Veliko norveško zmagoslavje v smuku, na delu tudi v biatlonu in pri tekih

ZOI PJONGČANG, 6. TEKMOVALNI DAN

Šesti tekmovalni dan na OI je že ponudil prvo vožnjo veleslaloma alpskih smučark, po kateri so Slovenke daleč od boja za odličja in moški smuk, ki je postregel z dvojno zmago Norveške in ni prinesel vidnejše uvrstitve slovenskih smučarjev. Danes bodo od naših reprezentantov na delu še smučarke tekačice ter biatlonci in biatlonke.

Po prvi vožnji veleslaloma alpskih smučark, ki je bil na današnji dan prestavljen zaradi vetra, je najhitrejša izkušena Italijanka Manuela Moelgg. Ana Drev je najboljša Slovenka na desetem mestu. Meta Hrovat je 16., Ana Bucik pa 20. Tina Robnik je odstopila.

Moški smuk, ki je bil prav tako izpeljan naknadno zaradi težav z vremenom, je prinesel zmago legendarnemu Akslu Lundu Svindalu, ki je pri 35 letih Norveški prinesel prvo zlato olimpijsko smukaško medaljo. Slovenci so bili daleč od najvišjih mest. Martin Čater je bil najboljši, sledila sta Boštjan Kline in Miha Hrobat, medtem ko je Klemen Kosi odstopil.

Smučarske tekačice se bodo v smučino podale ob 7.30, ko bodo na 10-kilometrski razdalji tekmovale tudi Anamarija Lampič, Nika Razinger, Manca Slabanja in Alenka Čebašek.

Nova priložnost za slovenske biatlonce, med drugim tudi Jakova Faka. Foto: Getty Images

Ob 9.15 bo slovenska pozornost usmerjena tudi k biatlonu, na preizkušnji na 15 kilometrov bosta sodelovali Urška Poje in Anja Eržen. Ob 12.20 pa se bo začela še tekma s skupinskim štartom za moške na 20 kilometrov. V ogenj odhajajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan in Mitja Drinovec.

Od končnih odločitev bomo na delu videli še deskarje, ki bodo tekmovali v krosu. Hitrostni drsalci se bodo borili za medalje na 10.000 metrov, sankači pa na ekipni tekmi. Znani bodo tudi dobitniki kolajn v umetnostnem drsanju med športnimi pari.

Na delu bodo aktualni olimpijski hokejski prvaki

Hokejisti bodo nadaljevali olimpijski turnir, tokrat se bodo v skupinskem delu pomerile moške ekipe Finske in Nemčije, Norveške in Švedske, Švice in Kanade ter Češke in Južne Koreje, med ženskami pa bo potekal derbi med Američankami in Kanadčankami, ki bo dal odgovor o tem, katera reprezentanca bo prva v skupini. Pomerile se bodo še Rusinje in Finke.

Smučarke prostega sloga čakajo kvalifikacije v akrobatskih skokih. Na sporedu bosta prva in druga vožnja v skeletonu za moške, nadaljevala se bodo tudi predtekmovanja v curlingu.