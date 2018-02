Pikra Ilka Štuhec po Fakovem uspehu zbodla Slovence

Tvitosfera: Jakov Fak s srebrom navdušil Slovence

Slovenija ima po zaslugi izvrstnega biatlonca Jakova Faka kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Na 20-kilometrski preizkušnji je pokril vseh 20 tarč in se razveselil olimpijskega srebra. Za zlatim Johannesom Thingnesom Boejem je zaostal za vsega 5,5 sekunde. To je za Faka drugo odličje z olimpijskih iger, potem ko je v Vancouvru, takrat še kot član hrvaške reprezentance, osvojil bronasto odličje. Njegovega uspeha so se na sončni strani Alp razveselili in socialna omrežja so nemudoma preplavile čestitke. Nekateri so se ob tem obregnili tudi ob negodovanje tistih, ki so sprožili afero zastava.