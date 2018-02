Tino Maze je nasledila Mikaela Shiffrin

OI, Pjongčang, veleslalom, ženske

Slovenski tihi upi na veleslalomsko olimpijsko kolajno so se v Jongpjongu razblinili že po prvi vožnji. Ameriška smučarka Mikaela Shiffrin pa je še pred petkovim slalomom prišla do prvega olimpijskega zlata. Meta Hrovat kot najboljša Slovenka 14.

Zmagovalna trojica: Shiffrinovi sta se na odru za zmagovalke pridružili Norvežanka Ragnhild Mowinckel (2. mesto) in Italijanka Federica Brignone. Foto: Getty Images

Najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je izgubila prvega od dveh statusov aktualne olimpijske prvakinje. Smukaškega bo skupaj z Dominique Gisin držala še nekaj dni, v veleslalomu pa jo je nasledila prepričljivo najboljša smučarka svetovnega pokala Mikaela Shiffin. Američanka je tik pred odhodom v Pjongčang resda zapadla v manjšo tekmovalno krizo, a se je očitno s svojim štabom znala pripraviti na vrhunec sezone.

V petkovem slalomu bo veljala za absolutno prvo favoritinjo. Da pa bo ob tem lahko bolj sproščena, je poskrbela že z veleslalomsko zmago. Potem ko je bila po prvi vožnji z nekaj drobnimi napakami druga, pa je v drugem nastopu postregla z vihravim napadom, ki ji je prinesel drugo zlato olimpijsko kolajno, a prvo v veleslalomu. Na koncu je za 39 stotink sekunde ugnala Norvežanko Ragnhild Mowinckel, do brona pa je prišla Italijanka Federica Brignone.

Meta Hrovat: prvič na ZOI Foto: Getty Images

Daleč od zmagovalnega odra pa je bila slovenska reprezentanca. Najmočnejši orožji, Ana Drev in Tina Robnik, sta odstopili, Meta Hrovat je bila po slabšem prvem in dobrem drugem nastopu štirinajsta, slalomistka Ana Bucik pa 21. "V prvem nastopu sem bila malce v krču. Nisem smučala, kot bi si želela. V drugo pa sem zelo uživala. Noge so me ubogale. Na koncu z rezultatom nisem najbolj zadovoljna, s posameznimi deli pa zelo," je dejala Hrovatova, ki se je izkazala predvsem v strmini.

"Vesela sem, da smo končno lahko nastopile in začutile olimpijski ritem. Z nastopoma sem lahko kar zadovoljna. Vesela pa sem, da sem začutila smuči in se prilagodila na snežno podlago, kar je dobra napoved pred petkovim slalomom. Nastopila bom bolj sproščeno. Treba bo smučati natančno, saj se na tem snegu pozna vsaka napaka," pa je dejala Bucikova.

Boleče olimpijsko slovo Ane Drev

Slabše se je druga vožnja končala za Ano Drev, ki je bila po prvem nastopu deseta, v drugo pa je poskusila z napadom, ob tvegani liniji tik pred prehodom v ravnino, kamor je skušala prenesti čim več hitrosti, pa je izgubila nadzor nad smučmi ter padla. "Pristanek je bil kar trd. Verjetno bom imela za spomin na olimpijske igre nekaj časa modrico. A hitro sem se pobrala, saj sem vedela, da bi mamo pred malim ekranom zelo skrbelo, če bi me videla ležati v snegu," se je pošalila Šmarčanka, za katero je bil to zadnji nastop v karieri.

"Nisem poklapana. Imela sem visoke ambicije, zato mi je vseeno, ali sem sedma ali brez rezultata. Nisem pa čustveno navezana na olimpijske igre, tako da bom znala obrniti novo stran," pravi Ana, katere najboljši olimpijski rezultat tako ostaja deveto mesto iz Torina 2009.

Ana Drev: zadnjič na ZOI. Foto: Reuters

Razočarana Robnikova bi zavrtela čas nazaj

Že v jutranjem delu pa je svoj prvi olimpijski rezultat v karieri zaključila Tina Robnik. Po spodbudnem začetku, v katerem je dajala slutiti, da je našla pravi ritem ter začutila smuči in podlago, je v strmini zašla v težave. Potem ko je v enem od zavojev nekoliko zamudila, je vse skupaj skušala rešiti z agresivnejšim vhodom v naslednji zavoj, a je brez pravega oprijema zdrsnila. "Govorila sem si: 'Ne, ne!' Nisem mogla dojeti, da sem padla. Želela sem zavrteti čas nazaj," je dejala 26-letna olimpijska debitantka iz Luč.

"Če napadaš in smučaš na robu, se hitro lahko primeri napaka. Prav zaradi tega nad seboj nisem razočarana, saj je bil pristop pravi. Sem pa žalostna in jezna zaradi rezultata," je dejala Robnikova, ki bo nastopila še v superveleslalomu in kandidirala za mesto v ekipni preizkušnji.

Severne sosede plenile pozornost

Slovenke so imeli med gledalci tudi kar nekaj svojih navijačev. A na osrednji tribuni, ki kljub soncu in veliko bolj prijetnim temperaturam še zdaleč ni bila polna, so jim šov znova ukradle navijačice iz Severne Koreje, ki so še naprej prava atrakcija olimpijskih iger. Skrbno varovana, enotno oblečena in z vojaško natančnostjo vodena ter koreografsko usklajena skupina deklet ob svojem navijanju, ki bolj spominja na zborovski nastop, vselej pritegne izjemno pozornost. Še posebej glasne so bile severne sosede gostiteljev ZOI ob zadnji tekmovalki v prvi vožnji. To je bila Kim Ryon-Hyang. Preizkušnjo je končala na zadnjem (60.) mesto. Za shriffrinovo je zaostala debelih 57 sekund.

Ana Drev in Tina Robnik (na fotografiji) sta odstopili. Foto: Reuters