Ogromno smole za Prevca, Nemčija slavi junaka, ki ni mogel zadržati čustev

Smučarski skoki, posamična preizkušnja - srednja naprava

Na zimskih olimpijskih igrah smo dobili skakalne junake na srednji napravi. Zlata se je razveselil Nemec Andreas Wellinger, ki je v drugi seriji na prvo napredoval s četrtega mesta. Od slovenskih skakalcev je bil na 12. mestu najvišje uvrščen Peter Prevc, ki je imel ogromno smolo. V prvi seriji so mu zaradi premočnega vetra namreč prižigali rdečo luč, po dolgem čakanju pa se mu nastop ni posrečil. Zato pa ga je v drugo poneslo kar 113 metrov. Na tekmi, ki je trajala skoraj tri ure, se je srebra razveselil Johan Andre Forfang, brona pa njegov norveški rojak Robert Johansson.

Na treningu in v kvalifikacijah ni kazalo, da bi se lahko kdo od slovenskih orlov boril za medaljo, a je tekma nekaj povsem drugega in, kot je povedal tudi Peter Prevc, se lahko stvari hitro obrnejo. A se niso. Povrhu vsega je imel slovenski skakalni šampion ogromno smole.

Prevc zmrzoval na vrhu, v drugo skočil z jezo

Tilen Bartol je bil na 16. mestu drugi najboljši Slovenec. Foto: Reuters V prvi seriji so mu kar trikrat prižgali rdečo luč, tako da je zmrzoval na vrhu skakalnice. Mož, ki skrbi za nadzor nad opremo, Sepp Gratzer, mu je priskočil na pomoč in mu dal ogrinjalo, ki pa je ob mrazu, ki vlada v Pjongčangu, pomagalo le malo. Razlog za čakanje je bil namreč premočan veter.

Šele v četrto se je lahko spustil po skakalnici, a je čakanje pustilo posledice. Skok se mu ni posrečil. Srebrne medalje iz Sočija tako ni ubranil. Povsem drugačen obraz je pokazal v drugo. Pristal je pri kar 113 metrih, kar je bilo pol metra manj od rekorda skakalnice, zato je občutno napredoval po razpredelnici. Ob doskoku je iz sebe izlil jezo in dal vedeti, da so ga dogodki v prvi seriji dodobra razhudili.

Nič od poljske veselice, Wellinger in Norvežana so razlog za to

Nemški junak Andreas Wellinger ob dosežku kariere ni mogel skriti solz. Foto: Reuters Zato pa je imel po prvi seriji v izteku skakalnice povsem drugačen obraz Tilen Bartol, ki je skočil 106 metrov in zasedal 12. mesto. V drugo se je tudi pri njem prižgala rdeča luč, z nekoliko krajšim skokom pa je padel na končno 16. mesto.

Tekma se je vlekla kot jara kača, saj je pihal močan vzgonski veter. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da se je tekma končala naslednji dan, saj je ura v Pjongčangu že odbila polnoč. Če je po prvi seriji kazalo na poljsko slavje, saj sta bila na vrhu Stefan Hula in Kamil Stoch, je v drugo zavladalo razočaranje. Padla sta pod oder za zmagovalce.

Zato pa se je z izjemnim drugim skokom, dolgim 113,5 metra, na vrh katapultiral Andreas Wellinger in postal nemški junak. Srebrn je bil Norvežan Johan Andre Forfang, bron pa je na Slatnarjevih smučeh osvojil Robert Johansson, ki je v drugo napredoval kar šest mest in se razveselil zgodovinskega odličja.

Od Slovencev sta skakala tudi Jernej Damjan in Timi Zajc. Prvi se je sicer uvrstil v drugo serijo, a z 28. mestom in skokoma ni bil zadovoljen. Mlademu Zajcu se skok v prvi seriji ni izšel po željah in finala ni videl.

Rezultati na srednji skakalnici