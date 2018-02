Nič kaj rožnatih časov za Slovenca je konec, nasmeh se je vrnil še pred OI

Pogled Roka Tičarja

Slovenska hokejska reprezentanca je v torek odpotovala na Korejski polotok, v četrtek odigrala edino pripravljalno srečanje pred tekmovanjem petih krogov, danes pa prišla na prizorišče 23. zimskih olimpijskih iger in se udeležila slavnostnega odprtja. Med 25-erico slovenskih oklepnikov tudi tokrat ne manjka pomemben član v mozaiku napada Rok Tičar, ki bo v prihodnjih dneh še drugič del olimpijskega hokejskega turnirja.

"Bolj ko se bliža olimpijski turnir, bolj se zavedamo, kako velika stvar nam je spet uspela," pravi 28-letni napadalec. Foto: Morgan Kristan / Sportida

"Vse bolj je čutiti olimpijski utrip, lepo je spet videti vse fante. Bolj ko se bliža turnir, bolj se zavedamo, kako velika stvar nam je uspela (Tičar je na olimpijskih kvalifikacijah septembra 2016 na odločilni tekmi z Belorusijo ob zmagi s 3:2 po kazenskih strelih dosegel oba zadetka v rednem delu in zmagovitega v loteriji, op. a.)," nam je še pred poletom v Azijo, navdušen pred unovčenjem olimpijske vstopnice, razlagal 28-letnik.

Pred štirimi leti je olimpijsko zgodbo premierno doživel v Sočiju, kjer se je s soigralci zavihtel vse do četrtfinala in izjemnega sedmega mesta. Bo zaradi ene olimpijske izkušnje v Pjongčangu kaj lažje? "Glede tega, da nekako vemo, kako je na olimpijskih igrah, je zagotovo lažje," pravi Tičar in v istem hipu pripomni: "Glede tekem, hokeja, pa čeprav ni igralcev iz lige NHL, pa zagotovo ne."

Isti, a drugačni

Veselje Tičarja na OI v Sočiju, ko se je Slovenija prebila v četrtfinale. Foto: Reuters

Varovanci finskega stratega Karija Savolainena se bodo v skupinskem delu iger pomerili z enakimi nasprotniki kot pred štirimi leti. Turnir bodo odprli v sredo proti Američanom, sledili bosta tekmi z Rusijo in Slovaško. NHL-ovcev letos zaradi določil vodstva lige in lastnikov klubov ne bo.

Favorizirano zbornajo komando, ki bo nastopila pod nevtralno zastavo, sestavljajo praktično le igralci iz dveh ruskih velikanov SKA Sankt Peterburga in moskovskega CSKA, Američani so premešali izkušnje (tudi iz lige NHL) z mladostjo, Slovaki pa so se odločili, da bodo tokrat večinoma stavili na igralce iz češke elite in domače lige ter le na enega KHL-ovca.

"Če pogledamo sezname igralcev, vidimo, da je ruska reprezentanca na papirju najmočnejša. Ima zelo dobre hokejiste iz le dveh močnih klubov. Američanov ne poznam zelo dobro, poznam tiste, ki igrajo v ligi KHL, so pa zagotovo zelo kakovostna ekipa, saj oni vedno znajo dobro sestaviti reprezentanco. Slovaki, ki so kar pomladili ekipo, pa so zadnje pripravljalne turnirje odigrali zelo dobro, tako da bodo zagotovo težek tekmec," o prvih treh tekmecih razmišlja Gorenjec.

Slovaki že vedo, zakaj Foto: Reuters Za največje presenečenje pri sestavi ekip so poskrbeli Slovaki. V reprezentanci, ki jo je Slovenija v Sočiju premagala in si s tem priborila lažjega tekmeca v dodatni tekmi za četrtfinale, je le en hokejist iz lige KHL. Prav nikogar pa ni iz edinega slovaškega KHL kluba Slovana Bratislave, ki jih Tičar dobro pozna. Navsezadnje je tam igral dve sezoni. Presenečen? "Zagotovo. Tudi jaz sem pričakoval, da bo kdo od tam, a trener je raje zaupal drugim igralcem. On že ve, zakaj je sestavil takšno ekipo, bomo videli, kaj so nam pripravili. Glede na to, da so zadnje turnirje res dobro odigrali in se dokazali, bodo zagotovo neugodni," je prepričan osrednji napadalec.

Ne breme, pač pa dodatna spodbuda

Če smo v Sočiju ob četrtfinalu zapisali presenečenje, je ta pred letošnjim hokejskim turnirjem na odkritem seznamu risov. Ali ob ponavljanju četrtfinalnega dvoboja občuti breme?

