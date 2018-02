Ameriški hokejisti o Slovencih

Ker Anžeta Kopitarja ni v slovenski ekipi, imajo Američani precej več težav s prepoznavanjem tekmecev. Foto: Getty Images

Leta 1998, ko je zimske olimpijske igre gostil Nagano, so se olimpijska vrata prvič odprla tudi za hokejiste iz severnoameriške poklicne lige NHL. Dvajset let pozneje so se znova zaprla. Najmočnejša liga na svetu ni prekinila tekmovanja in tako je največje zvezdnike prikrajšala za nastop v Pjongčangu. Med njimi tudi Anžeta Kopitarja. Precej bolj to vpliva na sestavo drugih reprezentanc, tudi ameriške, s katero se bo slovenska pomerila v sredo (ob 13.10 po slovenskem času).

"Slovenije ne gre podcenjevati," so, ob raznolikih klišejskih dopolnitvah osnovne izjave, v en glas poudarjali ameriški hokejisti. A kako dobro v resnici poznajo Slovenijo? Bi znali našteti vsaj tri slovenske igralce? To sta vprašanji, s katerima smo za rokav pocukali nove obraze v ameriški hokejski vrsti.

Matt Gilroy Slovenije ne želi odpisati. Foto: Getty Images "Slovenci so dobri, toda …"

"Osredotočeni smo predvsem nase. Pripravljeni smo na trdo delo. Menim pa, da bo to povsem odprt turnir," je uvodoma dejal Bobby Butler in zagotovil, da jih trenerji pripravljajo na Slovence. Toda katere? "Slab sem pri imenih. Ne bi vam znal postreči s kakšnim imenom," pravi 30-letni napadalec iz lige AHL, vidno navdušen nad dejstvom, da bo lahko na ZOI branil ameriške barve.

Z njim se strinja tudi branilec Matt Gilroy, ki sicer igra v Evropi, natančneje na Finskem. Tudi zanj pa je naštevanje slovenskih imen pretrd oreh. "Vem, da gre za dobro podkovane in predvsem nadarjene hokejiste. Njihovih imen pa ne poznam. Če pa sem že koga spoznal, njegovega imena ne znam izgovoriti," se je pošalil 33-letni hokejist, ki pa se ne želi postavljati v vlogo absolutnega favorita. "To bo skupina brez favoritov. Navdušeni smo, da bomo lahko zaigrali na olimpijskih igrah. To bo za vse nas velikanska čast. Poskušali jo bomo upravičiti," je dodal.

Slater navdušen nad Bledom

Monotonost odgovorov pa je dodobra razbil Jim Slater, ki je vrsto let prebil v ligi NHL, zdaj pa igra pri švicarskem Fribourgu. Tudi on je sicer priznal, da ne pozna imen slovenskih hokejistov, verjame pa, da jih bo še spoznal. Ko pa smo ga vprašali, kaj so prve asociacije ob omembi imena Slovenija, je kot iz topa izstrelil: "Anže Kopitar. Lepa in zelena dežela, o kateri marsikdo ne ve prav veliko, ko pa jo vidi, je navdušen. Odličen hokejski program. Tako nekako."

Jim Slater je v svoji karieri že obiskal tudi Slovenijo. Foto: Getty Images

Slovenija mu torej še zdaleč ni tuja. Spoznal jo je leta 2006, ko se je z reprezentanco pred svetovnim prvenstvom na kratko ustavil na Bledu. Ta ga je navdušil. " Sprehajal sem se okrog jezera in se spraševal, zakaj tega dela sveta ne poznam. Zanimivo pa je, da sem v zadnjih letih naletel na nekaj člankov o Sloveniji kot državi, ki jo velja obiskati. Tudi jaz jo bom še kdaj. Zanesljivo," je še dodal.

"Murška, Urbas in Jeglič"

"Slovenija bo na teh olimpijskih igrah boljša, kot si marsikdo misli," pa nam je zatrjeval Chad Kolarik, ki zase pravi, da je 32-letni hokejist, ki igra v Evropi in bi bil po vseh kriterijih krepko oddaljen od olimpijske reprezentance, zdaj pa je dočakal novo priložnost. Nato nam je dokazal, da njegove besede niso popolna puhlica za medije. Lotil se je namreč naštevanja slovenskih igralcev, ob tem pa se nam je večkrat opravičil za izgovarjavo priimkov.

"Jeglič, Urbas, Muršak … Tu je še nekaj dobrih fantov. Poleg tega je njihova odlika, da skupaj igrajo že vrsto let. Dobro se poznajo. Po drugi strani pa bodo številne ekipe povsem nove. To zna biti slovenska prednost. Ekipe bodo bolj izenačene. Vse to je posledica tega, da tukaj ni hokejistov iz lige NHL. Na račun tega bo več držav v krogu kandidatov za odličja," meni član Mannheima.

Brian Gionta: v Pjongčangu v vlogi kapetana Foto: Getty Images

"Mar Slovenci poznajo nas?"

Za konec je pred naš diktafon stopil še kapetan Brian Gionta. "Ne, ne poznam jih po imenu. A prepričan sem tudi, da Slovenci ne poznajo prav veliko naših imen," je na prošnjo za izpostavitev kakšnega slovenskega hokejista odvrnil izkušeni hokejski popotnik z bogato kilometrino tudi v ligi NHL.

"So odlični drsalci. Tudi plošček potuje od palice do palice. Vsekakor bodo zelo nevarni. Težko je karkoli napovedati. Tako za nas kot za njih bo to prva tekma na turnirju. Oboji bomo videli, kam spadamo," je nadaljeval Gionta in za konec pristavil: "Nihče v tej skupini ni avstajder. Tudi Slovenija ni. Ker na igrah ni igralcev iz lige NHL, so reprezentančni seznami marsikje povsem osveženi."