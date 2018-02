Kdo pogreša Tino Maze?

Smučarji ob začetku ZOI

Zlat spomin na Tino Maze in Soči 2014 Foto: Reuters

V lično urejeni slovenski hiši v Pjongčangu kot prostovoljka goste med drugim pozdravlja tudi novopečena teta Maja Maze, mlajša sestra najuspešnejše slovenske olimpijke vseh časov. Slovensko alpsko smučanje se je medtem v zadnjih letih že prilagodilo na svetovni pokal brez dolgoletne prve zvezdnice Tine Maze in lani prestalo tudi prvo svetovno prvenstvo brez njenega prispevka. V Pjongčangu bo slovenska alpska odprava prvič po letu 1998 brez nje tudi na olimpijskih igrah.

Kako pomemben del slovenske športne zgodovine je Tina, priča podatek, da je od devetih smučarskih kolajn na ZOI Črnjanka prispevala kar štiri, od tega po dve zlati in srebrni. Prav po njeni zaslugi je alpsko smučanje najuspešnejša slovenska panoga na zimskih olimpijskih igrah.

Slovenskim smučarjem se bo v Pjongačngu v kratkem pridružil še Žan Kranjec. Foto: Stanko Gruden, STA

Več "manjših" adutov

A ker nenapisano športno pravilo uči, da je treba legende spoštovati in jim nameniti trajen spomin, posvečati pa se je treba tistim, ki so aktivni, je treba pozornost dokončno preusmeriti k deseterici smučarjev (kot enajsti se bo druščini v soboto pridružil še Žan Kranjec) v Pjongčangu. Med njimi je kar sedem debitantov in tudi šest takšnih, ki so vsaj enkrat v karieri že stali na stopničkah za zmagovalce svetovnega pokala, od tega trojica prvič prav v tej zimi.

Med temi zanesljivo ni smučarja, ki bi si lahko na podlagi rezultatov obetal kolajno. To bi morala biti sicer v običajnih razmerah Ilka Štuhec, ki se je ta teden na Pohorju vrnila na smuči, a je še daleč od tekmovalnih zavojev. Zato pa bi morebitne kandidate lahko iskali v obeh veleslalomih in kombinacijah, medtem ko pa se zdi Boštjan Kline kot smukaških adut še preveč oddaljen od lanske forme, da bi ga uvrščali v realni krog kandidatov za najvišja mesta.

Ana Drev: Razmišljam tudi o stopničkah

Medtem ko bo moški veleslalomski adut Kranjec, pa dekleta stavijo na ekipno moč in upajo, da bi se Tini Robnik, Meti Hrovat ali v zadnjem olimpijskem nastopu tudi Ani Drev na glavni tekmi sezone posrečila sanjska vožnja. "Nisem v slabi formi. Kolajna ne bi bila čudež. Ne skrivam, ko pridem na olimpijske igre, razmišljam tudi o tem, kako bi bilo stati na stopničkah," pravi Drevova, ki je bila del slovenske olimpijske ekipe že leta 2006 v Torinu.

Zanimivo, takrat sta bili predstavnici novega slovenskega veleslalomskega vala Tina Robnik in Meta Hrovat stari 14 oziroma sedem let. Zdaj ju čaka olimpijski krst, tudi z dovoljenjem za spogledovanje z visokimi uvrstitvami, čeprav predvsem Robnikova poudarja, da bolj kot o rezultatih trenutno razmišljajo o prilagajanju na specifično snežno podlago, ki je drugačna od evropske ali ameriške. "Dejstvo pa je tudi, da to ne bo povem običajna tekma. Že bivanje v olimpijski vasi te navda s posebnimi občutki," pravi Robnikova.

Kombinacijska neznanka

Ob omejenem slalomskem dometu in večinoma praznih smukaških nabojih pa bi lahko slovenski smučarji svojo priložnost iskali tudi v kombinaciji. Ta bo v Pjongčangu po vsej verjetnosti zadnjič v programu olimpijskih iger. V moški ekipi bo svojo priložnost iskal predvsem smukaško usmerjeni Martin Čater, ki pa je že dokazal, da mu tudi slalom ni povsem tuj, medtem ko pa bosta pri dekletih glavni orožji Ana Bucik in Maruša Ferk.

"Zakaj pa ne? V smučanju se vse lahko hitro obrne, predvsem v kombinaciji. Če so nato še stotinke na pravi strani, je mogoče prav vse. V zadnjem obdobju gre Slovenkam dobro. Poleg tega sem tukaj tekmovala že lani in spoznala teren," razmišlja Ferkova.