Pogosto omenjanje četrtfinala ga pred Pjongčangom ne moti, pač pa ga takšne napovedi še bolj podžgejo. Foto: Reuters

"Bremena ob tem sploh ni. Takšne stvari me še podžgejo, me dodatno ženejo. Jaz zelo rad igram za reprezentanco, tako da sem res vesel, da smo spet na olimpijskih igrah in da se spet lahko dokazujemo. Nesmiselno je govoriti, da se bomo vsake tekme lotili z vso močjo, saj je to logično. Jasno je, da bomo poskusili narediti dober rezultat. Vem, da si tudi naša javnost po takih uspehih želi vedno več. Tudi mi imamo cilje, zagotovo želimo ponoviti uvrstitev iz Sočija. Za to bomo naredili vse. Kam nas bo to pripeljalo, bomo pa še videli," je odločen novopečeni očka, ki se še dobro spomni občutkov pred premiernim nastopom na olimpijskih igrah.

"Bilo je izjemno. Vem, da mi je pred prvo tekmo po glavi rojilo mnogo stvari, ampak ko enkrat zadrsaš na led, moraš vse odmisliti, se čim bolje pripraviti, sicer se hitro pripetijo napake. Dobiš en zadetek ali dva, potem pa je proti takim reprezentancam že težko loviti rezultat. Ko je čas za šale, je čas za šale, ko si enkrat v dvorani, pa je fokus samo na hokeju."

Psihično težka sezona

Tičarjev fokus so v tej sezoni nekajkrat zamajali klubski pretresi. Priznava, da mu v prvih mesecih ni bilo lahko. Le v letošnjem tekmovalnem obdobju se je iz različnih razlogov, tudi takih, ki so močno presegali meje dobrega okusa, a jih še ne želi deliti z javnostjo, dvakrat preselil in zaigral za tri klube.

Začel je pri Avtomobilistu iz Jekaterinburga, nadaljeval pri Torpedu iz Nižnega Novgoroda, zdaj pa brani barve Sibira iz Novosibirska, kjer je, kot pravi, našel svoje mesto pod hokejskim soncem.

"Zdaj končno lahko rečem, da sem zadovoljen. V Sibiru imam vlogo, kot si je želim. Pred tem se je dogajalo veliko stvari, o katerih še ne bi javno govoril. Lahko pa rečem, da ni bilo prav rožnato." Foto: Vid Ponikvar

"Zdaj končno lahko rečem, da sem zadovoljen. V Sibiru imam vlogo, kot si je želim. Pred tem se je dogajalo veliko stvari, o katerih še ne bi javno govoril. Lahko pa rečem, da ni bilo prav rožnato. Za mano je psihično težka sezona, a ravno pravi čas se je vse uredilo, tako da je to super. Igram na položaju, na katerem se najbolje počutim, zadovoljen sem z igro. Na splošno v zadnjem času kot ekipa zelo dobro igramo. Odkar sem prišel, smo zmagali na 11 tekmah od 13 in imamo vse v svojih rokah," je vesel, da je njegov Sibir po zadnji odlični seriji v dobrem položaju za končnico lige KHL.

To bo s klubskimi soigralci poskušal potrditi na zadnjih dveh tekmah rednega dela. A še prej bo v Južni Koreji moči združil z rojaki. Prvič že v sredo ob 13.10, ko bodo Slovencem nasproti stali Američani.

Dobra popotnica Slovenci so na edini pripravljalni tekmi pred OI v četrtek strli Južno Korejo. Srečanje so odigrali manj kot dan po prihodu v Azijo. Foto: Hokejska zveza Slovenije Slovenska hokejska reprezentanca je v četrtek odigrala edino pripravljalno srečanje in z 2:1 premagala gostiteljico olimpijskih iger. "Zelo pomembna zmaga. Vedno je lepo zmagati, pa čeprav gre za prijateljsko tekmo. Za nami je bila dolga pot, poznalo se je, da smo imeli težke noge, da smo še bili utrujeni, a to je bil dobrodošel test," je po četrtkovi zmagi nad Južno Korejo (2:1) dejal Tičar. Bi si želel, da bi tekma prišla nekoliko pozneje, ne le dan po pristanku v Aziji? "Morda res, morda bi lahko odigrali še kakšno več, je pa po eni strani dobro, da je prišla takoj, da se bomo po njej lahko v miru aklimatizirali, se spočili, pripravili na to, kar nas čaka na olimpijskem turnirju. Trenerji zagotovo dobro vedo, kako in kaj, tako da nas bodo z vsemi videoanalizami dobro pripravili na ključne tekme."

Hokejski olimpijski turnir, tekme Slovenije v skupinskem delu Sreda, 14. februar

13:10* ZDA - Slovenija



Petek, 16. februar

8:40* Rusija - Slovenija



Sobota, 17. februar

13:10* Slovenija – Slovaška



*srednjeevropski časovni pas (lokalni čas +8 ur) **Dvanajst reprezentanc bo tekmovalo v treh skupinah. Po skupinskem delu si bodo zmagovalke skupin in druga najboljša reprezentanca zagotovile četrtfinale, preostalih osem pa se bo, glede na vrstni red po skupinskem delu, med seboj udarilo za štiri četrtfinalne vstopnice (5. z 12., 6. z 11., 7. z 10., 8. z 9.).