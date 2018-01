Vesna Fabjan: Bili so povišani toni in udarci

Olimpijski spomini (3.) - Vesna Fabjan

Vesna Fabjan v letošnji sezoni še ni dosegla pravega rezultata. Nič bolje ni bilo niti na svetovnem pokalu v Planici, ko je v šprintu v klasiki – ta namreč ni njena paradna disciplina – končala na zanjo skromnem 36. mestu. Edina svetla točka letos je peto mesto v štafeti (disciplina je tudi na programu olimpijskih iger, op. p.), ki ga je zasedla z Alenko Čebašek. A to še ni zagotovilo, da bo Besničanka nastopila v tej disciplini.

"Morala sem biti tiho, delati naprej in poslušati kritike …" Foto: Sportida

"Želim si, da bi pred odhodom v Pjongčang vsaj približno vedeli, kdo bo tekmoval na katerih tekmah. Sama bi bila rada v igri za štafeto, ampak preprosto ne vem, ali bom v ekipi ali ne. Ne glede na to, da sem v Dresdnu dovolj dobro tekla. Ne vem, kakšni so sploh pogoji oziroma na podlagi katerih rezultatov se bo trener odločil," je uvodoma povedala Fabjanova, ki si želi ta konec tedna v Seefeldu doseči dober rezultat in s tem prepričati strokovno vodstvo, da je dovolj dobra za uvrstev v ekipo.

"Bilo je ogromno stvari, ki niso za v javnost"

Vesna v zadnjem času dobiva vse več vprašanj o olimpijskih igrah v Sočiju. Leta 2014 je tam osvojila bronasto medaljo. Vesna se zelo rada spominja tistega dne, a v ozadju so se dogajale stvari, ki bodo verjetno ostale skrite preostalim ljudem. "Bilo je ogromno stvari, ki niso za v javnost, in bilo je veliko stvari, ki sem jih morala požreti. Morala sem biti tiho, delati naprej in poslušati kritike … Kar je predstavljeno javnosti, je le nekaj odstotkov tistega, kar se je dejansko dogajalo. Preostalo ostane pri tvojih bližnjih in pri tebi."

Olimpijske igre v Pjongčangu bi bile za Vesno že četrte. Foto: Vid Ponikvar

Zaveda se, da v klasičnem šprintu nima možnosti

Ker se je z zadnjih olimpijskih iger vrnila z medaljo, jo ljudje sprašujejo, ali gre po medaljo tudi v Južno Korejo. Fabjanova ostaja realna, saj je najmočnejša v šprintu v prosti tehniki, v Pjongčangu pa bo na sporedu šprint v klasični tehniki, ki je zanjo, kot se je pred časom izrazila, neke vrste nočna mora. "Zavedam se, da je tam šprint v klasiki in da nimam možnosti. Vedela sem, da je v Sočiju moja edina priložnost za posamično medaljo. Izkoristila sem jo in nisem podlegla bremenu."

Povišani toni in udarci Bila je v transu. Foto: Facebook

In kaj je Vesni od tiste tekme najbolj ostalo v spominu? Še danes, štiri leta po tekmi, jo preseneča to, da je bila tisti dan v nekakšnem transu. Bilo je veliko dogodkov, ki so se navezovali, na koncu pa je osvojila medaljo.

"Če bi to posneli, bi delovalo kot velika drama. To, kako se je tisti dan vse odvijalo in kako sem vse skupaj prenesla … Bili so povišani toni, udarci v kabino od jeze, izklapljanje radijske postaje, da nisem slišala, kaj se serviserji pogovarjajo med sabo," se spominja Fabjanova, ki je šla na štart finala s povsem drugimi smučmi, kot je bilo načrtovano.

V finalu je štartala s smučmi, ki jih pred tem skorajda ni uporabljala. Foto: Sportida

Sploh ji niso povedali

"V polfinalu sem zlomila smučko in tega mi sploh niso povedali. Na štartu finala sem dobila smuči, s katerimi še nikdar v življenju nisem tekmovala oziroma jih nisem kaj dosti testirala. V normalnih okoliščinah bi samo debelo pogledala serviserja. Bila sem tako v svojem svetu, da sem samo pograbila smuči in šla na štart. To je bil tudi velik stres za serviserja …"

Rada pomaga s svojimi izkušnjami, a samo tistim, ki ji želijo prisluhniti Vesna Fabjan trenutno trenira z B-ekipo.

Vesna pove, da je olimpijska medalja to, kar je v filmski industriji oskar. Olimpijske igre so na vsaka štiri leta in na tisti dan, uro ali minuto se mora športniku vse iziti. Pokazati mora vse, kar zna. Popravni izpit ima šele čez štiri leta, če ga sploh ima. Vesna ga v tem primeru nima, saj letos na OI ni šprinta v prostem slogu.

Poleg olimpijske medalje so veliko vredne njene izkušnje, ki jih z veseljem deli, če ji kdo želi prisluhniti. "Zdaj, ko treniram z B-ekipo, je tudi za njih ta zgodba nekaj posebnega, za vodilne v tej panogi pa je to nekaj, kar se je zgodilo v preteklosti. Ne zanima jih. Škoda, ker to je takšna izkušnja, ki je lahko poučna za vse tekmovalce. Tisti, ki ga to zanima, prisluhne in sprašuje. Jaz sama o tem ne nameravam razlagati na dolgo in široko ter iz tega delati dramo," je še povedala naša sogovornica, ki je do zdaj nastopila že na treh olimpijskih igrah.