Še pred novo pošiljko snega, ki jo vremenoslovci napovedujejo za nedeljo, danes z novo smučarsko sezono začenjajo na Rogli in Golteh. Že prejšnji teden pa so prve smučarje v tej sezoni pozdravili na Kopah, Krvavcu in v Kranjski Gori. Na svoj račun bodo v dolini pod Poncami kmalu prišli tudi ljubitelji teka na smučeh.

Na Rogli bodo danes med 9. in 16. uro obratovali sedežnica Planja, vlečnici Košuta in Uniorček ter otroški trak, je podjetje Unitur objavilo na družbenem omrežju Facebook. Uradno odprtje smučarske sezone z glasbenim programom, t.i. ski opening, pa na Rogli načrtujejo za naslednjo soboto, 14. decembra.

Z novo smučarsko sezono danes začenjajo tudi na smučišču Golte. Tam do vključno naslednjega petka vabijo z za polovico znižanimi cenami dnevnih smučarskih vozovnic in vozovnic za vožnje z nihalko.

Kdaj bo odprto smučišče na Voglu, še ni znano

Da so s teptalci snega pripravljeni na novo snežno pošiljko, ki je napovedana za ta konec tedna, pa sporočajo z Vogla. Kdaj bodo zagnali smučarske naprave, ne navajajo.

Medtem si lahko opremo pripravijo tudi že ljubitelji teka na smučeh. Turistični informacijski center Kranjska Gora je na omrežju Facebook objavil, da se prihodnjo soboto in nedeljo, 14. in 15. decembra, v dolini pod Poncami obeta pravo zimsko-športno doživetje, odpirajo namreč sezono teka na smučeh.

Obljubljajo popust na dnevno karto, možna bo izposoja tekaške opreme, pa tudi možnost testiranja opreme za tek na smučeh. Na snežnem stadionu Nordijskega centra Planica pa napovedujejo tudi zabavni in kulinarični program.

Nova pošiljka snega prihaja v nedeljo

Prve malo večje pošiljke snega v sezoni 2024/2025 so se smučišča in ljubitelji zime lahko razveselili 20. novembra, novo obilnejše sneženje pa vremenoslovci napovedujejo za to nedeljo. V Julijskih Alpah bi lahko zapadlo tudi do pol metra snega, snežilo pa bo tudi marsikje po nižinah.

Sicer pa so na smučiščih, kjer imajo za to vzpostavljene pogoje, v zadnjem obdobju ob ustreznih temperaturah lahko izdelovali tudi tehnični sneg.