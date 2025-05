Vodenje sklada Berkshire Hathaway bo po Buffettovem odstopu prevzel Greg Abel, če bo upravni odbor to menjavo odobril. Buffett je ob tem dejal, da ne bo prodal niti ene delnice Berkshira.

Abel, podpredsednik nezavarovalniških dejavnosti Berkshira, je bil leta 2021 določen za Buffettovega naslednika, ko bi se ta odločil za upokojitev.

Za Buffettovega naslednika so leta 2021 določili Grega Abela, podpredsednika v skladu Berkshire Hathaway. Foto: Gulliverimage Buffett je dejal, da so samo njegovi otroci vedeli, da bo odstopil. "Greg bi moral konec leta postati glavni izvršni direktor podjetja in to odločitev želim sedaj prenesti na direktorje," je dejal Buffett.

Stoječe ovacije za Buffetta

Tisoči prisotnih so Buffettu ob napovedi slovesa po poročanju CNN namenili stoječe ovacije.

Javnost je pričakovala, da bo na dogodku 94-letni Buffett razpravljal o svojih načrtih za nasledstvo, vendar je novica o dokončnem slovesu že v letošnjem letu kljub temu presenetila navzoče. V Berkshiru je Buffet zaposlen vse od njegove ustanovitve leta 1965.