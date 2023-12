Soriška planina bo z novo investicijo lahko zasnežena

Kot je o novostih, ki jih bodo predstavili tudi na današnjem dnevu odprtih vrat, povedala direktorica Turističnega centra Soriška planina Polona Golija, so z dosedanjim sistemom lahko zasnežili le majhen del smučišča. Za ohranitev smučarske tradicije na Soriški planini je bila zato investicija v posodobitev umetnega zasneževanja nujna.

"Snežna garancija je bistvena, da lahko normalno načrtujemo poslovno leto," je poudarila Golija. Kot je pojasnila, imajo 20 zaposlenih, zato je ključno, da se delo ne zaustavlja, kot se jim je to zgodilo lansko zimo, ko je bilo zaradi pomanjkanja snega smučišče 18 dni zaprto.

Vodja smučišča Domen Pintar je pojasnil, da so z dosedanjim sistemom zasneževanja in količino vode, ki so jo imeli, lahko zasnežili zgolj polovico ene smučarske proge, zdaj pa bodo lahko zasnežili tri cele proge, in sicer poleg ene otroške še dve za srednje zahtevne smučarje.

"Če bi lani že imeli takšen sistem, nam zagotovo ne bi bilo treba zapirati smučišča," je poudaril Pintar. Kot je pojasnil, je projekt vključeval štirikratno povečanje zadrževalnika vode, novo črpališče, novo električno oskrbo zgornjega dela smučišča in dodatne snežne topove.

Foto: Ana Kovač

Potrebujejo še nekaj dni mraza

Na Soriški planini z investicijo merijo na podaljšanje sezone in povečanje prihodkov. Zadnja leta se število obiskovalcev giblje okoli 40 tisoč. Lani jih je bilo zaradi pomanjkanja snega okoli 33 tisoč, v novi sezoni pa računajo na 50 tisoč obiskovalcev.

Prvič so nov sistem zasneževanja zagnali v četrtek, na začetek nove smučarske sezone pa upajo prihodnji konec tedna, saj za ureditev prog potrebujejo še od štiri do pet dni mraza. Danes pa kot prvi na Gorenjskem smuko začenjajo v Kranjski Gori z napravama Kekec in Mojca 2.

Brez državne pomoči

Naložba v sistem umetnega zasneževanja na Soriški planini je znašala skoraj dva milijona evrov, pri čemer jim je približno polovico tega zneska uspelo privarčevati v zadnjih štirih letih, za drugo polovico pa so najeli posojilo. Z investicijo v zasneževanje namreč niso bili upravičeni do sredstev državnega razpisa za preoblikovanje smučarskih centrov v celoletna gorska središča.

Kljub temu Golija in Pintar razpis pozdravljata. "Moramo se zavedati, da je naša panoga zelo specifična, in mislim, da država še nima strategije za njen razvoj. Je pa prvi razpis dober znak in upam, da se bodo tovrstni razpisi z različnimi vsebinami, vezanimi na smučišča in celoletna gorska središča, izvajali tudi v prihodnje," je dejal Pintar.

V načrtu dograditev kolesarskih poti

Kot je navedel, bi na Soriški planini potrebovali tudi še kakšno novo žičniško napravo, ki bi jo lahko uporabljali tudi za kolesarski park. V načrtu imajo tudi dograditev kolesarskih poti. Sicer pa so v preteklih letih že precej vložili v poletni oziroma celoletni turizem. Uredili so kamp in zgradili hotel. Razvijajo domačo kulinariko, butične produkte, kolesarjenje in pohodništvo, pri čemer so velik magnet ostanki rapalske meje.

S posodobitvijo umetnega zasneževanja bodo nov produkt ponudili tudi to zimo, in sicer nočno sankanje. Kupili so posebne sani, ki jih bo navzgor vlekla vlečnica Slatnik, sankališče pa je dolgo en kilometer.