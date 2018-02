Peter Prevc bo našel savno, šampionske občutke pa …

Foto: Stanko Gruden, STA

Če so nekatere večje naprave v svetovnem pokalu v zadnjih tednih nakazovale slovensko prebujanje, pa je olimpijska selitev na srednjo skakalnico, ki je sicer med sezono prej izjema kot pravilo, četo Gorana Janusa znova nekoliko oddaljila od svetovnega vrha. S povsem prizemljeno in iskreno izjavo, da lahko realno na sobotni tekmi v Pjongčangu računa na enega skakalca med deseterico in tri med trideseterico, je sebi in skakalni javnosti nalil dobro mero čistega vina ter nekoliko razbremenil svojo četverico.

"Smo optimisti. Iščemo dodatne metre. Res pa je, da z našim napadalnim načinom skakanja težko delamo na 'metraži'. Se pa da te stvari tudi hitro odpravljati, a na manjših napravah precej težje. Staviti je treba na občutek. 'Razbijanje' tukaj ne pride v poštev," opozarja dolgoletni glavni trener slovenskih orlov, ki je na prvi tekmi v dolini pustil Anžeta Semeniča ter ob Petru Prevcu, Jerneju Damjanu in Tilnu Bartolu priložnost namenil še Tilnu Zajcu.

Goran Janus v olimpijski vasi ne skriva dobre volje. Na skakalnici pa .. Foto: Stanko Gruden, STA

"Peter je opravil en dober skok. Jernej ga še ni. Timi je nekaj pokazal v internem kvalifikacijskem boju z Anžetom. Tilnu pa še ni uspel skok, s katerim bi bil zares zadovoljen," razmišlja Janus, ki bo petek, torej otvoritveni dan iger izkoristil za pogovore s svojimi skakalci in kondicijskim treningom s poudarkom na aktivaciji.

Predvsem pa šef ekipe uradno (še) ne dovoli, da bi kdorkoli pretiralo pogledoval proti veliki napravi, na kateri bi, predvsem ob ugodnejših razmerah, Slovenci realno lahko računali na večjo stopnjo konkurenčnosti. "Najprej se je treba spoprijateljiti z manjšo skakalnico," dodaja Janus.

"V savno. Če jo bom našel …"

"Močno upam, da bom dodal še kakšen meter. Verjamem, da to, kar sem pokazal do sedaj, ni vse. Predvsem moram paziti na prehod v radius. Sicer pa … Misli je treba umiriti, opraviti dodaten kondicijski trening. Rad pa vi odšel še v savno. Če jo bom našel," pa pred sobotno tekmo, s katero bo še tretjič stopil na olimpijski oder, razmišlja Peter Prevc, ki malce z zamikom lovi olimpijski ritem.

"Sprva sem malce manj spal. Pred novinarji sem bil tudi zaradi tega in ponavljajočih se vprašanj malce slabše volje. Zdaj lovim ritem. Moral pa se bom ujeti z biatlonci in z njimi tekmovati v tem, kdo bo dlje spal," pravi srebrni in bronasti olimpijec iz Sočija, ki bo zdaj urnik prilagodil tako, da bo pozneje hodil spat in nato spanec podaljšal proti poldnevu. Čakajo ga namreč večerne tekme.

Prevc je tudi v Pjongčangu že skočil daleč. Ni pa še povezal dveh zaporednih vrhunskih predstav. Foto: Guliver/Getty Images

Prevčevi šampionski občutek

O tem, da bo našel savno, ne gre dvomiti. Šampionski občutki, ki so ga krasili na vrhuncu kariere, pa bodo precej večji izziv. V kvalifikacijah je na 14. mestu za najboljšimi zaostal pet metrov ali v točkah dobrih deset. Veliko? Preveč? "Daleč so. A v skokih se marsikaj lahko hitro spremeni. Žal pa v obe smeri. Hitro gre vse skupaj lahko navzgor, lahko pa tudi navzdol. Lahko obljubim le, da se bom maksimalno potrudil," pravi letalec po duši, ki pa je vendarle znal zobe pokazati tudi na manjših skakalnicah.

Navsezadnje je bil še kot golobradi 17-letni debitant v Vancouvru v svojem krstnem nastopu sedmi, štiri leta pozneje pa v Sočiju celo drugi. Odličje z male skakalnice pa ima tudi na svetovnem prvenstvu. Ob tem je odgovor pred dnevi ponudil kar sam. "Ko si v formi, si dober na vseh skakalnicah," je dejal drugi najbolj izkušeni v slovenskem skakalnem taboru in tisti, za katerega navijači še vedno upajo, da je tempirana bomba.