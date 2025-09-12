Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
12. 9. 2025,
10.40

Osveženo pred

38 minut

Tina Maze po uspešno izvedenem taboru z mladimi z družino uživa na morju

Tina Maze | Tina Maze z družino uživa na jadrnici. | Foto Instagram/Tina Maze

Tina Maze z družino uživa na jadrnici.

Foto: Instagram/Tina Maze

Nekdanja vrhunska smučarka Tina Maze z družino lovi zadnje žarke letošnjega poletja. Na svojem profilu na Instagramu je objavila nekaj fotografij z družinskega dopusta, ki ga preživljajo na jadrnici.

Danes 42-letna Tina Maze, ki želi svoje znanje in izkušnje iz belega cirkusa predati mlajšim rodovom, je pred kratkim na Kopah uspešno izpeljala svoj prvi pripravljalni tabor za prihodnje smučarske šampione.

Tabor, ki je bil namenjen nadobudnim najstnikom, starim od 12 do 16 let (rojeni med letoma 2010 in 2013 ali kasneje), je potekal pod okriljem novoustanovljene Smučarske akademije Tina Maze.

Korošici so pri delu z mladimi pomagali nekdanja smučarska tekačica Nataša Lačen, ki se je osredotočila na telesno pripravo, Melita Osojnik, ki je mlade športnike seznanila z osnovami pravilne prehrane, Aleksander Šajn, ki jih je učil gimnastičnih prvin, in Primož Doler, ki je otroke pobližje seznanil z gorskim kolesarstvom. Kot svetovalca sta na taboru sodelovala olimpijska plavalka in performativna psihologinja Sara Isaković ter Tinin partner, sicer kondicijski trener Andrea Massi.

poletje dopust Tina Maze
