Vesna Fabjan ne skriva jeze, je prišla na OI nosit le zastavo?

OI Pjongčang , tek na smučeh

Otvoritvena slovesnost v Pjongčangu, ko je zastavo nosila Vesna Fabjan. Foto: Stanko Gruden, STA Vodstvo reprezentance se je odločilo, da v ekipo na sprinterski tekmi v klasični tehniki v postavo uvrsti Anamarijo Lampič, Katjo Višnar, Alenko Čebašek in Niko Razinger.

"Tekma v Planici je bila izbirna tekma, vemo, katere so bile tam najboljše," so izbiro komentirali v slovenskem vodstvu, a kot pravi Fabjanova, sama o tem ne ve ničesar in ne skriva jeze in razočaranja. Lahko se zgodi, da je v Pjongčang prišla le za nošenje zastave. Vesna je že na svetovnem pokalu v Planici razkrila, da bi rada že prej vedela, v kateri disciplini bi kdo lahko nastopil. Zavedala se je da v šprintu v klasiki nima nobenih možnosti. Fabjanova upa predvsem na team sprint, ki je v prosti tehniki.

Največ pričakujejo od Anamarije Lampič. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tihi cilj je finale

V slovenskem taboru seveda največ pričakujejo od mlade Lampičeve, ki je lani v močno okrnjeni konkurenci tu zmagala, takrat je tudi zabeležila zadnjo slovensko uvrstitev v finale, in od izkušene Višnarjeve, brez možnosti pa nista niti preostali dve. "Tihi cilj je finale, tam pa se potem lahko zgodi marsikaj. Težko bo, bomo videli," so si enotni v slovenskem taboru.

"Nisem obremenjena, bo, kar bo. Dobro se počutim, veselim se tekme, komaj čakam, da se začne," se tekme veseli Lampičeva, ki ji sicer ni všeč, da so organizatorji nekoliko spremenili progo: "Čeprav so jo skrajšali, je težja kot lani, toda na prvem spustu ni take hitrosti, kot če bi šli do vrha. S spusta te ne prinese dovolj, zato se moraš porivati. Treba bo taktično odteči, upam, da bo držala napoved in da bo veter malo ponehal," je še dejala Lampičeva.

Katja Višnar spet uživa Za Višnarjevo je edina težava veter. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Višnarjeva je zadovoljna, ker spet uživa v olimpijskem vzdušju, kot pravi, je tudi v dobri formi: "Počitek je bil dober, privadila sem se na ta čas, edina težava bi lahko bil veter, ki daje dodaten občutek mraza. Čakati ogrnjen z odejo ni prijetno. Počutje in občutki so zelo dobri, a tu nismo imeli še nobene tekme, da bi lahko videla, kje natančno sem. Vsekakor sem bom potrudila, da bom dostojno zastopala Slovenijo."

"Gremo korak za korakom, moj prvi cilj je uvrstitev med najboljših 30. Klasika je moja slabša tehnika, a sem dovolj dobro pripravljena, da cilj izpolnim. Bo pa ta tekma tudi dobra podlaga za tekme v drsalni tehniki," pa dan pred tekmo razmišlja Čebaškova.