Moški smuk je zaradi močnega vetra prestavljen

Smukaški olimpijski spektakel na 2.965 metrov dolgi progi v smučarskem središču Jeongseon bi se moral začeti ob 3. uri zjutraj po našem času, a so imeli prireditelji že a uradnih treningih hude težave zaradi močnega vetra, ki je napovedan tudi za danes. Sunki vetra naj bi danes dosegali celo 72 kilometrov na uro. Odpovedali so tudi trening smuka za ponedeljkovo moško kombinacijo.

Spored so prireditelji spremenili, moški smuk bodo poskušali izpeljati v četrtek (štart bo ob 3.00 zjutraj po slovenskem času), dan kasneje, se pravi v petek zjutraj pa bo na sporedu superveleslalom.

Glede na potek letošnje sezone gre tudi na olimpijskem smuku pričakovati obračun Švicarja Beata Feuza, zmagovalca treh smukov svetovnega pokala v tej zimi in vodilnega smukača sezone, ter norveškega asa Aksla Lunda Svindala. Ta se v Feuzem letos bojuje za mali kristalni globus, zmagal je na dveh smukih in želi v Koreji Norveški priboriti še edino manjkajočo olimpijsko zlato medaljo v moškem smučanju.

Med favorite zagotovo spadata tudi od Feuzu in Svindalu edina preostala zmagovalca letošnjih tekem smučarske formule ena, Italijan Dominik Paris in Nemec Thomas Dreßen, tu so še Avstrijci na čelu z branilcem smukaškega naslova z iger v Sočiju, Matthiasom Mayerjem in Hannesom Reicheltom, ki bi z morebitno medaljo s 37 leti postal najstarejši nosilec olimpijskega odličja v moškem smučanju (rekord ima Američan Bode Miller, ki je v Sočiju bronasto odličje v superveleslalomu pobral star 36 let).

Slovenske barve bo branila četverica asov, Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Na treh uradnih treningih je le Kline pokazal zobe, na tretjem uradnem treningu je bil 15.

Sicer so s treningi najbolje opravili Kanadčan Manuel Osborne-Paradis, najhitrejši na prvem treningu, Italijan Cristof Innerhofer, najhitrejši na drugem in Avstrijec Vincent Kriechmayr, najhitrejši na tretjem.