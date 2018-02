Konec ugibanj: risi na OI s petimi (so)kapetani

Pet kapetanov, Jan Muršak s črko C

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je v sredo zjutraj po slovenskem času pristala v Seulu, bo imela na olimpijskih igrah pet (so)kapetanov. Črko C bo še naprej nosil Jan Muršak, kot pomočniki, ki so jih v naši vrsti poimenovali kapetani, pa se bodo izmenjevali Marcel Rodman, Rok Tičar, Mitja Robar in Jan Urbas. Svoje naloge bodo na ledu opravljali že v četrtek ob 11.30, ko bodo Slovenci z gostiteljico tekmovanja odigrali edino pripravljalno srečanje.

Slovenska peterica, ki ji bo v Južni Koreji pripadla vloga kapetana in pomočnikov kapetana. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Vlogo prvega med enakimi je vodja trenerskega štaba Kari Savolainen, ki se je ekipi s svetovalcem Ristom Dufvo pridružil v Koreji, zaupal Janu Muršaku. Ta bo na tekmi na prsih nosil tudi znameniti C, medtem ko bodo njegovi asistenti za posamezno tekmo izbrani med preostalimi štirimi kapetani (Marcel Rodman, Mitja Robar, Rok Tičar in Jan Urbas). Peterica bo tako nosila največje breme odgovornosti, tako na ledu kot ob njem.

Z vso opremo, v četrtek edini preizkus pred OI

Sestanek, posvečen motivaciji in predstavitvi načina dela v času tokratne reprezentančne akcije. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenci so trenutno v Seulu, kamor je prišla vsa, skoraj tono težka hokejska oprema, kar je ena skrb manj za strokovni štab. Fantje so si po dolgem poletu privoščili nekaj počitka, pa tudi razgibavanja. Sledil je večerni sestanek celotne reprezentance, ki je bil namenjen predvsem motivaciji in predstavitvi načina dela v času tokratne reprezentančne akcije.

Misli so usmerjene tudi že k edinemu pripravljalnemu preizkusu pred OI. V četrtek, na peto obletnico premierne uvrstitve slovenske reprezentance na OI, hokejiste zjutraj po lokalnem času čaka trening, zvečer pa edina pripravljalna tekma z Južno Korejo. Sledi pot na prizorišče olimpijskih iger, ki jih bo gostil Pjongčang. Jan Muršak bo še naprej nosil črko C. Foto: Sportida

Dvanajst olimpijskih reprezentanc

Slovenci bodo tam v skupinskem delu igral z istimi reprezentancami kot v Sočiju, kjer so se presenetljivo prebili v četrtfinale in končali kot sedmi. Najprej jim bodo nasproti stali Američani, nato Rusi in Slovaki.

Dvanajst reprezentanc bo tekmovalo v treh skupinah. Po skupinskem delu si bodo zmagovalke skupin in druga najboljša reprezentanca zagotovile četrtfinale, preostalih osem pa se bo, glede na vrstni red po skupinskem delu, med seboj udarilo za štiri četrtfinalne vstopnice (5. z 12., 6. z 11., 7. z 10., 8. z 9.).

Pripravljalna tekma Četrtek, 8. februar:

*11.30 Slovenija - Južna Koreja (Seul) *srednjeevropski časovni pas (lokalni čas:+8 ur)

Hokejski olimpijski turnir, tekme Slovenije v skupinskem delu Sreda, 14. februar

13:10* ZDA - Slovenija



Petek, 16. februar

8:40* Rusija - Slovenija



Sobota, 17. februar

13:10* Slovenija – Slovaška



*srednjeevropski časovni pas (lokalni čas:+8 ur)