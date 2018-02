Nič več večno druga Frida

OI, Pjongčang, slalom, ženske

Ranljivost najboljše slalomistke zadnjih let Mikaele Shiffrin je na olimpijskem slalomu v Pjongčangu najbolj izkoristila Švedinja Frida Hansdotter ter slavila zmago pred Wendy Holdener in Katharino Gallhuber. Maruša Ferk je bila kot najboljša Slovenka 18.

Frida Hansdotter - nova olimpijska prvakinja v slalomu Foto: Reuters

Ker je ob štirih zmagah v svetovnem pokalu vknjižila kar osemnajst drugih mest, ob dveh bronih pa je bila srebrna tudi na svetovnem prvenstvu, je 32-letna Švedinja Frida Hansdotter v smučarski karavani že dobila status večno druge. Otresla se ga je prav tam, kjer si je to najbolj želela. Na olimpijskih igrah, na slalomu svoje kariere.

Z drugim časom tako prvega kot drugega slaloma je na tekmi, kjer je bilo treba ujeti predvsem ritem in nastaviti visok tempo, za pet stotink sekunde prehitela Švicarko Wendy Holdener. Do brona se je nepričakovano dokopala 20-letna Avstrijka Katharina Gallhuber, ki se v svetovnem pokalu do te sezone še ni zavihtela niti med deseterico, letos pa je bila peta na paralelni tekmi v Stockholmu in šesta na klasičnem slalomu v Zagrebu.

Mikaela Shiffrin je danes ostala brez olimpijskega slalomskega odličja. Foto: Reuters

Omenjena trojica je veliko priložnost za odprt spopad za Olimp dobila po tem, ko je bila Mikaela Shiffrin (4. mesto) dan po veleslalomskem zmagoslavju le senca nepremagljive šampionke zadnjih let. Po kar 22 zmagah na 27 slalomskih tekmah je Američanka ranljivost in zametke nestabilnosti pokazala že pred olimpijskimi igrami. V Pjongčangu je nato slavila zmago v veleslalomu, medtem ko med količkih ni delovala tako odločno in igrivo kot sicer.

Razloge gre iskati tudi v bolezni oziroma želodčnih težavah, obenem pa je že po prvem nastopu izpostavljala tudi natrpan urnik po veleslalomu. "To ne smejo biti izgovori. Vedela sem, kaj vse me čaka na olimpijskih igrah. Priznati si moram, da vožnja ni bila čista," je po četrtem mestu v prvi vožnji dejala Shiffrinova, ki je nato skušala napasti, a je v napad vključila premalo občutka, predvsem pa ob koncu ni imela prepotrebne moči.

Maruša Ferk: najboljša Slovenka (18.) Foto: Stanko Gruden, STA

Kaj pa Slovenke? 18. mesto Maruše Ferk, 21. Mete Hrovat in 24. Ane Bucik. Rezultati, ki so po svoje tudi ogledalo celotne sezone, v kateri manjka predvsem preboj Bucikove. Goričanka je tudi tokrat delovala razglašeno, brez pravega ritma, odzivnosti in predvsem drznosti.

"Razočarana sem. Težko se je sprijazniti s tem. Na treningih in ogrevanju mi je šlo dobro od nog, na tekmi ne. Ni bilo prave samozavesti za tveganje. To pa so olimpijske igre, na katerih tekmice ne podarjajo stotink. To se mi ponavlja že nekaj časa. Nič se ne izide. Treba bo še trdo delati, da se vrnem," je brez zanjo značilnega nasmeha samokritično pripovedovala Bucikova.

Bolj napadalen nastop se je posrečil Ferkovi, ki si je s petnajstim mestom pripravila dobro podlago za napad, nato pa v drugo nanizala preveč napak. "Vse skupaj je bilo v slogu celotne sezone. Žal. S prvim tekom sem res še lahko zadovoljna, v drugem sem se trudila, a storila preveč napak. Na tekmi, kjer najboljše tvegajo vse, je na ta način težko računati vsaj na petnajsterico, ki prinaša točke za štartno listo," je v cilju dejala Maruša, edina slovenska smučarka, ki bo na ZOI nastopila v vseh disciplinah.

Meta Hrovat zapušča Pjongčang. Foto: Stanko Gruden, STA

Konec prvih olimpijskih iger za Meto Hrovat

"V prvi vrsti sem veleslalomistka, zato sem tokrat pričakovala manj. Jezijo pa me številne napake v mojem smučanju, za katerega ocenjujem, da je dobro. Vem pa, da lahko do konstantnosti pridem le z veliko prevoženimi količki. To je moja naloga za prihodnost," je po končnem 21. mestu povedala mladinska svetovna prvakinja v slalomu, ki se zdaj poslavlja od Pjongčanga. S kakšnimi spomini? "Nisem zadovoljna, nisem nezadovoljna," je odgovorila Hrovatova, ki bo v očeh mnogih čez štiri leta že močan slovenski adut za najvišja mesta.

