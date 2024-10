Ne glede na črnoglede napovedi glede izginjajočih in vse toplejših zim, se na slovenskih smučiščih pospešeno pripravljajo na prihajajočo sezono. Sleherni Slovenec se namreč zlepa ni pripravljen odpovedati smučariji, v kolektivnem spominu ostajamo smučarski narod. Preverili smo, katere novosti so za letošnjo zimo pripravila smučišča in koliko bo treba odšteti za zimske radosti na snegu.

Povpraševanje po cenah smučanja smo omejili na dnevno in poldnevno karto za odrasle in otroke. Treba je poudariti, da večinoma povsod omogočajo tudi popuste za mlade oziroma dijake in študente, pa tudi upokojence.

Smučanje je precej velik finančni zalogaj, posebej za družine z več otroki, zato se splača preračunati, če si vsaj smučarske opreme ni ugodneje izposoditi. Zlasti če na smučiščih v posamezni sezoni ne bomo preživeli več kot kakšen dan ali dva. Zanimale so nas cene izposoje smuči oziroma borda, smučarskih čevljev, palic in zaščitne čelade.

Krvavec

Cena dnevne vozovnice, v katero je vključen prevoz do smučišča, znaša 43 evrov za odraslo osebo, kar je dva evra več kot lani, ter 27 evrov za otroka do vključno 14. leta starosti.

Za tiste, ki bi le na hitro skočili na smuči, ponujajo tudi vozovnice za skrajšan čas, vse od dveh do petih ur. Cene se gibljejo med 32 in 40 evri za odrasle ter med 19 in 26 evri za otroke do vključno 14. leta starosti. Koriščenje teh vozovnic ni omejeno na določen del dneva. Nekaj ugodnosti je na voljo tudi mladim do vključno 18. leta starosti.

Krvavec Foto: Barbara Trebušak Če bodo vremenski pogoji optimalni, nameravajo odpreti smučišče v začetku decembra.

Nočne smuke na Krvavcu ne ponujajo, organizirajo pa, ob zadostnem številu prijav, nočno sankanje ob petkih in sobotah.

Na Krvavcu omogočajo izposojo smučarske in bordarske opreme na zgornji postaji kabinske žičnice. Cene so odvisne od zahtev in karakteristik opreme, a po ceniku je izposoja smuči, smučarskih čevljev, palic in čelade za odrasle 50 evrov, za otroke pa 37 evrov za ves dan.

Velika planina

Velika planina sodi med družinska smučišča in je le kakšno uro oddaljena od številnih večjih mest (Ljubljana, Kranj, Celje, Kamnik idr.).

Novost za smučarje je v letošnji sezoni nova šestsedežnica, ki do vrha planine popelje v le dobrih petih minutah. V letošnji zimski sezoni bodo prvič odprli otroški smučarski trak, ki ga najdemo ob zgornji postaji nihalke.

Ob zadostni količini snega bodo tam ponudili prostor za najmlajše tudi za sankanje in spuščanje s snežnimi tubami.

Za dnevno smučarsko vozovnico bodo odrasli odšteli 29 evrov, otroci 19 evrov, upokojenci in študenti 25 evrov, družine (dva odrasla in do štirje otroci) pa 70 evrov. Smučarske vozovnice vključujejo tudi povratno vožnjo z nihalko, njena redna cena je sicer 24 evrov za odrasle. Na voljo so le dnevne vozovnice, cena pa je enaka ne glede na dan v tednu. Na voljo so tudi večdnevne KOMBI in MAXI vozovnice, ki vključujejo dnevno smučanje, nočno sankanje in povratno vožnjo z nihalko.

Velika planina sodi med družinska smučišča in je le kakšno uro oddaljena od številnih večjih slovenskih mest – Ljubljane, Kranja, Celja, Kamnika ... Foto: Velika planina d. o. o.

Na Veliki planini nimajo umetnega tehničnega zasneževanja in smučišče odprejo takoj, ko za njegovo varno in kakovostno pripravo zapade dovolj snega.

