Kopitar kritičen do odločitve NHL: Nepošteno je, če je pomemben le denar

Intervju z nekdanjim selektorjem hokejske reprezentance Matjažem Kopitarjem

"Nikakor ne bo lahko ponoviti četrtfinala, je pa prav, da imajo fantje visoke cilje. Veseli me, da je med njimi veliko optimizma. Želim jim, da bi bili sproščeni," nekdanji slovenski selektor Matjaž Kopitar v Pjongčang pošilja nasvet in obžaluje, da NHL-ovci, tudi njegov sin, zvezdnik Los Angeles Kings Anže Kopitar, v Aziji ne bodo sodelovali . Ob tem se sprašuje, kaj bo s hokejisti lige NHL čez štiri leta, ko bodo OI na Kitajskem. "Če je pomembno le to, koliko denarja kdo da, potem je to res nepošteno," pravi.

Slovenska hokejska reprezentanca s tekmo proti ZDA (13.10) začenja olimpijske igre v Pjongčangu. V primerjavi s turnirjem izpred štirih let tokrat risi zaradi odločitve lige NHL in lastnikov klubov ne bodo mogli računati na Anžeta Kopitarja. Pred prvim srečanjem smo se tudi o tej pereči temi pogovarjali z nekdanjim selektorjem risov Matjažem Kopitarjem, pod vodstvom katerega so se v Sočiju risi veselil sedmega mesta. Dvainpetdesetletnik, ki je Slovence vodil med letoma 2010 in 2015, se je dotaknil še olimpijskih tekmecev, skrbi za slovensko hokejsko prihodnost, pa tudi trenerske vloge, ki jo počasi že pogreša.

Pred tednom ste se vrnili iz ZDA. Je beseda v pogovoru z Anžetom pred olimpijskimi igrami nanesla tudi na to, da ne bodo sodelovali na tekmovanju petih krogov, in kako težko se je bilo s tem sprijazniti?

Tudi. O tem vsi govorijo, to je pereča tema. A še bolj kot to, kako so se NHL-ovci sprijaznili s tem, da jih ne bo, me zanima, kaj bo na Kitajskem leta 2022 (Peking bo gostil prihodnje zimske olimpijske igre, op. a.). Liga NHL tako promovira svoje tekmovanje, hokej, pošilja ekipe na pripravljalne tekme na Kitajsko in podobno. Zanima me, kaj bo naredila čez štiri leta. Bodo spet rekli, da ne bodo prekinili tekmovanja?



Zvezdnikov lige NHL zaradi odločitve vodstva lige NHL in lastnikov klubov v Južni Koreji ni. Foto: Reuters Verjetno bodo Kitajci znali bolje finančno opraviti stvari, kot so jih v Južni Koreji …

Če bo res tako in bodo v Pekingu NHL-ovci lahko nastopili, bo to zelo nepošteno do igralcev, ki jih letos na olimpijskih igrah ni. Kdor je star 33 let, bi danes še lahko na primer igral za kanadsko reprezentanco oziroma katero od najbolj kakovostnih. Čez štiri leta, pri 37, bo pa že vprašanje, saj prihajajo mlajši, hitrejši. Nekaj veteranov sicer ekipe potrebujejo, a veliko jih zaradi te odločitve ne bo nikoli videlo olimpijskih iger.

Če je obveljala teza lastnikov NHL-klubov, da s prekinitvijo tekmovanja med olimpijskimi igrami ne želijo izgubljati gledalcev, potem naj se svojega izgovora držijo tudi v prihodnje. Res je nepošteno, če je pomembno le to, koliko denarja kdo da.

Kakovost olimpijskega hokejskega turnirja bo brez najboljših hokejistov na svetu močno upadla, nekaterim reprezentancam se zna pri kakovosti precej poznati.

Na olimpijskih igrah, pa tega ne govorim le za to, ker sem iz hokejskih vrst, je najbolj gledan in najbolj spremljan prav hokejski turnir. Ker so vzeli najboljše hokejiste, bo zelo osiromašen. Tiste države, ki imajo na tisoče igralcev, bodo NHL-ovce že nadomestile. Švedi, Rusi, Finci, tudi Čehi imajo ogromno igralcev v ligi KHL in tudi v domačih močnih ligah. Švicarjem pa se zagotovo zelo pozna pri kakovosti. V zadnjem času imajo ogromno igralcev v ligi NHL, AHL, tako da bi z NHL-ovci sestavili res močno ekipo, tako pa … Mi pa smo precej specifični, saj imamo le enega, a se nam prav tako pozna.

Pred štirimi leti ste bili vi v vlogi zdajšnjega selektorja Karija Savolainena, ki vam je v Sočiju pomagal kot svetovalec. Kako gledate na to Slovenijo, ki bo nastopila v Južni Koreji?

Velik del igralcev, jedro je ostalo enako, nekaj sprememb sicer je, a prav velikega bazena, da bi bilo veliko novih fantov, nimamo. Nosilci so isti. Vemo, da nam turnirji med sezono, ko so vsi igralci tudi v klubskem ritmu, ustrezajo. Zelo dobro so fantje igrali že na olimpijskih kvalifikacijah leta 2013, pa v Sočiju, tako da mislim, da bodo tudi zdaj igrali dobro.

