuku, kombinaciji in superveleslalomu ter se v vseh treh disciplinah uvrstila med najboljših 30. V svetovnem pokalu ima že 14 zmag, štiri tudi na Rogli, v letošnji sezoni je bila v Lake Louisu v smuku sedma.



Najvišje v letošnji zimi je v alpskem smučanju segla do 7. mesto v smuku v Lake Louisu. Foto: Getty Images

Svojo visoko rezultatsko krivuljo v deskanju vleče že iz prejšnje sezone. Na deskarskih tekmah svetovnega pokala je praktično nepremagljiva. Klonila je samo prejšnji konec tedna v Banskem v Bolgariji, kjer je v paralelnem veleslalomu zasedla 5. mesto in konec lanskega leta v Cortini d'Ampezzo, kjer je bila v paralelnem slalomu deveta.



S točkovnim izkupičkom 5.740 vodi pred prvo zasledovalko, Nemko Ramono Hofmeister, ki ima trenutno 4.930 točk. Ester Ledecka je aktualna svetovna prvakinja v olimpijski deskarski disciplini paralelni veleslalom in podprvakinja v paralelnem slalomu (Sierra Nevada 2017). Kot prva v zgodovini se je istega leta udeležila tudi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. V St. Moritzu v Švici je nastopila v smuku, kombinaciji in superveleslalomu ter se v vseh treh disciplinah uvrstila med najboljših 30. V svetovnem pokalu ima že 14 zmag, štiri tudi na Rogli, v letošnji sezoni je bila v Lake Louisu v smuku sedma.Svojo visoko rezultatsko krivuljo v deskanju vleče že iz prejšnje sezone. Na deskarskih tekmah svetovnega pokala je praktično nepremagljiva. Klonila je samo prejšnji konec tedna v Banskem v Bolgariji, kjer je v paralelnem veleslalomu zasedla 5. mesto in konec lanskega leta v Cortini d'Ampezzo, kjer je bila v paralelnem slalomu deveta.S točkovnim izkupičkom 5.740 vodi pred prvo zasledovalko, Nemko, ki ima trenutno 4.930 točk.

Na Rogli je zmagala že četrtič. Foto: Urban Meglič/Sportida

Brez skritega recepta

Recept za uspeh? "Preprosto se podam na progo, in to je to," se je zasmejala češka deskarka, ki na najvišji ravni uresničuje tudi svojo ljubezen do alpskega smučanja. "Konkurenca je močna, vsa dekleta so zelo dobro pripravljena in mi sledijo, zato je moja prva naloga, da se ne predajam, ampak treniram naprej in sem z glavo pri stvari," je v ciljni ravnini pripovedovala svetlolaska, v preteklosti že mladinska svetovna prvakinja v obeh paralelnih deskarskih disciplinah (2013). Na Rogli so jo spremljali tudi starši, po katerih je nasledila športno-umetniške korenine (igra tudi kitaro in rada poje).

Hči in vnukinja slavnih prednikov

Njena mama Zuzana se je ukvarjala z umetnostnim drsanjem, oče Janek Ladecki pa je priljubljen glasbeni izvajalec na Češkem. Med drugim je napisal glasbo za več uspešnih muzikalov, tudi za različico Skahesperovega Hamleta, ki je bil velika uspešnica tudi v Južni Koreji, gostiteljici prihodnjih olimpijskih iger.

Esterin oče Janek Ledecki je češka glasbena zvezda:

V enem od redkih intervjujev (Ledecka se zaradi obremenjenosti izogiba daljšim stikom z mediji) je Ledecka razkrila, da je oče pripravil tudi scenarij za film o Vicu Wildu. Gre za ameriškega deskarja, ki je po poroki z rusko deskarko Aleno Zavarzino prestopil v rusko reprezentanco, potem pa na olimpijskih igrah v Sočiju postal dvakratni olimpijski prvak (v paralelnem slalomu in veleslalomu; na OI v Pjongčangu bo na sporedu samo ena deskarska disciplina, in sicer paralelni veleslalom).

Prek dedka že v stiku z olimpijskimi odličji

A Ledeckine slavne korenine segajo še dlje v preteklost. Njen dedek po mamini strani Jan Klapac je nekdanji hokejist (tudi Ester je v otroštvu trenirala hokej), ki je med drugim z ekipo Češkoslovaške leta 1969 v Stockholmu osvojil naslov svetovnega prvaka v hokeju (zmaga leto dni po sovjetski okupaciji Češkoslovaške je pripeljala do množičnih demonstracij in izgredov v Pragi) in je dvakratni dobitnik olimpijske medalje (bron v Innsbrucku 1964 in srebro v Grenoblu 1968).

Foto: Reuters

Po njeni zaslugi je deskanje na Češkem hit

Ledecka priznava, da brez finančne podlage, ki ji jo zagotavlja družina, njena dvojna kariera ne bi bila mogoča.

Na vprašanje, kako priljubljeno je deskanje na Češkem - Ledecka je ena redkih deskark, ki se ne more pritoževati nad podporo sponzorjev, med drugim jo podpira tudi Coca-Cola, je odgovorila, da po njeni zaslugi in zaslugi deskark prostega sloga Eve Samkove in Sarke Pancochove kar precej.

Foto: Reuters

Trener: Ena največjih športnic naše dobe

Justin Reiter, eden od njenih trenerjev, upokojeni ameriški deskar, ki je v preteklosti sodeloval z Wildom, in udeleženec olimpijskih iger leta 2014 v Sočiju, je prepričan, da je Ester Ledecka ena največjih športnic naše dobe.

Olimpijske igre v Pjongčangu bodo njene druge. Prvih se je z rosnimi 18 leti še kot srednješolka udeležila v Sočiju, kjer je v paralelnem slalomu zasedla šesto, v veleslalomu pa sedmo mesto.

Eno olimpijsko izkušnjo že ima. V Sočiju je bila leta 2014 v paralelnem slalomu šesta, v veleslalomu pa je osvojila sedmo mesto. Foto: Getty Images

Letos, razumljivo, meri na sam vrh. Samozavest črpa iz superiornosti, ki jo krasi v letošnji zimi.