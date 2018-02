Jakov Fak navdušil, Slovenija ima zgodovinsko medaljo!

OI V PJONGČANGU, BIATLON, 20 KM POSAMIČNO (M)

Slovenski reprezentant v biatlonu Jakov Fak je poskrbel za nov presežek. Na tekmi na 20 kilometrov je osvojil drugo mesto in poskrbel za prvo slovensko odličje na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Faka, ki je zadel vseh 20 tarč, je prehitel le Norvežan Johannes Thingnes Boe. Slovenski uspeh je s 15. mestom dopolnil Klemen Bauer.

Slovenija je dočakala težko pričakovano prvo medaljo na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Osvojil jo je biatlonec Jakov Fak, ki se je izkazal na 20-km progi, zadel vseh 20 tarč in se osem let po nepozabni izkušnji v Vancouvru, kjer je osvojil bronasto medaljo za Hrvaško, znova znašel na zmagovalnem olimpijskem odru. Tokrat je poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega biatlona, saj je to prvo slovensko odličje na olimpijskih igrah v konkurenci močnejšega spola.

Slovenski uspeh dopolnil tudi Bauer

Fak je zgodovinski uspeh za slovenski biatlon, prvo olimpijsko medaljo v konkurenci močnejšega spola, osvojil s številko 57. Foto: Guliver/Getty Images Da bi bil lahko to njegov dan, je namignil že na prvem strelskem postanku. Na prvi strelski preizkušnji je podobno kot rojak Klemen Bauer zadel vseh pet tarč in bil uvrščen tik za najboljšo deseterico. Nato pa se je začel Fakov strelski šov, s katerim je iz kilometra v kilometer pridobival po lestvici in na koncu zaostal le za Norvežanom.

Bauerju je žal na drugem streljanju v stoječem položaju "zaplesala" roka. Zgrešil je dva strela, prejel dve minuti kazenskega pribitka in si pokvaril uvrstitev. To sta bila njegova edina zgrešena strela. Pozneje je bil natančen in dosegel vrhunsko uvrstitev, saj je osvojil 15. mesto. S tem je še dopolnil imeniten dan za slovenski biatlon.

Dvajsetkrat v polno le Fak in Landertinger

Nesojeni slovenski zastavonoša Fak na uvodnih dveh tekmah v Pjongčangu ni dosegel pričakovanih rezultatov. Čeprav je bila današnja tekma po korejskem času v večernih urah, so bile vremenske razmere veliko prijaznejše do tekmovalcev. Temperature so bile nekoliko višje (-3) kot v prejšnjih dneh, prav tako ni bilo motečega vetra.

Na zmagovalni oder so se povzpeli reprezentanti Slovenije, Norveške in Avstrije. Foto: Guliver/Getty Images

Na ta račun je imel slovenski reprezentant, ki je pred osmimi leti na ZOI v Vancouvru osvojil olimpijsko medaljo za Hrvaško, veliko manj težav s prstom. Strelski nastop je izvedel popolno ter edini poleg Avstrijca Dominika Landertingerja konlčal tekmo brez zgrešenega strela. Prvak Boe je zgrešil dve tarči, a blestel v tekalnem delu.