Nočne smuke ni v ponudbi, je pa vsak petek in soboto organizirano nočno sankanje, za večje zaključene družbe tudi ob četrtkih. Cene sankanja so nekoliko nižje kot za smučanje. Od zgornje postaje nihalke do pričetka sankaške proge ves čas vozi šestsedežnica, sankaška proga pa poteka od vmesne do spodnje postaje sedežnice.

Na voljo je izposoja smučarske opreme pri zgornji postaji nihalke. Cena smučarske opreme – za smuči, smučarske čevlje in palice – je od 20 evrov za otroke, do 25 evrov za odrasle. Dodatno je na voljo tudi izposoja zaščitne čelade.

Kope

Na smučišču Kope so v prejšnjem letu zaključili fazo večjih investicij, ki vključujejo dve novi štirisedežnici ter novo vlečnico. Z razširjenimi progami nudijo smuko na 12 kilometrih smučarskih prog, ki jih povezujejo štiri štirisedežnice in tri vlečnice. Neposredno ob smučišču so odprli tudi popolnoma nov namestitveni objekt Grmovškov dom za do 160 oseb, kmalu pa bodo v neposredni bližini odprli še luksuzne apartmaje.

Kope Foto: Facebook, Kope Na Kopah omogočajo nočno smuko pet dni v tednu – od srede do nedelje – na petih napravah.

Cena dnevne vozovnice bo v času visoke sezone 26 evrov za otroke in 39 evrov za odrasle. Najugodnejše vozovnice z malico bodo tudi to sezono ponujali v sodelovanju z enim od portalov skupinskega nakupovanja. Cena poldnevne vozovnice, ki velja štiri ure ne glede na časovno omejitev začetka v dnevu, bo 22 evrov za otroke in 32 evrov za odrasle.

Njihov cilj je, da bi smučišče odprli 29. novembra letos, ko načrtujejo tudi prvi SKI opening.

Na Kopah si lahko izposodimo smučarsko opremo, cena kompleta se giblje okoli 25 evrov na dan.

Rogla

Na Rogli, natančneje, na smučišču Mašinžaga, ki je od lanskega decembra bogatejše za novo izkljopljivo šestsedežnico s pokritimi in ogrevanimi sedeži, bodo do začetka sezone postavili nov avtomatski zasneževalni sistem s trinajstimi razdelilnimi jaški in tremi štirimetrskimi stebri za namestitev snežnih topov. Nadgradnja zasneževalnega sistema bo, ob primernih temperaturah in ostalih vremenskih pogojih za tehnično zasneževanje, omogočala dvakrat hitrejšo zasnežitev proge, k čemer bodo dodatno pripomogli še štirje novi snežni topovi.

Od decembra naprej bo cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle 45 evrov, za otroke do dopolnjenega 15. leta pa 29 evrov. Poldnevna (štiriurna) vozovnica bo stala 40 evrov za odrasle in 26 evrov za otroke. Štiriurna vozovnica velja štiri ure od aktivacije na avtomatu za vstop na žičnico.

Rogla Foto: Matej Podgoršek V času predprodaje so cene za približno 12 odstotkov nižje. Pri tem še opozarjajo, da so dnevne smučarske vozovnice, ki so med ponedeljkom in petkom na voljo samo v času predprodaje (36 evrov za odrasle in 23 evrov za otroke).

Odprtje smučarske sezone načrtujejo v prvi polovici decembra, seveda v primeru ugodnih vremenskih pogojem in dovolj nizkih temperatur.

Nočna smuka je na Rogli organizirana na smučarskih progah Jasa in Košuta od četrtka do nedelje med 17. in 21 uro.

Možna je tudi izposoja kompletne smučarske opreme, tako za alpsko smučanje kot tudi za deskarje na snegu in smučarje tekače. Enodnevna izposoja kompleta rekreativne alpske opreme stane 27 evrov za odrasle oziroma 21 evrov za otroke, za bordarje 29 oziroma 21 evrov, smučarski tekači pa bodo odšteli 24 oziroma 19 evrov. Otroci imajo v komplet vključeno tudi čelado, izposoja za odrasle pa stane osem evrov na dan.

