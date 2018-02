Slovenci skozi kvalifikacijsko sito, a lačni dodatnih metrov

Olimpijske igre, Pjongčang, kvalifikacije, srednja skakalnica

Ob nemško-poljskem razkazovanju mišic je slovenski kvartet, ki ga sestavljajo Peter Prevc (14. mesto), Jernej Damjan (16.) ter olimpijska debitanta Tilen Bartol (22.) in Timi Zajc (29.), v skakalnem središču Alpensia prepričljivo prestal kvalifikacije in si dan pred odprtjem iger v Pjongčangu zagotovil nastop na sobotni tekmi na srednji skakalnici.

Ker je bilo na štartni listi le 57 skakalcev, je bilo že pred prvim dejanjem skakalnega programa 23. zimskih olimpijskih iger bolj ali manj jasno, da bi Slovenci zgolj ob zares ponesrečenem poskusu ostali brez nastopa na sobotni tekmi na manjši napravi. To se ni zgodilo, saj so vsi gladko preskočili zadostno število tekmecev ter se na koncu zvrstili med 14. in 29. mestom.

S tem so v enakovrednih razmerah izpolnili temeljni cilj, a pretiranega zadovoljstva ob pospravljanju smuči v ledenem ciljnem izteku ni kazal nihče. Vsem bi namreč še kako prav prišel kakšen dodaten meter, ki bi dal občutek boljšega "osvajanja" skakalnice.

Jernej Damjan je bil s 94,5 metra najdaljši med Slovenci, zasedel je 16. mesto. Foto: Stanko Gruden, STA

Prevc: Dodal bi še kakšen meter

Najboljši v slovenskem taboru je bil Peter Prevc, ki je pristal pri 86 metrih, kar je skupaj z nadvse spodobnimi ocenami zadostovalo za 14. rezultat. Dovolj za občutek napredka po prvih poskusih in razmišljanje o stabilnosti, a premalo za spogledovanje s povsem najboljšimi.

"Še vedno so rezerve. Tako kot povsod. Da je mogoče skakati, sem videl že po drugem treningu. Ni tako težko. Treba je paziti na radius, ki me ne sme stisniti v položaju. To je namreč na tej skakalnici zelo nevarno. Borim se. Močno upam, da bom dodal še kakšen meter," je po skoku dejal branilec kar dveh kolajn, ki je bil sicer pol metra krajši od Jerneja Damjana, a je ta po točkah pristal dve mesti za njim.

Domet – deseterica?

Tudi trener Goran Janus upa, da bo četverica na tekmi napredovala, a v kakšen čudežni preskok, ki bi zadišal po sanjskem Sočiju, na tej skakalnici vendarle ne računa. "Če se malo pošalim, bi celo dejal, da so bili fantje v primerjavi z vsemi treningi celo zelo razpoloženi. Skakali so bolje, a tehničnih pomanjkljivosti je še kar nekaj. To se na manjši skakalnici pozna še toliko bolj. A eno so kvalifikacije, tekma pa je nekaj drugega. Pridobiti bo treba nekaj metrov," razmišlja glavni trener, ki je ob rezultatskih pričakovanjih zelo realen. V soboto namreč pričakuje enega skakalca med deseterico, preostale do tridesetega mesta.

Goran Janus je bil boljše volje kot po treningih. Foto: Stanko Gruden, STA

Avstrijski "gost"

Pri vrhu se je medtem odvil pravi festival poljsko-nemškega razkazovanja mišic. Prav vsi skakalci iz omenjenih dveh držav so namreč končali v najboljši enajsterici. Med najboljšo sedmerico pa je ob kar štirih Nemcih in dveh Poljakih pristal le Stefan Kraft (5.).

Najbolj prepričljiva sta bila Andrea Wellinger in Kamil Stoch. Tekmo majhnih razlik, v kateri bodo odločale predvsem točkovne ocene, pa sta napovedala še Dawid Kubacki in Richard Freitag.

Sobotna tekma se bo začela ob 13.35 po slovenskem času ali šele ob 21.35 po lokalnem.

