Grenak priokus po samo tednu dni odplaknila z naslovom svetovne prvakinje #intervju

Nov teden, nov naslov, bi lahko zapisali. Janja Garnbret je prejšnjo soboto v Innsbrucku postala svetovna podprvakinja v težavnostnem plezanju in minil ni še niti teden dni, ko je uspeh nadgradila še z naslovom svetovne prvakinje v balvanih. Sama pravi, da naslovov in medalj ni nikoli preštevala. "Zakaj ne? Zato, ker je medalja samo potrditev, štejejo pa zgolj in samo občutki med plezanjem. Ti mi pomenijo več kot kovina," poudarja ta hip najbolj raznovrstna športna plezalka na svetu. V nedeljski finale v olimpijski kombinaciji, kjer se bo najboljših šest pomerilo v vseh treh plezalnih disciplinah, tako kot se bo to zgodilo na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, se bo namreč podala s prvega mesta.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Janja Garnbret je sinoči v dvorani Olympia World v Innsbrucku na avstrijskem Tirolskem postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Zmagovalni oder si je razdelila z drugouvrščeno Japonko Akiyo Noguchi in tretjeuvrščeno Srbkinjo Stašo Gejo, ki je pred leti trenirala pod okriljem Gorazda Hrena, istega trenerja kot slovenska šampionka.

Balvansko plezanje je najmlajša športnoplezalna disciplina, v kateri plezalci na nižjih stenah, brez varovalne vrvi, rešujejo tako imenovane balvanske probleme oziroma se skušajo prebiti na vrh stene ali vsaj do cone srednjega, posebej označenega dela stene.

Oboževalci so pod odrom za zmagovalce potrpežljivo čakali na pozornost Garnbretove. Foto: Urban Urbanc/Sportida Komaj 19-letna Korošica, čudežno dekle športnega plezanja, je naslov svetovne balvanske prvakinje dodala nazivu svetovne podprvakinje v težavnosti, ki ga je osvojila pred dobrim tednom dni.

Intervju z novo svetovno prvakinjo smo opravili po podelitvi kolajn na osrednjem mestnem trgu, med prošnjami oboževalcev za skupno fotografijo in podpis ter pod budnim očesom gospodične iz antidopinške komisije, ki je slovensko šampionko takoj po opravljenih obveznostih odpeljala na dopinški test.

Potem ko se ji je naslov svetovne prvakinje v težavnosti prejšnjo soboto izmuznil zaradi devetih sekund, in ne zaradi višine preplezane stene, se je sinoči veselila naslova svetovne prvakinje v balvanih. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Povejte po pravici, ste pred tekmo v balvanskem plezanju čutili kaj strahu? Odgovornost je bila precejšnja ...

Da, zdaj pa moram priznati, da sem res imela tremo. Vedela sem, da sem tako dobro pripravljena, da lahko zmagam. Bila sem res kar precej nervozna, čeprav običajno nisem.

Kaj so pomenile solze, ki so vas preplavile na koncu?

To so bile solze sreče. Vse leto sem trenirala balvansko plezanje, in ko se je to trdo delo poplačalo, me je preplavil poseben občutek, ki se ne zgodi prav pogosto.

Po tekmi ni mogla in niti želela brzdati čustev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pred dvema letoma, pri 17 letih, ste na svetovnem prvenstvu v Parizu osvojili naslov svetovne prvakinje v težavnosti, zdaj ste temu naslovu dodali še naziv svetovne prvakinje v balvanskem plezanju. Kako sami gledate na prehojeno pot? Kaj vse se je zgodilo v obdobju teh dveh let?

Uf, marsikaj. Šla sem po stopničkah. Najprej sem si želela postati svetovna prvakinja v težavnosti in mi je to uspelo že pri 17 letih, potem sem svoj fokus preusmerila v balvansko plezanje. To je moje prvo svetovno prvenstvo v tej disciplini in res sem si želela uvrstitve na zmagovalni oder, če ne kar na najvišjo stopničko. S tem, ko mi je to uspelo, lahko rečem, da je moj življenjski cilj izpolnjen.

