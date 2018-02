Ne bo edina v olimpijski reprezentanci, ki je istospolno usmerjena

Barbara Jezerešek se je pred dvema letoma preselila v Avstralijo, natančneje v Warriewood, zaradi svoje partnerice, ki je Avstralka. Ob selitvi v deželo "tam spodaj" je sprva mislila, da je končala profesionalno športno kariero. Vedela je, da v teku na smučeh še ni vsega pokazala. Splet okoliščin je nanesel, da je začela znova trenirati, zdaj pa skupaj še s 50 avstralskimi športniki odhaja v Južno Korejo.

Pred časom se je veliko govorilo o odstopu od kandidature Jakova Faka za zastavonošo na otvoritvi olimpijskih iger v Pjongčangu. Fak naj bi se za to potezo odločil zaradi neprimernih komentarjev in se bo raje osredotočil na svoj olimpijski nastop. Z glasovanjem so nato izbrali Vesno Fabjan, nekdanjo reprezentančno kolegico naše sogovornice Barbare Jezeršek. Nad odzivom slovenske javnosti je bila presenečena tudi sama.

Jakov Fak je zaradi neprimernih komentarjev odstopil od kandidature za zastavonošo. Foto: Vid Ponikvar

"Če bi se to zgodilo v Avstraliji, to sploh ne bi bilo vprašanje. Tam je toliko različnih narodnosti, in če si Avstralec, si Avstralec in ponosno zastopaš svojo državo. Vseeno je, kaj si. Sprva nisem vedela, za kaj gre, a sem potem izvedela iz medijev. Saj je samo športnik, ki ponosno nosi slovenski dres, čeprav je po narodnosti Hrvat. Športniki predstavljajo Slovenijo, in ne tisti doma na kavču. Vsak ima pravico povedati svoje mnenje, ampak se mi zdi, da ni prav, kar se je zgodilo. Bila sem šokirana. Ne verjamem, da bi se kaj takšnega lahko zgodilo v Avstraliji."

"Kot sem že večkrat povedala, grem na igre sodelovat kot športnica, in ne kot je bilo mišljeno v Sočiju, da bomo protestirali." Foto: Osebni arhiv

Vse več je športnikov, ki javno razkrivajo istospolno usmerjenost

Barbara je pred štirimi leti pred olimpijskimi igrami v Sočiju javno razkrila svojo istospolno usmerjenost in letos ne bo edina v avstralski reprezentanci. Svojo istospolno usmerjenost je razkrila tudi avstralska deskarka Belle Brockhoff. Naša sogovornica meni, da je vse več športnikov odprtih do teh stvari in da je na koncu najpomembnejše to, da te prijatelji in družina sprejmejo takšnega, kot si.

"Pred nekaj meseci so v Avstraliji sprejeli zakon, da smo istospolno usmerjeni ljudje postali enakopravni, tako da je to končno urejeno. Sicer pa so ljudje tam do tega odprti in ni nobenih težav. Kot sem že večkrat povedala, grem na igre sodelovat kot športnica, in ne kot je bilo mišljeno v Sočiju, da bomo protestirali. Kakor sama spremljam, je vse več športnikov, ki to javno priznajo. Ne nazadnje smo samo ljudje in športniki. Tudi mediji, mislim, da nas vse bolj podpirajo."

Bolj je sproščeno kot pred leti "Na olimpijskih igrah nas imajo vsi za turiste, a včasih znamo tudi presenetiti."

Barbara zadnje priprave pred odhodom na OI opravlja v Planici. To bodo zanjo že tretje olimpijske igre. V Vancouvru in Sočiju je nastopila pod slovensko zastavo, zdaj pa bo nastopila za Avstralijo. Kljub dolgoletnim izkušnjam vseeno čuti nekaj nervoze. In kakšna je razlika, ko bo tekmovala za Avstralijo?

