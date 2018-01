Razočarani Jakov Fak se je umaknil

Jakov Fak je leta 2010 v Vancouvru nosil hrvaško zastavo. Slovenske osem let pozneje ne bo. Foto: Getty Images

Bronasta tekačica Vesna Fabjan ali član hokejske reprezentance Mitja Robar? Tako se zdaj glasi vprašanje pred ponedeljkovim spletnim glasovanjem o nosilcu slovenske zastave na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger, ki se bodo v Pjongčangu začele 9. februarja 2018. Športnikoma bi moral v tem izboru družbo delati še hrvaški biatlonec s slovenskim potnim listom Jakov Fak, ki pa je štiri dni po privolitvi umaknil svoje ime. Kot vse kaže, so ga do te odločitve pripeljale opazke na račun njegove narodnosti.

"Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremlja odzive športne javnosti in nekaterih slovenskih medijev glede kandidature Jakova Faka. Športnik od glave do peta, človek z ogromno moralno integriteto, z briljantnimi športnimi uspehi in vzornim obnašanjem na športnih terenih in zunaj njih, zgled za številne mlade športnike je, tako kot Vesna Fabjan in Mitja Robar, z veliko častjo sprejel ponudbo OKS. Pravi ljubitelji športa in pozitivno naravnani Slovenci si niti v sanjah nismo predstavljali takšnega števila uničujočih komentarjev, kot jih je bil v preteklih dneh deležen biatlonski superšampion. Zaradi vsega tega je športnik, ki bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu tekmoval v olimpijskem dresu Slovenije, odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave," so v sporočilu za javnost Fakov umik komentirali pri krovni olimpijski organizaciji.

V Sočiju je Slovenijo v olimpijsko areno popeljal Tomaž Razingar. Foto: Getty Images

"Ob tem želimo izrecno poudariti, da v športu nismo nikoli dovolili, da bi se preštevali in ločevali. Šport združuje. Tej ideji bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije sledili tudi v prihodnje in Jakovu Faku še naprej zagotavljali vso podporo. Prepričani smo, da je bo deležen od celotne, dobro misleče športne javnosti," dodajajo pri vodstvu olimpijske reprezentance, ki se bo javnosti uradno predstavila v ponedeljek. Takrat bo znano tudi, kdo bo zastavonoša.

Naj spomnimo, v ponedeljek bo zastavonošo (kandidata sta zdaj le Robar in Fabjanova) določila javnost v posebni glasovalni akciji na spletnem omrežju Facebook v organizaciji OKS in nacionalnega radia.

Zastavonoše na olimpijskih igrah

Poletne olimpijske igre Zimske olimpijske igre Barcelona 1992: Rajmond Debevec (strelstvo) Albertville 1992: Franci Petek (skoki) Atlanta 1996: Brigita Bukovec (atletika) Lillehammer 1994: Jure Košir (smučanje) Sydney 2000: Iztok Čop (veslanje) Nagano 1998: Primož Peterka (skoki) Atlanta 2004: Beno Lapajne (rokomet) Salt Lake City 2002: Dejan Košir (deskanje) Peking 2008: Urška Žolnir (judo) Torino 2006: Tadeja Brankovič (biatlon) London 2012: Peter Kauzer (kajak) Vancouver 2010: Tina Maze (smučanje) Rio 2016: Vasilij Žbogar (jadranje) Soči 2014: Tomaž Razingar (hokej)