Garnbretova je edina, ki je preprezala prvi balvan v finalu:

Garnbretova na predzadnjem balvanu finalne preizkušnje v balvanskem plezanju:

Uradni napovedovalec v dvorani Olympia World vas je pred nastopom v polfinalu napovedal kot "multitalented girl from Slovenija'' (izredno nadarjeno dekle iz Slovenije). Se kdaj tudi sami počutite tako? Marsikdo meni, da je pri vašem plezanju vse videti tako enostavno, kot bi imeli roke s posebnim oprijemom, ki nikoli ne popusti. Zakaj je tako?

Ne vem, res se ne počutim kot 'multitalented', enostavno rada plezam in sem povsem običajno dekle. Ne počutim se, kot da sem na vrhu sveta, čeprav danes sem …

Edina izmed šestih finalistk je preplezala prvi balvan. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kam gre človek še lahko, ko se enkrat že povzpne na vrh sveta? V Tokio, kjer bo leta 2020 plezanje končno dočakalo olimpijsko premiero?

(Smeh, op. a.) Najprej si želim zmagati v skupnem seštevku balvanskega plezanja (letos je večji del balvanske sezone zaradi mature izpustila, a je sezono v skupnem seštevku še vedno končala na zelo visokem 4. mestu), v prihodnje pa se bom posvetila tudi svojim olimpijskim željam.

Pred dobrim tednom dni ste osvojili naslov svetovne podprvakinje v težavnosti. Drugo mesto je imelo precej grenak priokus, saj ste splezali do vrha tako kot vaša tekmica, Avstrijka Jessica Pilz, na koncu pa je odločil čas. Vaš je bil devet sekund slabši od časa domačinkinega. Kako močno vas je ta rezultat, v vaših očeh v prvem trenutku prav gotovo, razočaranje, podžgal za naskok naslova svetovne prvakinje v balvanski preizkušnji? Kako dolgo ste bili potrti zaradi tega?

Priznam, bila sem razočarana in verjetno se je to tudi videlo. Bolj me boli sam način, na katerega sem izgubila zmago. Če bi bil pravičen boj, kdo spleza višje, nič ne rečem, zaradi tega se ne bi sekirala, tokrat pa je bila situacija res nepravična.

Sem se pa z mislimi dokaj hitro preusmerila v balvane. Da so ti moj glavni fokus, sem povedala že pred prvenstvom.

Avstrijka Jessica Pilz, svetovna prvakinja v težavnosti, se je s pogumnim manevrom lotila reševanja drugega balvanskega problema, a bila pri tem neuspešna. Končala je tik pod odrom za zmagovalce, na 4. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako je nastopati pred občinstvom, kjer večina dvorane navija za vašo tekmico, domačinko Pilzovo? Zasledila sem, da so v času vašega plezanja v finalu v dvorani vrteli umirjeno violinsko glasbo, medtem ko je plezanje Pilzove spremljala bolj aktivacijska tehnoglasba?

Res je. Glasbe, ki jo omenjate, sama sicer nisem slišala, so mi pa drugi omenili, da se je to zgodilo in da to ni bilo ravno pošteno do mene, češ da so na tak način želeli, da zmaga Avstrijka. Da, bilo je kar nekaj govoric o tem. Sicer pa glasbo čutiš samo, preden se podaš v smer, potem pa vse zunanje dejavnike odmisliš.

Peter Hribar (na desni), fizioterapevt slovenske reprezentance, trener Urh Čehovin (na sredini) in selektor Gorazd Hren se veselijo novega uspeha slovenskega športnega plezanja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koliko ste potem sploh občutili utrip dvorane? Vaša reprezentančna kolegica Katja Kadić, 12. v balvanih tega prvenstva, je izpostavila, da ni ravno pravično, da morajo slovenski tekmovalci za svoje kolege v steni navijati s tribun nekje v ozadju, medtem ko Avstrijci sedijo v tretji vrsti?

