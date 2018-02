Izjemen preobrat Slovenije za zgodovinsko zmago nad ZDA!

Olimpijske igre, Pjongčang, hokejski turnir, moški (1. dan)

Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi olimpijskih iger, na kateri je zaostajala z 0:2, po preobratu in podaljšku s 3:2 premagala ZDA. To je prva zmaga Slovenije nad Američani v zgodovini. Dva zadetka je prispeval kapetan Jan Muršak, enega Jan Urbas. Prav tako so Slovaki presenetili Ruse, ki so jih premagali z izidom 3:2. V četrtek bodo imeli Slovenci prost dan, v petek ob 8.40 sledi tekma z Rusijo.

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu se je začelo tekmovanje, ki pod petimi krogi praviloma žanje največ pozornosti. Besedo namreč prevzemajo hokejisti. Med 12 reprezentanc se je prebila tudi slovenska, ki je prvo tekmo odigrala proti ZDA.

Finec na slovenski klopi Kari Savolainen je med vratnici pričakovano postavil Gašperja Krošlja, njegova menjava je bil Luka Gračnar. Počivali so vratar Matija Pintarič, branilec Žiga Pavlin in Andrej Hebar (od 25 hokejistov jih je na tekmo lahko prijavljenih 22).

Krošelj: Verjeli smo do konca Nimam besed. Tudi ob zaostanku z 0:2 smo verjeli do konca, trudili smo se, zaslužena zmaga gre k nam. Zdaj se moramo osredotočiti na tekme, ki sledijo," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal eden od junakov srečanja, vratar Gašper Krošelj, ki je zaustavil 34 od 36 strelov in bil pri svojem delu 94,44-odstotno zanesljiv.

Ameriško nadziranje poteka srečanja

Takole je Noah Welch zaustavil strel Sabahudina Kovačevića. Foto: Reuters

Američani so tekmo odprli bolje, bili agresivnejši in nevarnejši za slovenska vrata, v katerih je bil razpoloženi Krošelj. V 10. minuti, ko sta imeli obe moštvi le po štiri igralce, so si risi priigrali izjemno priložnost. Najprej je udaril član drugega napada Robert Sabolič, a ploščice ni spravil za hrbet Ryana Zapolskega, je pa do druge priložnosti oz. odbitka prišel Sabahudin Kovačević. Njegov strel je pred vrati, kjer je bil Zapolski že premagan, spretno zaustavil Noah Welch.



Tudi v nadaljevanju so tempo diktirali izjemno hitri Američani - na njihovo hitrost je pred tekmo opozarjal že Savolainen -, Slovenci so se sicer ubranili v igri z igralcem manj, a dobri dve minuti pred koncem prvega dela klonili. Brian O`Neill je po podaji Garretta Roeja in po neprepričljivem posredovanju slovenske obrambe z bližine matiral Krošlja in postavil rezultat prve tretjine (1:0).

Krošelj polno zaposlen

Gašper Krošelj je opravil izjemno delo. Zbral je 34 obramb - pri svojem delu je bil 94,44-odstotno zanesljiv. Foto: Reuters V tretji minuti druge tretjine je od daleč močno streljal Kovačević, a plošček ni našel poti do ameriškega gola. Nato so si Slovenci spet privoščili izključitev (že tretjo), a sta Krošelj in okvir vrat "poskrbela", da nasprotniki niso zvišali vodstva.

Na drugi strani so Slovenci poskušali prek Matica Podlipnika in Roka Tičarja, a neuspešno. So bili pa zato toliko bolj zanesljivi Američani. V 33. minut je Bobby Sanguinetti streljal z razdalje, Krošelj ploščka ni zaustavil, do odbitka na drugi vratnici je prišel Jordan Greenway in zvišal na 2:0, kar je bil tudi rezultat druge tretjine. Američani so v 40 minutah sprožili 24 strelov, Slovenci le 12 (zgolj tri v 1/3).

Slovensko prebujenje v tretji tretjini za zgodovinsko zmago

Veselje Jana Urbasa ob znižanju na 1:2. Foto: Getty Images

Zgodba v tretji tretjini se je povsem obrnila, saj so Slovenci začeli precej bolje in zaigrali bolj enakovredno. Dve priložnosti si je pripravil Sabolič, poskušali so tudi drugi, slovensko prebujenje pa se je obrestovalo v 45. minuti.

Branilec Blaž Gregorc je streljal z vrha krogov, v gneči pred golom pa se je odlično znašel Jan Urbas in znižal na 1:2. Osem minut pred koncem so risi zaigrali z igralcem več in bili blizu izenačenja, a je veselje ob strelu Anžeta Kuralta preprečila prečka, ploščka pa z bližine v gol ni uspelo pospraviti niti Mihi Verliču.

Izjemna tekma kapetana Jana Muršaka. Zadel je dvakrat, tudi zmagoviti gol v podaljšku. Foto: Guliver/Getty Images

Slovenski strateg je ob koncu iz vrat potegnil vratarja in poskušal s šestimi igralci v polju, kar so njegovi varovanci izkoristili v manj kot 20 sekundah. Gregorc je plošček poslal proti golu, pred katerim je bil pozoren kapetan Jan Muršak, ki ga je spretno poslal v mrežo in priigral podaljšek tri na tri, v katerem se je odpiralo veliko prostora. Odlično ga je izkoristil Muršak, zadel z bližine in Slovenci so se lahko razveselili premierne zmage nad Ameriko.

Slovaki presenetili Ruse, lestvica, ki jo je pred tekmama pričakoval le redkokdo

Rusi so se opekli s Slovaki. Foto: Reuters

Glavni favoriti za zlato, Rusi so se opekli s Slovaki. Po štirih minutah so vodili že z 2:0, nato pa Slovakom dopustili popoln preobrat, po katerem so se Slovaki veselili zmage s 3:2, treh točk in prvega mesta v skupini B.

Na drugem so Slovenc z dvema točkama, na tretjem Američani z eno, zadnji pa so Rusi z ničlo. Prav slednji bodo v petek ob 8.40 drugi nasprotnik Slovenije, ki ima v četrtek prost dan.

Slovenci bodo imeli v četrtek dan počitka, v petek ob 8.40 pa se bodo pomerili s papirnato favoritinjo za zlato Rusijo. Ta je v uvodni tekmi izgubila proti Slovaški z izidom 2:3.

Hokejski olimpijski turnir, moški (1. dan)

Skupina B

Lestvica skupine B Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se, glede na vrstni red po skupinskem delu, med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).