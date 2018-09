Dekle slovenskih korenin, ki piše zgodovino: zdaj še prva svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji

Slovenski športnoplezalni pohod na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku se nadaljuje! Potem ko je plezalna kraljica Janja Garnbret v prestolnici Tirolske postala svetovna prvakinja v balvanih in svetovna podprvakinja v težavnostnem plezanju, je zdaj še lastnica prvega naslova svetovne prvakinje v kombinaciji, novi disciplini, ki združuje vse tri plezalne discipline. To kaže, da je trenutno najbolj raznovrstna tekmovalka v karavani in pomeni lepo popotnico za pot proti olimpijskim igram v Tokiu. V moški konkurenci je slavil Avstrijec Jakob Schubert.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Naslov svetovne podprvakinje v kombinaciji je romal v Južno Korejo, prislužila si ga je Su Sol, sicer zmagovalka prve, hitrostne runde, bron pa je pripadel domačinki Jessici Pilz.

Korejka Su Sol je nova svetovna podprvakinja v kombinaciji.

Slovensko-korejski objem - objem svetovne prvakinje in podprvakinje v kombinaciji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Janja Garnbret, prva svetovna prvakinja v kombinaciji v zgodovini športnega plezanja, je bila od vseh tekmovalk videti najbolj spočita. V hitrostni preizkušnji je nastopila samo enkrat, saj se zaradi slabšega rezultata ni uvrstila v naslednji krog, vrhove balvanov je dosegala zlahka, podobno kot na specialni, petkovi tekmi, in tudi zadnja disciplina, težavnostna preizkušnja, kjer je priplezala povsem na vrh, ji ni vzela prav veliko energije.

Janja Garnbret je z vrhom v težavnosti zaključila svoj pohod na zmago v kombinaciji:

Pričakovano: šibka v hitrosti, popolna v balvanih in težavnosti

"Tekmovanje se je izteklo po pričakovanjih, računala sem samo, da bom v hitrosti, ki sem jo od vseh disciplin trenirala najmanj, dosegla boljši čas. V kvalifikacijah sem vrh dosegla v času 10.52, danes se mi je malo zataknilo (11.28 sekunde), ampak me ni skrbelo, saj sem se zavedala, da sta pred nami še dve disciplini (balvani in težavnost), v katerih sem suverena. Finale v balvanih je bil užitek, enako velja za postavitev smeri v težavnosti. Uživala sem. Je pa vse skupaj trajalo malce predolgo (skoraj tri ure) in je bilo za nas tekmovalke kar malce dolgočasno," je izpostavila.

Garnbretova je bila pričakovano najšibkejša v hitrosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Garnbretova je v prvi disciplini, hitrosti, zasedla 5. mesto, v balvanih in težavnosti pa se je zavihtela na sam vrh.

Najbolj raznovrstna športna plezalka na svetu

Dvakratna svetovna prvakinja in podprvakinja iz Innsbrucka je priznala, da naslov svetovne prvakinje v kombinaciji v njenih očeh sicer nima take teže kot zmaga v posamezni disciplini, je pa kljub temu veliko vredna.

Fotogalerija: finale kombinacije za ženske (foto: Urban Urbanc/Sportida)

"Glede na to, kako sem se razjokala po zmagi v balvanih, mi ta naslov očitno ne pomeni toliko, čeprav gre za poseben dosežek, saj sem prva svetovna prvakinja v kombinaciji v zgodovini. To kaže na to, da sem trenutno najbolj raznovrstna tekmovalka in to mi veliko pomeni. Je res lepa popotnica za olimpijske igre v Tokiu."

Z zmago v balvanih in težavnosti ter petim mestom v hitrosti je dokazala, da je trenutno najbolj raznovrstna tekmovalka v svetu športnega plezanja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Še drugič na SP v Innsbrucku je stopila na najvišjo stopnico zmagovalnega odra:

Zdravljica v čast plezalni kraljici:

Psihična in fizična utrujenost

Korošica, ki z 19 leti podira vse mejnike športnega plezanja, je priznala, da se danes nobeni od finalistk ni prav posebej ljubilo na tekmovanje. "Prvenstvo res dolgo traja in vse smo fizično in psihično izmučene. Res se nam ni ljubilo tekmovati še v kombinaciji. V preteklih dneh smo že oddelale svoje, smo si pa seveda vse želele preizkusiti nov tekmovalni format. V prvi disciplini, hitrosti, smo bile vse še malo čudne, potem pa smo v nadaljevanju, v naših disciplinah, zaživele. Se mi zdi, da smo postale kar bolj vesele."

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ocenila je, da so bili balvani zdaj lažje postavljeni kot na specialni tekmi, medtem ko je bila težavnostna smer dokaj zanimiva. "Bilo mi je pomembno, da sem tokrat hitrejša kot Avstrijka," je namignila Garnbretova in spomnila na tekmo v težavnosti, kjer sta z domačinko Jessico Pilz dosegli enako višino, a je na koncu o naslovu svetovne prvakinje odločil čas. Pičlih 11 sekund.

Jessica Pilz je poleg Garnbretove edina osvojila vrh težavnostne smeri, a je bila Slovenka hitrejša. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bogata tirolska bera

Slovenska reprezentanca se iz Innsbrucka vrača s štirimi medaljami, za dve zlati in eno srebro je poskrbela Garnbretova, za bron pa Gregor Vezonik. Tudi slovenska reprezentanta v paraplezanju, Tanja Glušič in Gregor Selak, sta na prvenstvu osvojila bron.

Fotogalerija: podelitev odličij najboljšim v kombinaciji (foto: Urban Urbanc/Sportida)

V moški konkurenci se je do naslova svetovnega prvaka v kombinaciji povzpel domačin Jakob Schubert, drugo mesto je zasedel Čeh Adam Ondra, bron pa je pripadel Nemcu Janu Hojerju.

Na veliko veselje avstrijskih navijačev je Jakob Hubert, svetovni prvak v težavnosti, naslovu dodal še naslov svetovnega prvaka v kombinaciji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

