V živo: Mastnak v izločilne boje z najhitrejšim časom kvalifikacij

Na Rogli potekajo izločilni boji v deskarskem paralelnem veleslalomu. Od Slovencev se je v nadaljevanje tekmovanja uvrstil samo Tim Mastnak, ki je bil v kvalifikacijah najhitrejši in se danes lahko nadeja odličnega rezultata. Preostali slovenski predstavniki (Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik) se niso uvrstili v izločilne boje.

V ŽIVO: Rogla, deskanje, paralelni veleslalom, izločilni boji



Osmina finala:

Tim Mastnak (Slo) - Christoph Karner (Aut) + 0.13



Četrtfinale:

Tim Mastnak (Slo) - Elias Huber (Nem) - Christoph Karner (Aut) + 0.13Tim Mastnak (Slo) - Elias Huber (Nem)

Po kvalifikacijah

Tim Mastnak je kvalifikacijah za dve stotinki ugnal Avstrijca Alexandra Payerja, medtem ko je bil tretjeuvrščeni Italijan Maurizio Bormolini od njega počasnejši za desetinko sekunde. "Kvalifikacije sem res dobro oddelal, to je velik uspeh, na Rogli šem nisem zmagal, vendar pa to nič ne pomeni. V finalu se vse začenja na novo, vsaka vožnja je poglavje zase. Je pa občutek na deski dober in vesel sem, da bom lahko vozil pred tako publiko in v takem vremenu," je dobro razpoloženi Mastnak pred izločilnimi boji povedal v izjavi za RTV Slovenija.

Gloria Kotnik Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Žan Košir Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Rok Marguč Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Žan Košir in Rok Marguč sta za reprezentančnim kolegom zaostala za 59 oziroma 84 stotink ter zasedla 18. in 25. mesto. Košir je bil za izločilne boje prepočasen zgolj za štiri stotinke.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik končala na 19. mestu. Za vodilno, Japonko Tsubaki Miki, je zaostala za tri sekunde in 22 stotink.

Preberite še: