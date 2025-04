Na Peci brez smuka in superveleslaloma za DP

Smučarska zveza Slovenije je bila zaradi neugodnih razmer prisiljena odpovedati tekme v hitrih disciplinah državnega prvenstva Slovenije v alpskem smučanju, ki so jih želeli izpeljati na Peci, so danes sporočili iz SZS.

"Kljub marljivemu delu in trudu organizatorjev, da bi pripravili tekmovalne proge, so tekme odpovedali. Razlog sta veter in količina novozapadlega snega, ki ga ni bilo mogoče popolnoma in varno odstraniti s tekmovalne proge. Varnost tekmovalk in tekmovalcev je na prvem mestu," so ob tem sporočili iz SZS.

Zaradi neugodnih razmer že danes niso mogli izpeljati uradnega preizkusa smukaške proge na Peci. Smuka za naslova državnega prvaka in državne prvakinje bi bila na tem smučišču na avstrijski strani državne meje na sporedu v sredo, v četrtek pa sta bila načrtovana superveleslaloma. Želeli so si tudi tekmovanje v alpski kombinaciji, a so tega odpovedali že predhodno.

Na startnem seznamu smukaške tekme članov so bili vsi štirje predstavniki Slovenije v svetovnem pokalu v hitrih disciplinah Rok Ažnoh, Nejc Naraločnik, Martin Čater in najboljši Miha Hrobat, ki je sezono končal kot četrti smukač zime.

V konkurenci članic sta bili na startnem seznamu današnjega odpovedanega treninga smuka dve slovenski smučarki, ki navdušujeta v svetovnem pokalu, najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec, prijavljena je bila tudi najboljša slovenska slalomistka Andreja Slokar.

Za zdaj tekmi državnega prvenstva v tehničnih disciplinah nista ogroženi. V okviru 34. državnega prvenstva Slovenije v alpskem smučanju na Krvavcu bosta v ponedeljek na sporedu veleslaloma, v torek pa slaloma.

