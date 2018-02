V znameniti severnokorejski družbi smo dočakali novo odpoved

ZOI v Pjongčangu, alpsko smučanje, slalom (ženske)

Veter je v Pjongčangu po moškem smuku in ženskem veleslalomu v sredo odpihnil še žensko slalomsko preizkušnjo na 23. zimskih olimpijskih igrah. Mikaela Shiffrin, Ana Bucik in preostale bodo med količke šle v petek.

Nov dan, nova odpoved. Foto: Reuters

V Pjongčangu se je sicer malce ogrelo, a veter še naprej meša štrene organizatorjem smučarskih tekmovanj. Naslednja žrtev je (bil) ženski slalom, katerega štart so organizatorji sprva večkrat prestavili, po dveh urah pa tudi dokončno odpovedali oziroma ga prestavili na petek. Usoden je bil veter na štartu in na prvi strmini, kjer bi bila tekma ob sunkih neregularna. V alpskem smučanju se tako obeta okrepljen dvojni program: v četrtek bosta na sporedu ženski veleslalom in moški smuk, dan zatem pa ženski slalom in moški superveleslalom.

Vremenar se je uštel

"Odločitev je logična in pričakovana. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi tekmo odpovedali že v torek zvečer. Takšno vreme smo namreč pričakovali. Za zmedo pa je poskrbel južnokorejski vremenar, ki je napovedal spremembo. Po njegovih prognozah naj bi se proti jutru veter umiril. Organizatorji so stavili na to, a se napoved ni uresničila. Mi vse skupaj spremljamo zelo mirno. Zdaj bomo opravili veleslalomskih trening in se pripravili na četrtkovo tekmo," je novo odpoved komentiral glavni trener slovenske ženske reprezentance Denis Šteharnik.

Navijaške zvezdnice iz Severne Koreje

Prva dama svetovnega pokala Mikaela Shiffrin, slovenska trojica v postavi Ane Bucik, Mete Hrovat in Maruše Ferk ter preostale slalomistke so se tako še pred dopoldnevom v Pjongčangu spustile ob tekmovalni progi, gledalci, ki so se zbirali in nemočno zrli proti terenu, pa so se razpršili. Da jim ob tem ne bi bilo dolgčas, pa je poskrbela zdaj že kar znamenita skupina navijačic iz Severne Koreje. Ta se seli s tekmovanja na tekmovanje in je povsod prava atrakcija ter največji magnet za fotografe in snemalce.

Janez Hrovat ni dočakal Metinega slaloma. Foto: MaPa Zaman je čakal tudi kranjskogorski župan

V ciljnem izteku slaloma v Jongpjongu, kjer bodo potekale preizkušnje v tehničnih disciplinah, pa smo naleteli tudi na številne znane slovenske obraze. Tako sta si tekmo med drugim želeli ogledati skakalki Ema Klinec in Špela Rogelj, s slovenskimi zastavami pa je bilo oboroženih tudi nekaj navijaških skupinic.

Del ene od teh je bil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat, oče mladinske svetovne prvakinje Mete Hrovat, ki je kljub odpovedi ohranjal vedrino. "Verjamem, da tekme bodo. Treba pa bo počakati. Pomembno je, da se imamo lepo. Uživamo v Južni Koreji. Videli smo kar nekaj znamenitosti. Pravzaprav nam za celotno sliko manjka le še ogled Severne Koreje," se je pošalil Hrovat, ki pa bo veliko bolj na trnih v četrtek, ko si Meta obeta visoko uvrstitev. Podobno velja še za Ano Drev in Tino Robnik.