Mariborsko Pohorje

Ena od novosti na Mariborskem Pohorju bo v prihajajoči zimi preurejen otroški poligon Bellevue z novim vlečnim trakom in sankališčem, na katerem je predvideno tudi umetno zasneževanje. Sistem zasneževanja nameravajo v prihodnje razširiti na območju Habakuka, načrtujejo pa tudi ureditev dodatnega vodnega zajetja na Pohorju.

Mariborsko Pohorje Foto: Martin Pavčnik Dnevna vozovnica za odrasle bo med tednom stala 41 evrov, za otroke pa 24 evrov. Med vikendi in prazniki bo treba odšteti 45 oziroma 26 evrov. Popoldanska vozovnica (od 12. do 16. ure) stane med tednom 27 oziroma 16 evrov za otroke in 30 oziroma za otroke 18 evrov med vikendi in prazniki. V ponudbi imajo tudi možnost triurne vozovnice, katere cenovni razpon je med cenami dnevnih in popoldanskih.

Zaradi muhastih zim in posledično težav s pripravo snega je Pohorje doletela izguba organizacije znamenitega smučarskega tekmovanja Zlata lisica, vendar nameravajo zimsko sezono odpreti takoj, ko bodo vremenske in snežne razmere omogočile pripravo in odprtje smučišča.

Nočna smuka je pomemben segment zimske ponudbe na Mariborskem Pohorju in običajno poteka od četrtka do sobote, obseg pa je odvisen od razmer. V optimalnih razmerah je za nočno smuko osvetljenih do sedem kilometrov smučarskih prog.

Izposoja smučarske opreme je možna. Za komplet smuči oziroma borda, smučarskih čevljev in čelade bodo odrasli odšteli 39, otroci pa 24 evrov na dan. V komplet so brezplačno vključene smučarske palice, za otroke pa tudi smučarska čelada.

Kranjska Gora

Kranjska Gora Foto: Shutterstock

Dnevna vozovnica za odrasle bo v Kranjski Gori v letošnji zimski sezoni znašala 47 evrov za odrasle in 29 evrov za otroke. V ponudbi imajo tudi možnost nekajurnih vozovnic – od dveh do petih ur –, njihove cene se gibljejo med 35 in 44 evri za odrasle ter 25 in 28 evri za otroke.

Nočna smuka bo, pravijo na smučišču, tako kot vsa leta, termine in dneve bodo objavili naknadno. Želijo si, da bi smučarsko sezono odprli okoli praznika sv. Miklavža.

Cene dnevne izposoje kompleta smučarske opreme se gibljejo med 21 in 27 evri za odrasle ter 17 in 19 evri za otroke.

Golte

Letos posebnih novosti na Golteh ni, so pa še vedno pod vtisom lanskih pridobitev, ko so sedežnico Smrekovec in pa vlečnico Stari Stani zamenjali z novima, sodobnima štirisedežnicama.

Golte Na Golteh imajo v ponudbi enotno ceno vozovnice za vse dni v tednu. Dnevna vozovnica za odrasle stane po redni ceni 39 evrov, za otroke pa 26 evrov. V ceno vozovnice sta vključena povratna vožnja z nihalko in brezplačno parkirišče pri nihalki v Žekovcu. V predprodaji so vozovnice nekoliko cenejše.

Za tiste, ki za smučarijo nimajo na voljo celega dneva, so na voljo triurne vozovnice (po 33 evrov za odrasle oziroma 21 evrov za otroke) ter štiriurne vozovnice (35 oziroma 22 evrov).

Za dnevno izposojo kompleta smučarske opreme bodo odrasli odšteli 28 evrov, otroci pa 22 evrov.

Začetek sezone je predviden v sredini decembra, ko pripravljajo tudi ski-opening. Izvedba nočne smuke na Golteh ni možna, saj je smučišče del krajinskega parka.

Cerkno

Na smuščišču Cerkno so že v lanski sezoni uspeli nagraditi in namestiti nov varnostni sistem. Sedaj čakajo le še dovolj nizke temperature in sneg. Poleg sankaške proge imajo za tudi snežni vrtiljak in igrala za otroke.

O cenah smučarskih vozovnic bo več znanega ko bodo pričeli s predprodajo, prav tako pa še niso določili cen izposoje smučarske in bordarske opreme, ki sta sicer na smušišču na voljo.

Cerkno Foto: STA