Res je, sem pa danes (včeraj, na tekmi v balvanih, op. a.) zelo dobro slišala slovenske navijaške vzklike.

V objemu srčnega izvoljenca Domna Škofica, petega s težavnostne preizkušnje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Tudi vaš fant Domen Škofic je bil prejšnjo nedeljo povsem blizu zmagi ali pa vsaj kolajni v težavnosti, na koncu pa je pristal na 5. mestu, kar je prav gotovo manj od pričakovanega. Sta si zadala obljubo, da bo vsaj eden od vaju poskusil doseči nekaj velikega?

Res je, prvenstvo se za naju ni začelo po načrtih, a sva to skupaj premlela in se v nadaljevanje prvenstva podala s svežo glavo in novimi cilji. Seveda je bilo razočaranje prisotno, a sva že toliko dorasla situaciji, da veva, kako te stvari obvladovati.

Program na prvenstvu je, čeprav dokaj razvlečen in omogoča, da tekmovalec vsaj malo zadiha (6. in 16. 9.), vendarle precej naporen. Za vami so že tri tekme, pa seveda kvalifikacije. Koliko energije vam je še ostalo pred nedeljsko tekmo v olimpijski kombinaciji balvanov, težavnosti in hitrostnega plezanja, kjer se bo pomerilo najboljših šest tekmovalk po zmnožku rezultatov iz vseh treh disciplin?

Prvenstvo je res dolgo in čeprav smo vmes imeli kar nekaj premorov, vzame kar precej energije. Zelo je naporno, utrujena pa sem predvsem psihično. Nedeljskega finala se res zelo veselim.

Na svečani podelitvi na osrednjem mestnem trgu v Innsbrucku: v družbi drugouvrščene Japonke Noguchi Akiyo in Srbkinje Staše Gejo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Računate, da bi lahko spet poslušali Zdravljico na vaš račun?

(Smeh, op. a.). Moj prvi cilj je bil uvrstitev med najboljših šest, kar pomeni uvrstitev v finale. Seveda si želim stopničk, trenutno sem v zmnožku vseh treh disciplin na prvem mestu, kar je pokazatelj, da se lahko enkrat v prihodnje borim za zlato olimpijsko medaljo. Me pa čaka še kar nekaj dela na hitrostnem plezanju.

Utrinki s podelitve medalj in Zdravljica:

Se boste kako nagradili za naslov svetovne prvakinje?

Bom, privoščili si bomo zabavo in verjetno bomo že danes (sinoči, op. a.) malo proslavili (smeh, op. a.).

Opazila sem, da so med šestimi finalistkami kar tri sponzoriranke znanega podjetja z energetsko pijačo. So pristopili tudi do vas?

No, ne vem, si pa tega želim. Silila v to ravno ne bom, ali se bo to zgodilo, pa bo pokazal čas.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kam boste shranili tole svežo zlato medaljo?

V domačo vitrino, kjer hranim vse nagrade.

Se spomnite, kdaj ste jih prenehali šteti? Mi, ki jih imamo tako malo, da jih lahko preštejemo na prste dveh rok, številko običajno poznamo, vi, ki jih imate mnogo, pa verjetno temu ne sledite več, ali pač?

V bistvu sploh nikoli nisem preštevala medalj. Zakaj ne? Ker je medalja samo potrditev, štejejo pa zgolj in samo občutki med plezanjem. Medalja veliko več pomeni, če si med tem, ko si se ji približeval, v tem užival in plezal s srcem. Ti občutki in spomini mi pomenijo mnogo več kot kovina.

Progam na SP v športnem plezanju (15. 9. 2018).

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju je danes na sporedu polfinale in finale v balvanih za moške.

Polfinale bo na sporedeu ob 13. uri, finale pa ob 19. Iz kvalifikacij sta v nadaljevanje tekmovanja napredovala Gregor Vezonik, zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala v balvanih v tej sezoni, in Jernej Kruder, zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v tej disciplini.