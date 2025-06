Peca je najvišja gora na Koroškem, ena bolj obiskanih na tem koncu Slovenije, v zagati pa so se znašli v tamkajšnjem planinskem domu. Septembra lani je vetrolom podrl tovorno žičnico, s katero so do koče tedensko pretovorili od tisoč do 1.500 kilogramov robe. Zdaj urejajo dokumentacijo za začetek obnove in zbirajo denar zanjo. Sanacija bo stala od 20 do 25 tisoč evrov. Pomagamo lahko tudi planinci.

Pred začetkom letošnje poletne planinske sezone so na Planinski zvezi Slovenije opozorili na problematiko planinskih koč, domov in zavetišč. Imamo jih 176, približno polovica pa jih je potrebna obnove. Večina je v lasti planinskih društev, ki pa delujejo na prostovoljni osnovi in denarja za vzdrževanje in obnovo nimajo dovolj. V še dodatni zagati pa so se jeseni znašli v Planinskem društvu Mežica oz. na njihovem domu na Peci. Vetrolom je namreč podrl tovorno žičnico za oskrbovanje koče pod najvišjo goro na slovenskem Koroškem, Peca oz. najvišji vrh ima 2.125 metrov, koča pa stoji na 1.666 metrih.

Oskrbnica Simona Avguštin o ponudbi doma na Peci:

Vetrolom je podrl vlečno jeklenico in stebre

Veter je porušil vlečno jeklenico na tovorni žičnici in sedem stebrov. Foto: Matej Podgoršek "Zgodilo se je lani 14. septembra. Vetrolom je podrl vlečno jeklenico in stebre za vlečno jeklenico. Sta dve jeklenici, nosilna in vlečna. Strgalo je vlečno jeklenico in podrlo sedem stebrov," je težavo opisal predsednik PD Mežica Andrej Mlinar. In to pomeni velik izziv za oskrbovanje doma, saj je potrebno do koče tedensko pripeljati od tisoč do 1.500 kilogramov robe. V poletni sezoni ima letos dom na Peci novo oskrbnico. Simona Avguštin je prevzela gostinsko vodenje. "Od 1. junija smo odprti vsak dan. Planincem ponujamo tudi prenočišča, imamo približno 40 postelj. Od hrane ponujamo kuhano hrano na žlico: gobovo juho, vampe, ričet, golaž …" Sestavine za jedi in pijačo je seveda treba dostaviti do koče. "To zdaj rešujemo z avtomobilom na štirikolesni pogon. Enkrat na teden ali na 14 dni nam pripeljejo robo. Je kar oteženo. Razpolagamo s tem, kar imamo. Ko nekaj zmanjka, zmanjka. Čakamo na dobavo," je razložila oskrbnica.

Oskrbnica Simona Avguštin o težavi s podrto tovorno žičnico:





Dom na Peci Foto: Matej Podgoršek "Ocenjena škoda je približno 25 tisoč evrov," pove Andrej Mlinar. Pomoč so dobili od občin Črna na Koroškem in Mežica, finančno bosta pomagala še Geopark Karavanke in Planinska zveza Slovenije. "Ogromno nam pomagajo tudi podjetja Vertikala-x, SkySteel in kovinarstvo Gerdej. S pomočjo podjetja Vertikala-x pripravljamo projektno dokumentacijo. Bistveno ceneje bo, kot če bi to sami urejali," se je zahvalil Mlinar. Kovinarstvo Gerdej jim pri prevozu in dvigovanju pomaga brezplačno.

Poziv k pomoči Foto: Matej Podgoršek "Zbiramo tudi prostovoljne prispevke. Veliko planincev pomaga v tej smeri. Delamo na tem, da bi bilo to letos sanirano, da bi lahko naslednjo sezono začeli z normalno dostavo do koče," si želi Simona Avguštin. Planinci pa nenazadnje pomagamo že s tem, da obiščemo kočo in tam kaj pojemo in popijemo. Imajo pa pri društvu odprt tudi račun za pomoč dobrih ljudi: številka TRR PD Mežica je SI56 1010 0006 0156 679, račun je odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d. d., pripis pa je za donacijo žičnice.

Dom na Peci je tik pod Malo Peco. Tovorna žičnica (levo) od septembra ni uporabna. Foto: Matej Podgoršek

Zbrali so približno polovico denarja

Koča na Peci je priljubljena med planinci. Foto: Matej Podgoršek "Projektno dokumentacijo bi radi pridobili do jeseni in bi takrat tako lahko dvignili novo jeklenico in postavili nove stebre. Naslednje leto pa bi obnovili še električni del, saj je trenutni iz leta 1956. Tudi tega je zdaj treba zamenjati. Letos torej jeklenica in stebri, naslednje leto pa elektrika," je trenutno predvideno časovnico rešitve težave predstavil predsednik PD Mežica. Za jeklenico in stebre so denar že zbrali. "Za drugi del, elektriko in drugo, pa še ne, a to je skoraj polovica."

Trenutno obnavljajo in asfaltirajo cesto iz Mežice do Podpece, ki je zaprta. Dostop do izhodišč za vzpon na Peco (Mitnek v Podpeci, Karavla in Jakobe) je tako mogoč iz Črne na Koroškem. Na Peco pa se številni odpravijo tudi z druge strani, od rudnika Topla. Ta pot je znova odprta, potem ko so jo poškodovale predlanske ujme.

Poglejte, kako je videti pot na Peco iz Tople (kmalu vam predstavimo še pot iz Podpece):