Že imate obutev za zabave apres ski?

Ključ do popolnega stajlinga za apres-ski je nedvomno obutev, ki je udobna, topla in trendovskega videza. V spletni trgovini mass.si najdete širok izbor obutve apres-ski za vse okuse, od najbolj klasičnih modelov z značilnim gumijastim podplatom do drznih modnih gležnjarjev z umetnim krznom ter žensko in moško športno obutev iz vodoodpornih materialov. Mrzli dnevi na snegu so čas, ko ničesar ne smemo prepustiti naključju, sploh pa ne udobja. S pravo obutvijo boste dobro pripravljeni na vse, od aktivnosti na snegu do večernih druženj na prostem ob dobri hrani in pijači. V trgovinah Mass vas tudi to sezono razvajajo z največjo ponudbo priznanih blagovnih znamk in njihovimi kolekcijami zimske obutve, med njimi najdete Moon Boot, D . Franklin , Helly Hansen , UPcollection, Sorel in s.Oliver .

Klasična obutev apres-ski za brezčasen stil

Za ljubitelje preprostih in elegantnih kombinacij je prava izbira klasična ženska in moška obutev apres ski. To so čevlji, ki niso samo za na sneg, ampak so popolni tudi za kombiniranje s kavbojkami, zimskimi plašči in dolgimi puhovkami. Na mass.si so na voljo modeli, ki jih odlikujejo tudi odlični materiali in vas v njih zanesljivo ne bo zeblo. Vodoodporni materiali in robustni podplati zagotavljajo, da boste na zabavi apres-ski sproščeni, lepo obuti, predvsem pa na toplem.

Moon Boot za tiste, ki radi pritegnejo pozornost

Če ste drzni in radi izstopate, so za stajling za na zabavo po smučanju naravnost popolni legendarni čevlji Moon Boot . Njihova prepoznavna oblika, ki spominja na vesoljske čevlje, je nepogrešljiv del mode apres-ski že vrsto let. V trgovinah Mass so na voljo v različnih barvah, od klasične bele in črne do takšnih z dodatkom iz umetnega krzna, v katerih vas na zabavi zagotovo ne bodo spregledali. Čevlji Moon Boot niso le trendovski modni dodatek, temveč so tudi izjemno topli in primerni za vse zimske razmere. Idealni so za kombiniranje z bolj minimalističnimi oblačili, saj že sami zelo dobro poskrbijo za učinek wow.

Trendovska zimska obutev za modne navdušence

Zimske kolekcije obutve letos naravnost navdušujejo s ponudbo obutve apres ski, ki ima vedno pomembnejše mesto v zimski modi. Nekoč le običajni, toplo podloženi gležnjarji za na sneg so zdaj obutev, pri kateri najdemo vse vroče trende te sezone, od bleščic in kovinskih odtenkov do vpadljivih detajlov in dodatkov. Vendar pa videz ni vse, kar velja tudi za obutev. Modna obutev za zabave apres ski namreč vroče trende namreč uspešno združuje tudi s funkcionalnostjo in nedvomno so ti čevlji pika na i, ki jo potrebujete za popolno zabavo apres ski.