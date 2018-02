Lampičeva spet na kraju srečnega imena, alpski smučarji pred olimpijskim krstom

ZOI 2018, 4. TEKMOVALNI DAN

Če bo vreme v Pjongčangu naklonjeno, bomo prve slovenske nastope v torek dočakali ob 3. uri zjutraj, ko je predviden smukaški del kombinacije. Na delu bodo tudi slovenske smučarske tekačice in tekača, v snežnem žlebu pa kvalifikacije čakajo Tita Štanteta in Tima Kevina Ravnjaka.

Alpski smučarji bi se morali za olimpijska odličja boriti že v nedeljo, a je bil moški smuk prestavljen na četrtek. V ponedeljek bi morale v boj še veleslalomistke, pa je tudi njihovo tekmo veter prestavil na četrtek.

Če bo vreme sodelovalo, bomo tako prve boje alpskih smučarjev dočakali v torek ob 3.00 po slovenskem času. Takrat je predviden smukaški del kombinacije, medtem ko naj bi se slalom začel ob 7.00. Od Slovencev so na tekmo prijavljeni štirje: Martin Čater (štartna št. 18), Boštjan Kline (26), Klemen Kosi (28) in Štefan Hadalin (33).

Anamarija Lampič je pred letom dni v Pjongčangu slavila edino zmago svetovnega pokala. Foto: Katja Višnar Že ob 9.30 se bodo začele kvalifikacije v šprintu smučarskega teka v klasični tehniki. Slovenija v ogenj pošilja Katjo Višnar, Alenko Čebašek, Niko Razinger, Anamarijo Lampič, Miho Šimenca in Janeza Lampiča. Zastavonoše Vesne Fabjan po odločitvi trenerja Stefana Sarraca ne bo na štartu. Izločilni boji se bodo začeli ob 12.30.

Lampičeva je prav na tem prizorišču lani slavila zmago v svetovnem pokalu, in to prav v šprintu v klasični tehniki. To je njena edina zmaga v svetovnem pokalu, do nje pa je prišla v okrnjeni konkurenci.

Od Slovencev bomo zgodaj zjutraj spremljali deskarja Tita Štanteta in Tima Kevina Ravnjaka, ki se bosta poskušala prebiti skozi kvalifikacije snežnega žleba.

Na sporedu bo še nekaj končnih odločitev: odličja bodo podelili deskarkam v snežnem žlebu, ženskim sankačicam v enosedu, moškim hitrostnim drsalcem na 1500 metrov, pa tistim v hitrostnem drsanju na kratke proge na 500 metrov ter mešanim dvojicam v curlingu.

Hitrostne drsalke na kratkih progah bodo opravile s polfinalom na 500 metrov in predtekmovanjem na 1.000 metrov, drsalci pa s polfinalom v štafeti na 5.000 metrov. Na ženskem hokejskem turnirju bodo aktualne prvakinje Kanadčanke palice prekrižale s Finkami, Američanke pa z Rusinjami.

Končne odločitve ZOI, 4. dan (8): Deskanje na snegu

2.00 snežni žleb, ženske Alpsko smučanje

3.30 kombinacija, moški (3.30 smuk, 7.00 slalom: Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline, Štefan Hadalin) Sankanje

11.30 enosed, 3. in 4. vožnja, ženske Hitrostno drsanje

12.00 1500 m, moški Smučarski tek

12.00 sprint, klasično, ženske (Katja Višnar, Alenka Čebašek, Nika Razinger, Anamarija Lampič)

sprint, klasično, moški (Miha Šimenc, Janez Lampič) Hitrostno drsanje/kratke proge

500 m, ženske Curling

mešano:

1.05 tekma za 3. mesto,

12.05 finale