"Lahko rečem, da je zdaj vse skupaj bolj sproščeno. Nihče nima visokih pričakovanj. Vsi nas na olimpijskih igrah obravnavajo kot turiste, a včasih znamo tudi presenetiti. Včasih je morda celo bolje, da nič ne pričakuješ in se stvari odvijejo, kot se. Sama pa sem vedno usmerjena k izboljšanju svojega rezultata. S trenerjem imava cilj, da se uvrstim med najboljših dvajset tekmovalcev. Če bi bil rezultat še boljši, bi bilo še toliko bolje zame in za našo ekipo," je razkrila 31-letnica, ki na največ računa v disciplinah v skiatlonu in na 10 kilometrov v prosti tehniki.

"Pri nas je pomembno, da tekmuješ najbolje, kolikor si sposoben. Največ pričakujejo v akrobatskih skokih in smučanju na grbinah, kjer bi lahko bilo najmanj pet ali šest medalj. Kar se tiče teka na smučeh, pa ni toliko pričakovanj. Mislim, da je bil najboljši rezultat na OI 35. mesto. Če to prebijemo, bi bilo super in bolje za naš tek. Na račun tega bo morda zveza prispevala malo več denarja."

Barbara Jezeršek že dve leti tekmuje za avstralsko reprezentanco.

Dali so ji proste roke

Če je bilo v slovenski reprezentanci poskrbljeno za vse, je v Avstraliji veliko manj denarja za tek na smučeh, tako da je bila veliko bolj odvisna sama od sebe in prostovoljnih prispevkov ljudi, ki so ji želeli pomagati. V olimpijskem letu je bilo vseeno nekoliko lažje.

"Kar se tiče treninga v Avstraliji, je potekalo vse enako. Sicer nisem bila toliko vpletena v svoje delo, kjer delam kot inštruktor. Dali so mi proste roke in sem res samo trenirala. Našli so se ljudje, ki so prostovoljno prispevali denar, tako da mi glede tega ni bilo treba skrbeti. Imeli smo tudi dražbo, kjer smo prodajali določene predmete in smo še tako dobili nekaj denarja. Letos, ko je bila olimpijska sezona, so bili ljudje bolj odprti in so nam pomagali."

Bosta z Jessico Yeaton pripravili še eno senzacijo? Barbara Jezeršek bo letos na OI zastopala Avstralijo. Foto: Osebni arhiv

Kakovostno delo se kaže tudi pri rezultatih. Čeprav v letošnji sezoni zaradi težav z zdravjem ni bila najbolj zadovoljna z rezultati, pa je avstralska ekipa poskrbela za presenečenje. Fantje so prvič dosegli točke svetovnega pokala, medtem ko sta Barbara Jezeršek in njena Jessica Yeaton v štafeti (ekipni šprint) zasedli 10. mesto.

"Tisti konec tedna v Dresdnu je bil zgodovinski za vse nas. Fantje so prvič dosegli točke, midve s Jessico pa sva se uvrstili v finale. To je bila res senzacija. Na tekmo na OI bova šli povsem sproščeno, potem pa, kar bo, bo. Ekipni šprint je v prosti tehniki, kar je nama pisano na kožo. To je tekma, ko moraš imeti kar nekaj sreče. Fino bi bilo, če bi se uvrstili v finale. To bi bila še ena senzacija. Vse je mogoče. (smeh)"

Letos ima vrhunske smuči

Jezerškova, ki ima na OI najboljšo uvrstitev 17. mesto, priznava, da ima letos zelo dobre smuči. Prav tako pa se ne more pritoževati nad servisno ekipo. "Kar se tiče serviserjev, imam ljudi, ki so včasih delali z ameriško reprezentanco. Dva sta bila tudi v Vancouvru, tako da se poznamo že od prej. Smo majhna ekipa, ampak zadnji dve leti, odkar sodelujemo, se še nikoli ni zalomilo. Fantje so na mestu. Če jim daš dobro povratno informacijo in sodeluješ z njimi, so tudi rezultati dobri. Lahko rečem, da imamo res srečo in dober servis. Ne nazadnje je to pri nas 90 odstotkov."