Dragić v vsem užival, njegova predstavitev dvignila veliko prahu

Goran Dragić in zgodovinska All-Star tekma

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z lanskega EuroBasketa Goran Dragić je postal tretji najstarejši košarkar, ki je prvič zaigral na tekmi vseh zvezd. Pri 31 letih in 279 dneh je dobil priložnost, ki se je bo spominjal vse življenje.

"Velika čast, da sem kot prvi Slovenec zaigral na All-Star tekmi"

Trener mu je namenil enajst minut, v tem času pa je Dragić dosegel dve točki, zbral štiri skoke in asistenco. Nato pa je spremljal, kako je njegovo moštvo pod vodstvom kapetana LeBrona Jamesa s 148:145 premagalo moštvo Stephena Curryja.

"Celotni konec tedna je bil zame izjemna izkušnja," je dejal Dragić, ki je generalnemu direktorju Miamija Andyju Elisburgu na koncu dejal, da si je oddahnil, da pri prvem metu ni zgrešil celotnega obroča. "V vsem sem užival. Da sem prišel v Staples Center, se srečal s komisarjem (Adam Silver, op. a.), se fotografiral z vsemi otroki, ekipo LeBrona, ko so nas pred vsemi predstavili ... Zame je bila velika čast, da sem kot prvi Slovenec zaigral na All-Star tekmi. Tudi z vidika moje kariere. Svojima otrokoma, vnukom bom lahko pripovedoval o tej izkušnji. Zelo sem ponosen."

Vrhunci All-Star tekme

Na koncu je najkoristnejši košarkar tekme postal Dragićev kapetan Lebron James, ki se je lahko pohvalil z 29 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami, kar je njegova tretja tovrstna lovorika v karieri.

Predstavitev Gorana Dragića imela dodatno razsežnost

Prvič v zgodovini se ekipa ni delila na vzhod in zahod, kar je bilo dobrodošlo, so poudarjali vsi. V zadnjih šestih minutah smo lahko videli pravo obrambo. Dragić je bil deveti košarkar v zgodovini Miamija, ki je zaigral na tekmi zvezd. Prvič je v igro vstopil 2:13 pred koncem prve četrtine. "Štirikrat sem skočil," je dejal Gogi in dodal: "To je več kot moje povprečje."

Pri 1:20 predstavitev Gorana Dragića

Čeprav je v igro prišel bolj pozno in se ni pretirano naigral, pa je bil ob uradni predstavitvi znanega komika Kevina Hurta na vrsti prvi. "Prvič na tekmi zvezd. Član Miami Heat in prvi košarkar iz Slovenije, ki si je prislužil priložnost nastopa na All-Star tekmi. Pridobil si je vzdevek zmaj, ker vas bo tako kot zmaj s svojim zadahom ubil."

In prav ta zadah je sprožil debato na družbenih omrežjih, zaradi te izjave so se številni zgražali. Priznani novinar Ira Winderman je zapisal: "Resno, Kevin Hurt?

Really Kevin Hart? The introduction of Goran Dragic, "Because, like a Dragon, his breath will kill you." — Ira Winderman (@IraHeatBeat) February 19, 2018

Seems disrespectful to talk trash about @nba All Stars having “bad breath”(Dragic) and hair removal issues (Drummond).Attempted humor but... — Marques Johnson (@olskool888) February 19, 2018

Kot otrok pred TV gledal All-Star tekme, zdaj so lahko drugi otroci gledali njega

Gogi ni slišal, kaj je Hart govoril, dokler mu tega niso povedali novinarji. "Vem, da je komik," se je zasmejal: "Ima dobre šale. Rad ga imam."

Ob sebi je imel celotno družino z izjemo brata Zorana, ki je aktiven v Turčiji pri Anadolu Efesu. Zato pa sta prišla starša in žena z otrokoma. Da je dejansko užival na dogodku, je poudaril tudi Elisburg: "Že nekaj časa je igral na All-Star ravni, zato smo vsi veseli, da je dobil to priložnost. Videlo se je, koliko mu to pomeni. Užival je."

Pri 0:48 Dragićev zadeti met s sredine igrišča

Se pa je zlati košarkar z lanskega EuroBasketa spomnil, kako je kot otrok vedno vstajal ponoči, da si je na televiziji ogledal tovrstne tekme. Navduševal se je nad Michaelom Jordanom in Allenom Iversonom. Upal je, da bo tudi sam kdaj dočakal to priložnost. Ko je bilo videti, da je ne bo, se je zgodil velik zasuk in priložnost je dobil namesto poškodovanega Kevina Lova.

V garderobi ob pogovoru spoznal, kako dobri fantje so zvezdniki lige NBA

"Celotna izkušnja je bila zame nekaj povsem novega. Z družino smo želeli uživati na vsakem koraku. Ob sebi sem imel izvrstne košarkarje. Ko igraš prvenstveno tekmo, si prav veliko besed z LeBronom, Westbrookom ne izmenjaš, ker ju osebno ne poznaš. A smo v garderobi govorili in fascinantno je, kako dobri fantje so to. Že to, da sem bil del tega, je neverjetno. Nisem dosegel 30, 20 točk, a to ni pomembno. Ko sem prišel na parket, sem si rekel, da se naj le prepustim in bom videl, kaj se bo zgodilo. Prvi met je šel notri, zato sem bil vesel," pravi Dragić, ki bo spomine zdaj pospravil in se podal v ustaljeno okolje z mislijo na uvrstitvi Miamija v končnico lige NBA.