Slovenci so pod njegovim vodstvom v Sočiju zasedli presenetljivo sedmo mesto. V četrtfinalu so jih zaustavili Švedi. Foto: Reuters V Sočiju je bil četrtfinale presenečenje, zdaj ga večkrat omenjajo kot cilj. Se to v javnosti preveč poudarja?

Najlažje je govoriti (smeh, op. a.). Nikakor ne bo lahko, je pa prav, da imajo fantje visoke cilje, da bi dosegli čim več, kar je mogoče. Veseli me, da je med njimi, ko poslušam, veliko optimizma. Je pa treba vedeti, da je tu le 12 ekip. Že naša skupina je izjemno močna. Veliko bo odvisno tudi od tega, kje boš po skupinskem delu in kdo bo tvoj nasprotnik. Ni nujno, da boš, če boš zelo visoko, dobil lažjega tekmeca, saj se lahko komu ponesreči. Bo pa seveda četrta tekma najpomembnejša. Če jo boš dobil, boš odšel v četrtfinale.

Za nas bo zelo pomembno, da ostanejo fantje zdravi, da ne bo poškodb. Če se nam kdo od najboljših desetih igralcev poškoduje ali zboli, bog ne daj, imamo lahko hitro težavo sestaviti stvari, kot smo si jih zamislili.

Kaj pravite o skupinskih nasprotnikih, ki so isti kot v Sočiju?

Rusi so favoriti za olimpijsko zlato. Skoraj vsa ekipa je sestavljena iz igralcev iz le dveh klubov. Selektor je s tem dal vedeti, da zaupa svojim igralcem. Američani, ki imajo bazo bistveno širšo kot mi, imajo mešanico izkušenih in mlajših. To je lahko dvorezen meč. Izkušenj na velikih tekmovanjih njihovi igralci nimajo toliko kot mi. Morda je v tem naša prednost, a verjamem, da so nas dobro proučili. Če jim bo šlo dobro, bodo "leteli" in bodo zelo nevarni.

"Nikakor ne bo lahko ponoviti Sočija, je pa prav, da imajo fantje visoke cilje, da bi dosegli čim več, kar je mogoče. Veseli me, da je med njimi, ko poslušam, veliko optimizma." Foto: Getty Images

Slovaki bodo po porazu z nami v Sočiju zdaj zagotovo hoteli to popraviti. Izbor igralcev je presenetljiv. Generalni direktor in novi trener, ki je prišel poleti, se poznata še iz Buffala, ko sta delovala skupaj. Koliko časa so imeli za uigravanje in kakšen sistem imajo, sicer ne vem, a v resnici v tekmi s Slovaki vidim priložnost za nas. Kar nekaj igralcev imajo iz češke Extralige, v kateri na primer že vrsto let pomembno vlogo igra Blaž (Gregorc, op. a.), Robert Kristan je bil tam med pomembnimi vratarji … To ni več tista češka liga, ki smo jo mi pred leti gledali z velikimi očmi. Zdaj imamo tudi mi fante, ki igrajo celo v boljših ligah od češke. Prepričan sem, da tako kot mi tudi oni nimajo štirih enakovrednih napadov.

Pri njih je pomembna tudi miselnost. Če jim na prvih dveh tekmah ne bo šlo, bodo na tretji proti nam zagotovo igrali malo na silo, saj od svoje reprezentance vseeno zahtevajo več kot mi od svoje. To je pa lahko spet voda na naš mlin. In če se več dejavnikov nakopiči v našo korist, potem je na taki tekmi mogoče zmagati.

"Ne glede na to, kaj pišejo ali govorijo o danski ligi, Krošelj brani tam veliko in dobro. Upam, da bo to na olimpijskih igrah "zadoščalo", da bo v vrhunski formi." Foto: Vid Ponikvar Slovenija je imela v preteklosti vselej vratarja številko ena, v zadnjem obdobju ni več povsem tako. Resda je največkrat ta vloga pripadla Gašperju Krošlju, a tako vidnega prvega vratarja nimamo. Prav na slovenska vrata ob pomanjkljivostih opozarjajo tudi čez lužo. Kaj menite o našem vratarskem triu?

Gašperju (Krošlju, op. a.) letos v Medveščaku ni šlo, nato se je preselil na Dansko. Ne glede na to, kaj pišejo ali govorijo o danski ligi, on brani tam veliko in dobro. Upam, da bo to na olimpijskih igrah "zadoščalo", da bo v vrhunski formi.

Luka (Gračnar, op. a.) je v Salzburgu že dolga leta. Kot sem bral, je letos odigral 18 tekem, torej je drugi vratar. Na nekaterih je zelo dobro branil, na drugih ne, bila so nihanja. Matija (Pintarič, op. a.) je v Franciji pri Rouenu zelo suveren. Ne smemo "ne spoštovati" francoske lige, pa tudi Matija je že dokazal, da lahko brani tudi na večjih reprezentančnih tekmah. Po eni strani imajo širino, po drugi strani pa je to lahko tudi slabše, kot če veš, kdo je številka ena.

