Letošnjo zimo smučarjev na Starem vrhu ne bo. Večinski lastnici občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane sta odločili, da smučišče to sezono ne bo obratovalo, poroča Radio Sora.

Priljubljeno smučišče na Starem vrhu se že vrsto let sooča s finančnimi težavami, dolg do lastnikov zemljišč, dobaviteljev in bank pa znaša že 250 tisoč evrov. Družbo sta pred šestimi leti dokapitalizirali občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. V tem času so se zamenjali številni direktorji, družba pa ni splavala iz rdečih številk.

Prav zato sta se večinski lastnici odločili, da smučišče letos ne bo obratovalo. Kot je za Radio Sora povedal župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, morajo najprej zagotoviti sredstva, ki so potrebna za poplačilo dolgov, da smučišče spet pride na zeleno vejo. Tudi pred novim direktorjem smučišča Miho Mlakarjem je zahtevna naloga, saj se mora zavoljo delovanja smučišča v prihodnosti z 21 lastniki zemljišč dogovoriti o poplačilu dolgov družbe.