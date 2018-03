Čustven dan za Poljsko, ki je po kronanju Stocha izvedela novico dneva

Kamil Stoch in Stefan Horngacher

Najboljši smučarski skakalec na svetu Kamil Stoch po ogromnem uspehu ni skoparil s pohvalami. Zahvalil se je številnim, najbolj pa izpostavil osebo, ki ga polni z ljubeznijo. To je žena Ewa.

''Za vsakim uspešnim moškim stoji ženska,'' je poudaril, ko je stopil na najvišjo stopničko in se v dolini pod Poncami naposlušal ovacij več tisoč poljskih navijačev. Planica je bila v nedeljo obarvana v belo in rdečo, Stoch pa ni bil le junak dneva, ampak celotne sezone.

Podobna norišnica kot v Zakopanah

Z ženo Ewo sta se zaročila v Kranjski Gori. Foto: Sportida Njegovo polno ime je Kamil Wiktor Stoch. Da je zmagovalec, nosi že v srednjem imenu, ki se ga v skakalni karavani praviloma ne omenja. Ima 30 let, mladost pa je preživel v vasici Zab v bližini zimskega središča Zakopane, kjer na tekmah svetovnega pokala po zaslugi poljskih navijačev vlada prava norišnica. Danes je bilo v Planici podobno. Poljske zastave so vihrale na vsakem koraku, to je bil dan, ko je bil okronan kralj sezone.

Ko je prvič prejel veliki kristalni globus (2014), je zaključno podelitev v Planici zmotil dež. Letos ni bilo tovrstnih preglavic. Foto: Sportida ''To je bila čudovita sezona. Tako zame kot za mojo reprezentanco. Rad bi se zahvalil vsakemu, ki mi je pomagal do tega uspeha. Ne le trenerju, pomočnikom, fizioterapevtom, zdravnikom, serviserjem, ampak prav vsem, ki so me podpirali in mi omogočili, da lahko tekmujem na tako visoki ravni,'' je dejal dobitnik velikega kristalnega globusa, ki je nato namenil nekaj besed še družini in navijačem.

''Velika hvala moji ženi, staršem in drugim sorodnikom pa tudi navijačem. Imam najboljše navijače na svetu. Dajejo mi noro energijo, sledijo nam po vsem svetu. Uživam v njihovi družbi,'' je bil vesel poljski as, ki je v nedeljo dočakal že 31. zmago za svetovni pokal. Na zadnjih sedmih tekmah je bil najboljši kar petkrat in osvojil veliki globus v mogočnem slogu. V tej sezoni je zmagal kar devetkrat.

Veliki kristalni globus je osvojil na materinski dan, tako da se je po prihodu v novinarsko središče, kjer je še zadnjič v tej sezoni po službeni dolžnosti stopil pred mikrofone, še enkrat od srca zahvalil staršem. Očetu Bronislawu in mami Krystyni, ki je od letos upokojena in ima na voljo več časa za spremljanje sinovih uspehov. Kamil še ni oče, z Ewo, ki ga spremlja na številnih tekmovališčih, pa je poročen že osem let.

Dobil kar pet od zadnjih sedmih tekem

Velika asa poljskih smučarskih skokov. Direktor reprezentance Adam Malysz in aktualni zmagovalec svetovnega pokala Kamil Stoch. Foto: Sportida Zaročila sta se v Kranjski Gori, le nekaj kilometrov proč od Planice, kjer je že drugič v karieri dvignil v zrak veliki kristalni globus. V sezoni 2017/18 je blestel in si izjemno čast prislužil že pred prihodom v Slovenijo.

Na novoletni turneji se je zapisal v zgodovino kot edini poleg Nemca Svena Hannawalda, ki je zmagal na vseh štirih skakalnicah. Odlično formo je nadaljeval na olimpijskih igrah, na zmagovalnem odru se je pojavil tudi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu, za sladek konec sezone pa je v Planici dobil še obe posamični tekmi. Na pravi šampionski način, ki ga je pozdravilo več kot tri tisoč bučnih rojakov. Pripotovali so iz Poljske, dežele najboljšega smučarskega skakalca na svetu.

Najlepša novica dneva

Stoch bo s trenerjem Stefanom Horngacherjem sodeloval vsaj še eno sezono. Foto: Sportida Po vsem lepem, kar je prinesla zmaga Stocha, pa je za dodatno dobro voljo Poljakov poskrbela še odločitev trenerja Stefana Horngacherja.

Avstrijski strokovnjak je našel skupno besedo z vodstvom zveze in podaljšal pogodbo še za eno leto. Poljaki ga obožujejo, tako da so si vidno oddahnili. A le za eno leto. Zato jih že malo skrbi, kaj se bo zgodilo po koncu prihodnje sezone.

Horngacher odlično dela s Poljaki, tako da bi si ga želele videti na odgovornem položaju tudi druge reprezentance. Tega se zaveda tudi direktor Adam Malysz, ki ni skrival sreče po novem prazničnem dnevu poljskega športa.

Trudili so se, a je bil predober

Za nagrado v točkovanju Planica7 je prejel tudi "okroglo" darilo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kaj pa sta o zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala povedala Richard Freitag in Daniel Andre Tande, ki sta se mu najbolj približala na lestvici?

''Skače na zelo visoki ravni. Zelo težko ga je bilo premagovati, predstavljal je ogromen izziv. Ne vem, kako je lahko obdržal tako visoko raven celo sezono. Čestitke za izjemen uspeh,'' je dejal brkati Nemec, Norvežan, ki je ponovil uvrstitev iz prejšnje sezone, ko je bil tudi tretji na svetu, pa je dodal: ''Znova in znova smo se trudili, da bi ga premagali, a nam ni uspevalo. Po drugi strani pa sem bil vesel zanj. Skače tako dobro in v tem uživa. Vsi se trudimo po najboljših močeh, a ga ne moremo prehiteti. Zanj je to nepozabna sezona, od njegovih predstav pa smo vsi dobili nekaj,'' sta Freitag in Tande dobitniku najprestižnejše nagrade namenila lepe besede.

Ko je bil tudi uradno proglašen za najboljšega v svetovnem pokalu, je poskočil od navdušenja. Foto: Sportida

Oba bosta ostala v Planici še nekaj časa in proslavljala lep uspeh, nato pa sledi zaslužen počitek. Tako kot tudi za Stocha, novega (starega) kralja letalnice bratov Gorišek.