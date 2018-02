Že prvi dan eden od slovenskih vrhuncev

ZIO 2018, 1. tekmovalni dan

Štirje slovenski smučarski skakalci, ki so uspešno opravili četrtkove kvalifikacije, niso bili v ospredju. Najboljši je bil Peter Prevc na 14. mestu, Jernej Damjan je bil 16., Tilen Bartol 22. in Timi Zajc 29. Ne glede na to, je tekma nekaj povsem drugega in slovenski navijači od slovenskih orlov pričakujejo boj za sam vrh.

Na veliko olimpijsko sceno bo stopila tudi tekačica na smučeh Manca Slabanja. Pred njo je preizkušnja v skiatlonu na 2 x 7,5 kilometra, medtem ko se bosta nekaj ur kasneje biatlonki Urška Poje in Anja Eržen preizkusili v šprinterski preizkušnji na 7,5 kilometra.

Aktiven bo še en Slovenec. Pred Tilnom Siršetom bosta uvodni sankaški preizkušnji v enosedu.

Pet končnih odločitev

V Južni Koreji bodo prvi dan podelili pet kompletov odličij, poleg preizkušenj v smučarskem teku, biatlonu in skokih bodo dva kompleta odličij podelili še v ženskem hitrostnem drsanju na tri tisoč metrov ter v moškem hitrostnem drsanju na kratkih progah na 1.500 metrov.

V Pjongčangu so v soboto na sporedu še kvalifikacijski oziroma predtekmovalni boji v deskanju na snegu v snežnem parku, hitrostnem drsanju na kratkih progah, sankanju, curlingu in ženskem hokeju na ledu.