"Trenerji so spremljali tako njega kot tudi druge kandidate. Oni so se tako odločili in tako je." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Sočiju ste bili lahko zadovoljni s predstavami Roberta Kristana, ki ga tokrat ne bo zraven. Ste ga letos spremljali Kako pomemben bi bil za ekipo z vsemi izkušnjami?

O tem govoriti je zame res nehvaležno. Vsi vemo, kako on brani, kako je branil, koliko je dal slovenskemu hokeju. Letos sem ga spremljal v Alpski ligi, a je primerjave in kakšne sklepe težko delati, tako da ne bi govoril o tem. Trenerji so spremljali tako njega kot tudi druge kandidate. Oni so se tako odločili in tako je.

Kakšen je vaš nasvet fantom za olimpijske igre, kjer ni pritiska izpada, kot je vselej na svetovnem prvenstvu elitne divizije?

Res je, da ni nobene obremenitve, da morajo narediti to in ono. To je zagotovo njihova prednost. Želim jim, da bi bili sproščeni, to je najboljši recept.

Od slovenske je na olimpijskih igrah starejša le kanadska reprezentanca, kar 19 od 25 igralcev je istih kot v Sočiju. Selektor je menil, da nihče od mladega rodu, niti eden od največjih upov prihodnosti Jan Drozg, še ni pripravljen na tako raven tekmovanja. Velika skrb za našo hokejsko prihodnost?

Lahko rečemo, da že kar skoraj za sedanjost. Prepričan sem, da je za nekatere fante to zadnja reprezentančna akcija. Morda sem krivičen, a ne vem, ali bodo vsi našli še motivacijo. Za prihodnost bo težava. Že mnogokrat sem ponovil, da bi morali imeti dva kluba v ligi EBEL. Podpora bi morala biti že na najvišji ravni, podpreti bi jih morali država, podjetja, lokalne skupnosti. Tako na Jesenicah kot v Ljubljani bi morali kluba podpreti.

Če bi imeli ta dva kluba v ligi EBEL, bi tudi preprečili odhode hokejistov v tujino v slabše lige, slabše klube. Se pa zavedam, da bo to težko. Nima težav le hokej, temveč tudi košarka, rokomet in vsi skupaj.

Velika skrb za našo hokejsko prihodnost? "Že kar skoraj za sedanjost." Foto: Vid Ponikvar Že aprila na svetovnem prvenstvu na Madžarskem, ko se bo Slovenija borila za napredovanje v skupino A, ne bo lahko.

Daleč od tega, da bi bilo lahko. Spomnite se leta 2014. Vsi so govorili o izjemnem uspehu v Sočiju, saj je tudi bil, a aprila takrat sem bil še skoraj bolj ponosen na to, da smo šli v Korejo s povsem zdesetkano ekipo in tam zmagali na svetovnem prvenstvu B. Druge reprezentance se krepijo, Madžari vse bolj vlagajo v hokej, kar se jim bo počasi začelo obrestovati. Zagotovo bo za nas v teh razmerah težko nadaljevati in uresničevati želje, ki jih imate mediji in javnost.

Eno leto je, odkar ste zadnjič delali kot trener v drugi švicarski ligi. Kakšni so spomini na Martigny, kjer ste predčasno končali sezono, veliko se je govorilo o finančnih težavah?

Hja, decembra so se začele težave. Plače so nam zamujale en dan, pa so igralci že prišli k meni in spraševali, kaj se dogaja, saj v Švici zamujanje plač ni v navadi. Zaradi zniževanja stroškov so se nato zahvalili igralcem z dvoletnimi pogodbami in meni. Mislili so, da bo v nadaljevanju še šlo, a ni. To bi bila lahko zelo lepa zgodba, a kluba ni več. V primerjavi z našimi klubi je bilo to tam rešeno v 14 dneh, saj je kanton prevzel vso odgovornost, tako da so nam hitro plačali, kar so nam dolgovali.

Leta 2015 se je po svetovnem prvenstvu v Ostravi poslovil od slovenske reprezentance, lani je deloval v Švici, na začetku sezone znanje predajal v mladih selekcijah Kraljev, zdaj pa že pogreša trenerske izzive. Foto: Vid Ponikvar Pogrešate trenersko delo?

Jeseni sem tako in tako precej delal z mladimi pri LA Kings. Lahko bi tam tudi ostal, a sem imel obveznosti v Sloveniji. Sicer pa ga kar precej.

Je v mislih tudi vrnitev na Jesenice?

Na Jesenicah imajo dobre trenerje. Gaber (Glavič, op. a.) dela dobro, igrajo dobro, rezultate imajo, fante dobro pozna, oni njega, tako je stanje super. Mislim, da ni kaj menjati. Seveda se lahko zgodi, a da bi prav resno razmišljal o tem, to pa ne.