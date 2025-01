"Ena najlažjih, a hkrati najbolj zahtevnih"

Z izjemo Glorie Kotnik, bronasta z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu je bila najvišje uvrščena na četrto mesto, so prav vsi, ki še tekmujejo, na domači tekmi že stali na stopničkah. Prav nobenega ni za odpisati niti letos, čeprav so bile njihove predstave v sezoni zaenkrat zelo različne. A se je že zgodilo, da so na Roglo prišli brez vidnejših uspehov, pa je nato prav Rogla pomenila prelomnico, po kateri so bili rezultati v nadaljnjem delu sezone boljši.

Zadnja tekma ga navdaja z optimizmom

Žan Košir je do zdaj najuspešnejši slovenski tekmovalec na domači tekmi svetovnega pokala, ki jo prirejajo od leta 2012. Na zmagovalni oder se je uvrstil že petkrat, prvič že leta 2013, ko je izgubil v finalu, zadnjič pa pred štirimi leti, ko je zabeležil do zdaj edino slovensko zmago. Vmes je bil še enkrat drugi (2014) in dvakrat tretji (2015 in 2017).

Letos zaenkrat ne beleži rezultatov, ki bi napovedovali takšne dosežke, a deskanje je šport, kjer dostikrat pride do presenečenj in Tržičan ga je zagotovo zmožen prirediti. Že dve leti kaže konstantne predstave, a mu manjka pika na in proga na Rogli, na kateri dosti trenira in jo kot vsi njegovi reprezentančni kolegi dobro pozna, mu za to zagotovo ponuja priložnost.

"Zadnja tekma v Banskem me je navdala z optimizmom. Pomenila je dober obet pred Roglo, posebno to velja za kvalifikacije. Želja je velika, a obljubljati vrhunske dosežke se vendarle ne da. Za kaj takega se mora poklopiti veliko stvari," je realen trikratni dobitnik olimpijske kolajne.

"Ničesar še ni izgubljenega v svetovnem pokalu, je še veliko tekem, vse se lahko še obrne. Če pri svojem vodstvu nisem bi evforičen, tudi zdaj ne obupujem." Foto: Nebojša Tejić/STA

Mastnak: Nič še ni izgubljenega

Tim Mastnak je zadnja leta najboljši slovenski tekmovalec v svetovnem pokalu. Nekaj časa je letos celo vodil v skupnem seštevku, po slabših dosežkih na zadnjih tekmah pa je izgubil mesto med najboljšimi tremi. Rogla bi lahko zanj pomenila nov vzpon, lahko mu bi spet povečala samozavest pred naslednjimi tekmami, predvsem pa pred svetovnim prvenstvom v Švici, ki bo po koncu sezone svetovnega pokala.

"Ničesar še ni izgubljenega v svetovnem pokalu, je še veliko tekem, vse se lahko še obrne. Če pri svojem vodstvu nisem bi evforičen, tudi zdaj ne obupujem. Dejstvo je, da me je med prazniki nekoliko zdelala bolezen, pa še zadnje tekme so bile zelo specifične. V Scuolu, ki je bil do zdaj moj srečen kraj, nisem našel pravega oprijema, v Banskem pa sem kljub temu, da nisem bil povsem v vrhu in da mi proga nikoli ni ustrezala, letos prišel celo do svojega najboljšega dosežka. Hitrosti nikakor nisem izgubil, moram le zmanjšati število napak," se dobre uvrstitve nadeja Mastnak.

Celjan, olimpijski in nekdanji svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu je na svojih začetkih na domači progi prvič mešal štrene najboljšim že pred desetimi leti, ko je zasedel četrto mesto, na stopničke pa je stopil leta 2022, osvojil je tretje mesto. "Tokrat želim biti še boljši. Če se bodo uresničile napovedi in bo res prišlo do otoplitve, se ne bojim. Tudi v luknjah znam niti dober," je optimist.

Rok Marguč letos še ni nastopil v izločilnih bojih. Foto: www.alesfevzer.com

Njegov starejši kolega in sokrajan Rok Marguč se je na tekmah s progo Jasa dolgo časa mučil, precejkrat neuspešno lovil uspeh, z njo pa se vendarle spoprijateljil 2019, ko je stal na tretji najvišji stopnički zmagovalnega odra. To je tudi njegova predzadnja uvrstitev med najboljšimi tremi, za njo je zmagovalni oder od blizu videl le še leta 2023 v Berchtesgadnu.

Letos še ni nastopil v izločilnih bojih, ampak prav zanj je v zadnjih dveh letih Rogla pomenila preskok. Lani je bil na sedmem mestu najboljši Slovenec, vsekakor upa, da lahko nekaj takega ponovi tudi v soboto.

"Ena najlažjih, a hkrati najbolj zahtevnih"

Na zadnji tekmi v Banskem je bila od Slovencev najboljša Kotnik, zasedla je peto mesto, zelo zadovoljna bi bila, če bi kaj takega ponovila na Rogli.

"Pred Banskim sem imela nekaj težav. Po bolezni sem bila prehitro na deski in to se je kazalo v počutju. A po počitku so se moči vrnile. V Banskem še nisem bila stoodstotna, a mi je uspel lep dosežek. Zdaj se odlično počutim, na Rogli sem trenirala in dobro mi je šlo. Progo dobro poznamo, je ena najlažjih, a hkrati najbolj zahtevnih. Vsaka napaka se kaznuje, ne da se je popraviti, zato je ne sme biti. Če je ne bo in če bo deskanje dobro, bom zadovoljna," pravi Kotnik.

"Zdaj se odlično počutim, na Rogli sem trenirala in dobro mi je šlo. Progo dobro poznamo, je ena najlažjih, a hkrati najbolj zahtevnih." Foto: Guliverimage

Po njenem mnenju je glavna favoritka za zmago Nemka Ramona Hofmeister. "Po slabem začetku je zdaj zmagovala na zadnjih tekmah, zato bi ji pripisala več možnosti kot vodilni v svetovnem pokalu Japonki Tsubaki Miki, saj kaže velikansko samozavest," ocenjuje Kotnik.

Mastnak na drugi strani meni, da ima pri moških možnosti za zmago od deset do dvajset tekmovalcev. "Letos so najboljši Italijani, na Rogli je zadnja leta kraljeval Edwin Coratti. A tradicija obstaja zato, da se zruši, zakaj je ne bi zrušil kdo izmed nas."