Ni več skrivnost, koga je slovenski selektor poslal na tribune

Olimpijske igre, Pjongčang, hokejski turnir, moški (1. dan)

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 13.10 odprla olimpijski turnir proti ZDA. Reprezentanci sta se do zdaj srečali šestkrat, vedno so zmagali Američani, tudi v Sočiju, ko so bili od risov boljši s 5:1. Ob isti uri bosta igrali še favoritinja za olimpijsko zlato Rusija in Slovaška. Naslov branijo Kanadčani. Selektor Kari Savolainen se je odločil, kdo bo igral, kdo pa počival.

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu se začenja tekmovanje, ki pod petimi krogi praviloma žanje največ pozornosti. V prihodnjih dneh bodo imeli besedo hokejisti. Med 12 reprezentanc se je prebila tudi slovenska, ki jo v skupinskem delu čakajo iste nasprotnice kot v Sočiju: ZDA, Rusija in Slovaška.

Na vratih Krošelj, kapetan bo Muršak

Strateg risov Kari Savolainen je vse karte za tekmo z Američani razkril šele po današnjem treningu. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Premiero v Južni Koreji bodo Slovenci dočakali ob 13.10, ko jim bo nasproti stala reprezentanca ZDA. Medtem ko je naša izbrana vrsta od Sočija precej nespremenjena, so morali Američani zaradi nesodelovanja NHL-ovcev konkretno prevetriti vrsto. Le kapetan Brian Gionta je že sodeloval na OI, še 14 drugih pa ima izkušnje z najkakovostnejšo hokejsko ligo na svetu. Ameriške "anonimneže" spodbuja čudež na ledu, slovenske hokejiste pa neobremenjenost.

Finec na slovenski klopi Kari Savolainen se ne skriva pred dejstvom, da je Slovenija na OI v vlogi malčka, ki bo poskusil presenetiti.

Po sredinem dopoldanskem treningu je razkril, da bo med slovenskima vratnicama začel Gašper Krošelj, počivali pa bodo Matija Pintarič, Žiga Pavlin in Andrej Hebar (od 25 hokejistov jih na tekmo lahko prijavi 22). Vlogo kapetana bo opravljal Jan Muršak. Na drugi strani je ameriški selektor Tony Granato dejal, da bo vrata zaklepal šesti najbolj zanesljiv vratar lige KHL Ryan Zapolski.

Največje orožje v hitrosti

"Tekma bo zanimiva, lani smo jih opazovali na turnirju in so kar močni. Pravi izziv bo, kako se prilagoditi njihovi hitrosti, ki bo njihovo najmočnejše orožje. Poleg tega je včasih celo težje igrati, če so v postavi igralci, ki sicer ne bi dobili priložnosti. Tako da pomanjkanje igralcev NHL za nas ne bo prednost," je bil v napovedih pred sredino tekmo previden Savolainen, ki je sicer zadovoljen, da zdravstveni karton naši reprezentanci ne povzroča težav.

Ryan Zapolski naj bi začel v vratih ZDA. Foto: Reuters

Sistem olimpijskega turnirja Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin najboljša drugo uvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se, glede na vrstni red po skupinskem delu, med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).

Šest zmag Američanov

Slovenija in ZDA sta si do zdaj iz oči v oči gledali šestkrat, petkrat na velikih tekmovanjih. Nasprotnici sta bili tudi v Sočiju, kjer so risi končali na izjemnem sedmem mestu. Takrat so Američani zmagali s 5:1.

Po tekmi z ZDA bodo imeli risi dan počitka, nato pa bo sledila tekma s favoritinjo olimpijskih iger Rusijo (v petek ob 8.40). Ta bo prvo zmago napadla že danes, ob 13.10 se bo udarila s Slovaško.

Hokejski olimpijski turnir, moški (1. dan)

Skupina B

