Kralj James popeljal ekipo do zmage, Dragić prispeval dve točki

Ekipa košarkarskega maga LeBrona Jamesa je na 67. All Star tekmi lige NBA s 148:145 premagala ekipo Stephena Curryja. 33-letni James, ki je s trojko v zadnjih minutah poskrbel za izenačenje in potem še koš za minimalno vodstvo, je bil z 29 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami najučinkovitejši igralec tekme. Goran Dragić, prvi Slovenec na tej prestižni tekmi in član zmagovite ekipe, je v 11 minutah dosegel skromni dve točki, prispeval pa štiri skoke in asistenco.

Na tekmi košarkarskih zvezd sta v ekipi zmagovalcev izstopala še Kevin Durant, ki je dosegel 19 točk, in Paul George, ki se je ustavil pri 16.

Znani na tekmi košarkarskih zvezd:

Pri poražencih v ekipi Stephena Curryja sta po 21 točk dosegla DeMar DeRozan in Damian Lillard, Karl-Anthony Towns se je s 17 točkami in desetimi skoki veselil dvojnega dvojčka, Joel Embiid pa je statistiko poražencev obogatil z 19 točkami, osmimi skoki in asistenco.

Foto: Getty Images

Tekmo je odločil prav James, najučinkovitejši igralec tekme (to je že njegov tretji MVP-naslov na tekmi All Star), ki je minuto in 46 sekund pred koncem, ko je njegova ekipa zaostajala z rezultatom 141:144, zadel trojko za izenačenje, po enem zadetem prostem metu DeMarja DeRozana na drugi strani pa tudi koš za minimalno vodstvo. Končni izid je deset sekund pred koncem postavil Russell Westbrooke (11 točk, osem skokov in osem asistenc).

Goran Dragić, edini Slovenec, ki je v 67-letni zgodovini zaigral na tej prestižni tekmi, je v 11 minutah na parketu zbral dve točki, štiri skoke in asistenco. Foto: Reuters

Oglejte si vrhunce obračuna med ekipama LeBrona Jamesa in Stephena Curryja:

Najboljše akcije tekme zvezd: