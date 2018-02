Veter odpihnil slalom, risi že brusijo drsalke

ZOI Pjongčang, 5. tekmovalni dan

Tudi peti dan bodo na olimpijskih prizoriščih številni slovenski tekmovalci. Alpske smučarke Ana Bucik, Meta Hrovat in Maruša Ferk so zaradi višje sile, premočnega vetra, ostale brez nastopa v slalomu, v jutranjih urah bosta nordijska kombinatorca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik čim boljše uvrstitve iskala na srednji skakalnici in v teku na 10 km, še malce pozneje pa biatlonki Urška Poje in Anja Eržen čaka posamična preizkušnja na 15 kilometrov.

Začelo se bo tudi tisto, kar številni tako vneto čakajo. Hokejski turnir namreč začenja slovenska hokejska reprezentanca, ki se bo uvodoma pomerila z ZDA.

"So premagljivi, a za to bo moral vsak med nami igrati najboljšo igro in imeti še nekaj sreče. Jih je pa mogoče premagati, v to vsi verjamemo," pred dvobojem z hokejsko velesilo v uspeh verjame vratar Luka Gračnar.

Kje se bodo še merili za odličja?

Skupaj bodo danes podelili šest kompletov odličij. Poleg zgoraj omenjenih disciplin bo vroče še na deskarskem snežnem žlebu, hitrostne drsalke se bodo udarile na 1000 metrov, medalje pa bodo podelili tudi v moškem sankaškem dvosedu.

Kaj se bo še dogajalo?

Športni pari v umetnostnem drsanju bodo tekmovali v kratkem programu, v curlingu se bodo začele moške in ženske tekme, na ženskem hokejskem turnirju se bodo v skupini B srečale Švedska in Švica ter Koreja in Japonska, svoj turnir pa bodo začeli tudi hokejisti, v skupini B bo ob obračunu med Slovenijo in ZDA na vrsti še tekma med Slovaško in Rusijo.

Končne odločitve ZOI, 5. dan (6): Alpsko smučanje

- slalom, ženske (Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat) - prestavljeno na petek



Deskanje na snegu

- 02.30 snežni žleb, moški



Nordijska kombinacija

- srednja skakalnica/10 km, posamično

07.00 skoki

09.45 tek

(Marjan Jelenko, Vid Vrhovnik)



Hitrostno drsanje

- 11.00 1000 m, ženske Biatlon

- 12.05 15 km posamično, ženske

(Urška Poje, Anja Eržen) Sankanje

- 12.20 dvosed, 1. in 2. vožnja